A Matera c’è un ‘’Salvatore’’… per la scelta giusta

Se non è un annuncio messianico, e il cognome legato a quello di Francesco…ci sta tutto, siamo sulla strada buona per tentare di ritornare nella Casa comunale di via Aldo Moro, in vista delle elezioni comunali di maggio. Francesco Salvatore,già presidente del consiglio comunale e assessore nella passata consiliatura, nella nota che segue, annuncia di avere fatto ‘’La scelta giusta’’ candidandosi nella omonima lista a sostegno del candidato di centro desta Antonio Nicoletti. Una decisione maturata, come scrive nella nota, dopo essere rimasto sconfortato a seguito di quel progetto ‘maleducato’ con tanto di ‘’famigerata’’ firma del notaio che aveva messo fine anzitempo all’esperienza della giunta guidata dall’ex sindaco Domenico Bennardi( M5s). Dalle stelle, cinque come le dita di una mano, alla scelta giusta con uno sguardo attento al centrodestra e ‘’alle dinamiche di Fratelli d’Italia’’ per Matera, da un’altra angolatura. E’ la strada del Salvatore. Ancora un mese. Poi, la parola agli elettori.

LA NOTA DI SALVATORE

Sarà “La scelta giusta” lista civica ha supporto di Antonio Nicoletti Candidato Sindaco, a vedermi impegnato per le prossime elezioni comunali del 25 e 26 maggio.Come già da tempo preannunciato ho concluso la mia esperienza con il M5S ed ho rivolto il mio attivismo all’area politica storica di riferimento comunicando la piena disponibilità al progetto costruito nell’area di centrodestra e con uno sguardo attento alle dinamiche di Fratelli d’Italia.Oggi sono profondamente sconfortato nel vedersi realizzato quel progetto “maleducato” che avevo disegnato all’indomani della famigerata “firma dal notaio”: non un’azione a favore della Città di Matera ma messa in atto per le mire arrivistiche di pochi professionisti della politica oggi tutti raggruppati in un’unica coalizione. Ma la politica è anche questo!Ed ora l’obiettivo, con il supporto di quanti ho incontrato in quattro anni di Amministrazione e di quanti da sempre mi sono vicini nella mia azione politica, sarà quello di dare continuità a progetti di buona politica e di visione per il bene comune. Attenzione alla crescita culturale, sociale ed economica di Matera con un dialogo continuo con il mondo delle imprese. Mi sono presentato al mio elettorato raccontando di “non voler essere una alternativa ma la scelta migliore” mettendo a disposizione esperienza e valori di una vita spesa per la difesa dei diritti sociali. Continuo ad essere convinto che nella esperienza passata ho contribuito alla costruzione di azioni di cui Matera era in attesa da decenni, progetti che ne hanno cambiato il volto e che sono stati la base su cui si è retto il castello dell’attrazione turistica subito dopo il periodo pandemico. Affronto questa nuova esperienza con maggiore consapevolezza e con estrema positività anche in considerazione delle qualità professionali del Candidato Sindaco Nicoletti. Ci aspetta un mese intenso di incontri e dialoghi, se la Città ce ne darà la possibilità sapremo sicuramente essere all’altezza del blasone di Matera.

Francesco Salvatore