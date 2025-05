A Matera gli stati generali del Mezzogiorno di Forza Italia

Un tema ” Le radici del Sud” legato a ”La forza dell’Italia” nella settimana che a Matera precede il voto per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio con il centrodestra che sostiene il candidato sindaco Antonio Nicoletti. L’appuntamento è per il pomeriggio del 22 maggio all’Alvino Relais con la presenza di esponenti ”azzurri” di rilievo, a cominciare dal ministro per le Riforme e segretario regionale di Forza Italia Maria Elisabetta Casellati, della Pubblica Istruzione Paolo Zangrillo e in video collegamento degli Esteri e segretario nazionale Antonio Tajani. Nella locandina anche tanti viceministri e sottosegretari di vari dicasteri, responsabili di Dipartimento a cominciare da quello del Sud Francesco Cannizzaro, amministratori di varie regioni e dirigenti di partito. Una occasione per parlare del Sud di potenzialità, problemi da portare al Governo e da elaborare, con proposte e progetti nei territori.