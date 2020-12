Il futuro presidente della Regione Basilicata tocca a Matera e il notaio Brunella Carriero (già contattata alle comunali di Matera da una parte e dall’altra ma con un ”arcinoto” nulla di fatto ) è il candidato ideale per rappresentare il cambiamento e con un valore aggiunto per l’intera regione, che continua – è un dato oggettivo- ad arretrare e con tanti giovani che continuano ad andare via. Ha le idee chiare Giovanni Angelino, commissario per Matera e provincia dell’Udc (L’Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro), con alle spalle esperienze politiche diverse, che toccano un nervo scoperto, una legittima aspirazione per quanti credono e si battono per Matera autonoma, protagonista del suo futuro. Con una richiesta legittima che è quella -dopo quasi 20 anni – che Matera, questo territorio, possa e debba guidare la Regione Basilicata con un proprio candidato. E, del resto, è dai tempi del presidente Filippo Bubbico, che Matera e la sua provincia non guidano la Regione. In precedenza, nel 1985, era toccato a Gaetano Michetti. E quella esperienza, sul piano amministrativo e politico, portò a interventi autorevoli e a progetti di rilievo. Bubbico fu il “generale” della rivolta dei 100.000 contro il sito unico nucleare a Scanzano Jonico, della costruzione dell’Ospedale Madonna delle Grazie oggi ridimensionato da logiche regionali e disegni accentratori cominciati negli anni scorsi e rinviati- con una sospensiva- con l’impegno di un rilancio che vedremo quando, come e se sarà attuato. Per cui occhi e orecchie aperti. Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio.



E Giovanni Angelino, da sportivo e per tradizione di famiglia calciatore, lo spirito competitivo ce l’ha nel sangue e nelle cose da fare. Ci mette cuore e faccia in progetti come quello di riattivare l’Udc, dopo un periodo di silenzio, seguito alle esperienze tracciate dall’ex senatore Corrado Danzi e proseguite in consiglio comunale con esponenti come Giuliano e Sergio Cappella, Domenico ”Mimmo” Fiore, il segretario cittadino Lindo Monaco e altri. Poi il silenzio con il percorso parlamentare del partito dal centro destra al centro sinistra fino al ‘disimpegno’ di un leader storico di tradizioni scudocrociate come Pierferdinando Casini. Ora a guidare il partito è il segretario Lorenzo Cesa che sta tenendo la barra dritta e con un gruppo di parlamentari, come Binetti, Saccone, Falanga che si stanno distinguendo per prese di posizione propositive. In Basilicata si è in fase di ricostruzione, accanto a un esponente di lungo corso come Agatino Mancusi, già assessore regionale.



”Mi ha contattato il coordinatore regionale dell’Udc Agatino Mancusi – dice Angelino- che mi ha prospettato e ho accettato di rilanciare il partito sia a Matera che in provincia dove non c’era. Penso che ci sto riuscendo, con la nomina di responsabili locali nei maggiori centri del Materano. Lavoro con pazienza e in prospettiva per le politiche del 2023 e poi per le amministrative, per le regionali a seguire. E’ un partito che guarda e sta al Centro, guardiamo alle persone e ai programmi. Chiaramente lo dico , già da ora, non mi muoverò di una virgola se il candidato presidente alla Regione non sarà di Matera, perchè spetta alla nostra città che lo merita, per quello che ha fatto con l’anno da capitale europea della Cultura e per tutta la Basilicata sul piano della visibilità internazionale. E poi perchè in una Regione con un peso amministrativo e territoriale sproporzionato verso Potenza è una regola di democrazia garantire il principio dell’alternanza, regole che in Basilicata vengono ignorate. Non meravigliamoci se la regione si sta spopolando e arretra: l’accentramento di funzioni, e lo vediamo con la Sanità, non porta a nulla di buono. Anzi. Se non sarà un presidente di Matera alle prossime regionali io e l’Udc non sosterremo nessuno. Questo sia chiaro. Basta con Potenza. Non mi costringessero a fare accordi con altre forze politiche che mi hanno già contattato”. Un monito chiaro ai raggruppamenti tradizionali…Giovanni Angelino su questo punto non transige è ha il cuore biancoazzurro.

