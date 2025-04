A Matera il centro sinistra è maggioranza e aspetta un candidato che lo rappresenti.

“Alle scorse regionali, Matera ha scelto chiaramente da che parte stare: il centrosinistra unito è maggioranza in città.” E’ quanto si sottolinea in una nota del M5S di Matera in cui si ricorda che però al momento le candidature in campo sono espressione: una del centrodestra e un’altra frutto di “primarie tra esponenti politici da sempre avversari che, non avendo ottenuto la candidatura nel proprio partito, hanno dato vita ad un contenitore sponsorizzato dallo schieramento centrista modellato secondo la regia di Marcello Pittella.” Quindi, si conclude è evidente che “In questo quadro desolante, l’unica alternativa chiara e priva di ambiguità può ancora essere rappresentata dallo schieramento attualmente all’opposizione di Bardi in consiglio regionale.” Quindi M5S, PD, PSI, AVS, Progetto Comune e BCC (pur essendosi quest’ultima recentemente allontanata, ma che troveranno le porte spalancate, qualora ci ripensassero). Nelle nota si da la notizia che si sarebbe “recentemente giunti ad una convergenza di massima su un candidato Sindaco e che si è prossimi alle battute finali.” Insomma, mancherebbero solo le battute finali per fornire alla città la proposta elettorale del “fronte progressista”. Da qui l’appello alle forze del tavolo a fare presto e a non “tradire” questa aspettativa: “Matera merita un’alternativa chiara: non solo due candidati espressione della coalizione di centrodestra della Regione Basilicata, ma anche un candidato Sindaco che rappresenti con chiarezza il centrosinistra.” A seguire la nota integrale.

Dal Movimento 5 Stelle un appello all’unità: Matera non può più aspettare

“Il Movimento 5 Stelle, come recentemente ribadito, ha preso parte ai lavori del tavolo progressista sin dal 3 febbraio 2025, con senso di responsabilità e nella consapevolezza di aver guidato l’amministrazione uscente con un proprio Sindaco. Nel nostro percorso all’interno del tavolo, pur tra qualche inciampo, siamo rimasti sino ad oggi, con l’obiettivo di offrire ai cittadini materani un’alternativa credibile e coerente in vista delle elezioni del 25-26 maggio. In queste settimane abbiamo assistito a primarie tra esponenti politici da sempre avversari che, non avendo ottenuto la candidatura nel proprio partito, hanno dato vita ad un contenitore sponsorizzato dallo schieramento centrista modellato secondo la regia di Marcello Pittella. Abbiamo registrato una dura presa di posizione di Forza Italia che, di fronte a sostegni trasversali tra partiti tradizionalmente contrapposti, ha disposto la sospensione del capogruppo in consiglio regionale Michele Casino. Stiamo assistendo, proprio in queste ore, a candidature personali nel ruolo di Sindaco prive di visioni politiche oltre che di liste: generali sì, ma senza esercito, oggi impegnati a cercare una nuova casa politica che li accolga. In questo quadro desolante, l’unica alternativa chiara e priva di ambiguità può ancora essere rappresentata dallo schieramento attualmente all’opposizione di Bardi in consiglio regionale. La città deve sapere che si è recentemente giunti ad una convergenza di massima su un candidato Sindaco e che si è prossimi alle battute finali. Rimarremmo profondamente delusi se, al posto degli interessi della città, si guardasse il proprio orticello, perdendo il quadro generale, indugiando in inutili sofismi, ignorando il fine ultimo di una coalizione di centrosinistra unita e vincente. Una parte della città chiede a gran voce l’unità del fronte progressista, la chiede a noi, al Partito Democratico, al Partito Socialista, ad AVS, alla civica Progetto Comune e a quanti, pur essendosi recentemente allontanati, troveranno le porte spalancate, qualora ci ripensassero. Matera merita un’alternativa chiara: non solo due candidati espressione della coalizione di centrodestra della Regione Basilicata, ma anche un candidato Sindaco che rappresenti con chiarezza il centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle non intende ingannare i cittadini materani: a differenza di altri, abbiamo una lista e una squadra di persone preparate, competenti e con esperienza amministrativa, pronte a mettersi a disposizione. Il risultato è a portata di mano, ma il tempo sta scadendo. Alle scorse regionali, Matera ha scelto chiaramente da che parte stare: il centrosinistra unito è maggioranza in città. Come Movimento 5 Stelle, sentiamo il dovere di rispettare la fiducia che gli elettori ci hanno voluto rappresentare con quel risultato. Ignorare questa responsabilità significherebbe tradirli, e di questo dovremo rispondere di fronte a loro.”