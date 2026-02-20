A Matera meglio andare al voto. Ma con la buona Politica se c’è…

I nodi sono arrivati al pettine e Materia futura, che in consiglio comunale è rappresentata da Luca Colucci, è contro il ”tutto insieme appassionatamente” per salvare- come si suol dire baracca e burattini. Del resto le elezioni comunali dello scorso anno hanno dimostrato che senza chiarezza e buona politica non si va avanti, tra anatre e pecore zoppe… Sarebbe un’Arca di Noè azzoppata, destinata ad affondare, come accaduto con la coalizione che ha sostenuto Roberto Cifarelli, sfaldatasi con il passaggio nella maggioranza del sindaco Antonio Nicoletti che ha perso, per gli arcinoti motivi, due i consiglieri di Fratelli d’Italia Augusto Toto e Dominique Cerrone. Per Materia Futura se ne esce restituendo ai cittadini il diritto al voto. Ma, domanda, le coalizioni sono pronte? Centro sinistra da costruire e Centro destra che ha mostrato i limiti di intese dal respiro corto, tra ipocrisie, tradimenti e delusioni come ha dimostrato la mancata elezione a presidente del consiglio di Toto Augusto, che l’avrebbe meritata- è una opinione diffusa- per coerenza politica e lavoro svolto negli anni. Attendiamo sviluppi. Il sindaco, intanto, continua a lavorare in vista della presentazione del programma di Matera 2026 a Roma https://giornalemio.it/cronaca/matera-2026-ritardise-ne-sa-poco-tranquilli-ce-il-piano-mattei/

LA NOTA DI MATERIA FUTURA

“Crisi Amministrazione Nicoletti al Comune di Matera, Materia Futura: “Questa città ha un disperato bisogno di Politica nell’interesse unico della Comunità”. Di seguito la nota integrale.

Siamo all’opposizione. Lo siamo stati dall’inizio, lo siamo ora e continueremo a esserlo fino alla fine di questa legislatura. Abbiamo la fortuna di essere un gruppo di persone tra le quali il confronto è costante e con le quali stiamo imparando giorno dopo giorno come relazionarci con il fare politica dal basso. È per questo che il segno sulla scheda con la matita continua ad avere un valore e un’importanza che va oltre la testimonianza in consiglio comunale. Un rispetto enorme a cui non verremo meno mai.



Il candidato sindaco che abbiamo sostenuto nella campagna elettorale di qualche mese fa ha perso. Così come ha perso quel “progetto” di cui siamo stati a tratti artefici e in cui abbiamo creduto fino alla fine. Ancora oggi crediamo crediamo nei processi che abbiamo provato ad innescare: di apertura alla città, democratici, trasparenti, partecipativi, che parlano di metodi e visioni e non di poltrone. Non crediamo più, invece, in tantissime persone (non tutte) che di quel processo hanno fatto parte. Che l’hanno usato e strumentalizzato. Ci sembrava doveroso ancora una volta fare questo distinguo.

Ed è proprio perché continuiamo a credere in questo, che ci teniamo a chiarire in maniera netta sin da subito che continueremo a puntare verso questo orizzonte. In questi giorni si rincorreranno voci, gossip, veline di partiti sui giornali e smentite: a scanso di equivoci, non vogliamo correre il rischio di trovarci (nuovamente) “tirati in mezzo”.



Siamo questi e rimarremo questi. Con i nostri errori, con tutto ciò che stiamo facendo e costruendo fuori e dentro il consiglio comunale, con la volontà di cercare nuovi modi di portare avanti le cose. Anche qui.

Il nostro modo di intendere la politica è in contrapposizione con il colore politico che guida questa amministrazione e nonostante questo crediamo che si possa, anche essendo minoranza, avere rispetto, relazionarsi con tutti, cercare di costruire, non strumentalizzare sempre tutto per il proprio tornaconto personale. Avere uno sguardo ampio sulle cose. Essere miti, perfino gentili.

Non ci interessano incarichi, postazioni, appalti. Non ci interessa acquisire potere per fare promesse alla persone. Non abbiamo niente da promettere. Ci interessa che questa città cresca, che lentamente si costruiscano visioni, che la gente partecipi e sia protagonista della vita cittadina e che sia garantita la giustizia sociale e ambientale.

L’abbiamo detto all’inizio della consigliatura e lo ripetiamo oggi, probabilmente ancora troppo ingenui nella richiesta. Matera, per tornare a brillare, ha bisogno della Politica con la P maiuscola: la Politica che azzera interessi e tornaconti personali, la Politica che sia al servizio delle persone e degli ultimi, La Politica che guardi al Bene Comune. E quando questa Politica manca succede quello che si è consumato qualche giorno fa. Così come é successo nella precedente legislatura, in quella prima ancora, e ancora in quella prima. Punto e a capo.

Eravamo certi che la partecipazione sarebbe stato un tema di facciata ma ne abbiamo avuto conferma molto prima di quanto immaginassimo: tra meno di un mese si dovrebbe tenere la cerimonia di apertura della città del Mediterraneo e del dialogo. Scopriamo pezzi del programma da articoli di giornale o da conferenze stampa romane, sempre più certi che le attività culturali e i contenuti siano già stati scelti (o imposti) lontano dalla scena creativa e culturale lucana.



Non ci piace particolarmente prendere le distanze da qualcosa senza proporre soluzioni. Le strade, per noi, sono due ora. Non è cambiata l’opinione che avevamo espresso qualche mese fa. La prima: azzeramento della giunta e costituzione di una giunta di alto profilo con esperti in materia per ogni delega e apertura totale a tutto il consiglio che si regga su un accordo programmatico fino a metà 2027. Poi si torni al voto

La seconda: si torni al voto adesso. Noi non vediamo alternative a queste due opzioni. Perché fragili accordi trasversali hanno portato agli stalli che stiamo vivendo e che impediscono di lavorare e costruire davvero per Matera e questo non è più auspicabile. Speriamo che ora tutto sia più chiaro ed ognuno si assuma le proprie responsabilità.”