” Chiedo un candidato di centro, moderato, come è Matera e sono fiducioso che si vada in questa direzione. Un nome ce l’ho. Mi piacerebbe che fosse il notaio Brunella Carriero è persona capace. Si impegna. E’ la persona che può far fare il salto di qualità a questa regione. Ha tutto. E’ intelligente, preparata, tenace e con la squadra giusta, con i partiti di centro. E’ una ottima candidata”.

C’è tempo e Angelino con Matera nel cuore sembra essere un nuovo “Salvatore” per la stima che ha nell’ex sindaco, ex presidente della Fondazione ” Matera-Basilicata 2019” e attuale presidente dell’ Anci.



“Mi sono sempre battuto per Matera -aggiunge- magari ho fatto alcuni errori in politica con qualche lista civica o partito, ma con un costante impegno per la mia città e lo ricordo a tanti. Sono stato decisivo per le scelte approvate a sostegno di Matera 2019. Ho fatto la mia parte fino in fondo e questo mi piace ricordarlo e non va dimenticato. Come non va dimenticato che abbiamo avuto un grande sindaco come Salvatore Adduce, per l’impegno che ha profuso in quel progetto e non solo. Ma venne bocciato ‘ingiustamente” alle elezioni comunali con la vittoria di una coalizione trasversale, che ha mostrato nel tempo tutti i limiti. Fu un grande errore non riconfermalo alla guida del Comune, che ci ha portato a perdere tempo prezioso e con conseguenze sul piano politico, della programmazione e delle opere. Adduce era stato l’uomo che prima con il comitato Matera 2019 e poi come sindaco aveva portato avendo con decisione e competenza quel percorso. Andava riconfermato”. Un percorso di esperienza spezzato, non dimentichiamolo, anche per gli equilibri da “fuoco amico”, come emerse dai posizionamenti e dai dati elettorali. Per Angelino gli errori dei materani sono continuati anche oggi con la giunta della coalizione M5S, Volt, Verdi, Matera 3.0.



” I materani continuano a sbagliare – dice Angelino. Per amministrare una città come Matera serve esperienza. Così non si fa molta strada. I problemi ci sono e non si possono affrontare in queste condizioni. Il sindaco si era impegnato in maniera precisa sulla questione rifiuti, con i disservizi che continuano. E poi restiamo perplessi sulle vicende del portavoce, che andava individuato su Matera, dell’addetto stampa. Non ho nulla, preciso, nei confronti del sindaco Domenico Bennardi. Nulla contro le persone, ma mi batterò per Matera e denuncerò tutto quanto va contro Matera, il suo ruolo, la sua identità . Al sindaco mi sento di dare tre consigli: che non si faccia condizionare e tenga conto delle esigenze della città e dei cittadini, che viva più nel reale e meno sui social visto che presenzia su facebook, mantenga tutte le promesse fatte ai cittadini in campagna elettorale. Se il sindaco farà scelte buone per la città sarò il primo a riconoscerlo e a complimentarmi con lui”.



Il commissario dell’Udc,intanto, è al lavoro per l’anno nuovo. “Penso -aggiunge- che nel mese di gennaio, covid permettendo, faremo una grande manifestazione incentrato sul futuro della provincia di Matera, invitando i vertici del partito, il sindaco e il presidente della provincia di Matera, per sentire da loro che progetti hanno e come intendono muoversi per realizzarli”

Da Angelino biancoazzurro per la Città non potevano non venir fuori considerazioni sul mondo dello sport, aggravato dalla scomparsa nei campionati professionistici del calcio e del basket, e dalle limitazioni imposte dall’epidemia da virus a corona. ” Amo il calcio, sono stato un calciatore. Purtroppo – commenta – il quadro è desolante. Qui non ci sono imprenditori che vogliono bene alla città che merita di essere rappresentata in campionati superiori. Ma la realtà è che servono persone che ci credono, che abbiano un progetto e vogliano investire. La verità è che tanti imprenditori da questa città hanno solo preso, non hanno dato niente. Spero che lavorando dal basso, e mi riferisco al calcio, come si sta facendo. Mio figlio, che è un attaccante di talento, gioca gratis in una squadra e in una società che vogliono salire, facendo un passo alla volta. Sono convinto che saliremo”. Matera nel pallone? C’è tempo…Per ora auguri di buone feste. Matera e i materani ne hanno davvero bisogno.