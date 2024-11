A Matera, l’Assemblea Regionale di Basilicata Casa Comune

“Si terrà domenica 1 dicembre, alle ore 10:00, presso l’Hotel San Domenico al Piano in Via Roma, 15 a Matera, l’Assemblea regionale costituente di Basilicata Casa Comune, un progetto politico che, sin dalle scorse elezioni regionali e amministrative, si è posto l’obiettivo di dare voce alle esigenze e aspirazioni della comunità lucana.” Lo si apprende da una nota in cui si spiega che “Questo appuntamento segna un passaggio fondamentale per il Movimento e rappresenta un’importante occasione di dialogo con tutte le forze politiche, sociali e civiche che credono in una politica realmente attenta ai bisogni delle comunità locali e alle sfide che la Basilicata deve affrontare.”

“L’assemblea regionale – dichiara Angelo Chiorazzo, Vice Presidente del Consiglio Regionale e fondatore di Basilicata Casa Comune – si svolge in un momento cruciale per la Basilicata, una terra interessata da profondi cambiamenti che rischiano di compromettere seriamente la tenuta sociale della comunità lucana e rappresenta una tappa fondamentale per il nostro movimento, un’occasione unica di ascolto e partecipazione per tutti coloro che, attraverso la propria adesione, vogliono contribuire al riscatto della nostra terra. Solo con un’azione politica condivisa e coraggiosa possiamo affrontare le sfide economiche e sociali che ci aspettano. L’ambizione del movimento è creare una politica che sia inclusiva e partecipata, aperta al dialogo con tutte le forze politiche e le realtà sociali della Regione, capace di promuovere una Basilicata solidale e coesa. Valori come la dignità della persona, la solidarietà, la sussidiarietà e lo sviluppo sostenibile sono alla base della nostra visione”.

” Il nostro movimento – sottolinea Lindo Monaco, Coordinatore di Basilicata Casa Comune – fonda il suo impegno sui valori del cattolicesimo democratico e della Dottrina sociale della Chiesa, insieme ai principi della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nasce con l’intento di portare una ventata di freschezza e di speranza nella politica lucana. Vogliamo un futuro in cui ogni cittadino della Basilicata possa sentirsi parte attiva di un processo di sviluppo che guardi al benessere comune e allo sviluppo sostenibile”.

“Siamo impegnati – aggiunge Giovanni Vizziello, Presidente del Gruppo Consiliare regionale di Basilicata Casa Comune – alla costruzione di una regione che valorizzi le sue risorse, che promuova la crescita sostenibile e che, soprattutto, metta al centro il benessere di tutte le comunità lucane, senza mai perdere di vista l’importanza della solidarietà, della coesione sociale e del contrasto alla povertà”.

“In questi giorni -si legge ancora nella nota- Basilicata Casa Comune terrà una serie di incontri comprensoriali a Latronico, Lavello e Potenza, per ascoltare le istanze locali, raccogliendo stimoli e contributi che saranno al centro del dibattito a Matera. Crediamo infatti che solo attraverso una collaborazione tra istituzioni, movimenti civici e cittadini sia possibile costruire un futuro migliore per la nostra regione, e l’assemblea di domenica vuole essere un primo passo decisivo in questa direzione.

Durante l’assemblea regionale, alla quale prenderanno parte esponenti del mondo politico ed istituzionale lucano, saranno affrontati temi fondamentali per il futuro della Basilicata: dal sostegno al lavoro e allo sviluppo economico sempre nel rispetto della sostenibilità e del benessere sociale, dalla promozione e difesa dei diritti sociali alla valorizzazione dell’identità territoriale, dal ruolo centrale che la Basilicata può assumere nel Mezzogiorno e nei processi di integrazione europea.

Basilicata Casa Comune invita tutti coloro che credono in una politica di valori e di partecipazione a unirsi a noi in questo importante appuntamento a Matera. Siamo convinti che, solo attraverso un dialogo costruttivo e inclusivo, si possa costruire una regione in cui tutti abbiano la possibilità di contribuire al progresso e al benessere della comunità.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.