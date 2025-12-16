A Matera, domani, confronto pubblico con i Consiglieri regionali del PD sul futuro della Basilicata

I Consiglieri della Regione Basilicata del Partito Democratico (Piero Lacorazza, Roberto Cifarelli e Piero Marrese) -si legge in una nota- “promuovono un’iniziativa pubblica che si terrà domani, mercoledì 17 dicembre, alle ore 17.30, presso l’Hotel San Domenico di Matera, nell’ambito di un percorso più ampio di appuntamenti territoriali volti a rafforzare il confronto politico, la partecipazione e una visione condivisa per il futuro della Basilicata.

L’incontro di Matera si inserisce in un ciclo di iniziative già avviato dal Gruppo PD regionale, che ha visto tappe significative a Potenza, Villa d’Agri, Roccanova e Latronico, e che proseguirà, dopo Matera, con i prossimi appuntamenti di Policoro e Melfi. Un percorso costruito per continuare a stare nei territori, ascoltare bisogni e proposte, ricostruire un rapporto diretto con la comunità democratica e con i cittadini.

All’iniziativa prenderanno parte il capogruppo regionale Piero Lacorazza e i consiglieri regionali Roberto Cifarelli e Piero Marrese.

Matera, città simbolo di cultura, innovazione e riscatto, torna così ad essere luogo di elaborazione politica e civile. In un contesto regionale segnato da criticità profonde – dalla crisi industriale alle difficoltà della sanità pubblica, dalla gestione delle risorse alla tenuta sociale – il Partito Democratico ribadisce la necessità di rimettere al centro le persone, il lavoro, i diritti e una prospettiva di sviluppo sostenibile e inclusivo.

L’iniziativa sarà un momento aperto di confronto con amministratori, iscritti, simpatizzanti e cittadini, per discutere delle priorità politiche e sociali e per rafforzare il ruolo del Consiglio regionale come luogo di discussione reale e di proposta.

I Consiglieri regionali del PD continueranno a portare nelle istituzioni le istanze che emergeranno da questo ciclo di incontri, con l’impegno di costruire proposte concrete e credibili sui temi centrali per la Basilicata: lavoro e sviluppo, sanità, coesione sociale, tutela dei territori e futuro delle giovani generazioni.

Matera rappresenta una tappa significativa di questo percorso, che guarda a una Basilicata capace di ritrovare fiducia, partecipazione e una chiara direzione politica.”

