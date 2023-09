A Matera, “Basilicata, ricca di futuro”, la convention di Volt Basilicata

“Basilicata, ricca di futuro” è il tema della convention di Volt Basilicata che si svolgerà a Matera domenica prossima, 24 marzo alle ore 10,30, nella sala conferenze dell’Hotel San Domenico. Lo si apprende da una nota in cui si specifica che “L’evento rappresenta la prima tappa del percorso di Volt verso le elezioni regionali e prevede sette testimonianze di protagonisti della scena sociale lucana, oltre all’intervento conclusivo del coordinatore regionale di Volt, Eustachio Follia. Protagonismo dei giovani; valorizzazione dei luoghi e delle risorse ambientali e culturali; efficienza e capacità amministrativa anche attraverso un programma serio di digitalizzazione integrata degli enti locali; potenziamento dei servizi (sanità, trasporti, istruzione e servizi alle imprese); nuovo ruolo per l’università: sono i capisaldi del programma di Volt affinché la Basilicata possa essere ricca di futuro.” “La nostra missione è quella superare vecchi schemi e modi di governare la regione, fino ad ora basati essenzialmente sull’abitudine a perpetuare modelli fallimentari – dichiara Follia -. Siamo impegnati da tempo ad elaborare un programma politico che nasce dalle idee raccolte in giro per tutta la Basilicata, e dal confronto con altre esperienze di governo, dall’osservazione di realtà e territori che oggi rappresentano punti di riferimento per lo sviluppo sociale, culturale ed economico. In questo percorso abbiamo incontrato tante persone, soprattutto giovani, che si sono unite alla nostra iniziativa, preparando Volt Basilicata a presentarsi i maniera autonoma agli elettori lucani. Le nostre proposte derivano da una analisi profonda sulle opportunità per evitare che la Basilicata si spopoli fino a scomparire, estinguendosi, nonostante le enormi potenzialità che possiede”.

