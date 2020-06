Manca l’ufficialità, ma da quanto viene fuori da Roma a Monte Citorio,sede della Camera, con l’emendamento del forzista Francesco Paolo Sisto sul voto per le amministrative non prima del 20 settembre, che ha stoppato la richiesta di anticipazione del voto venuto da Liguria, Toscana, Veneto, Val d’ Aosta,Marche, Campania e Puglia, ha sbloccato una situazione che ha finito con lo spaccare il centrodestra. Visto che Forza Italia si è trovata sulle stesse posizioni delle forze di governo. Comunali e Regionali dovrebbero andare insieme, ma non sul referendum sulla riduzione del numero di parlamentari che è un cavallo di battaglia dei pentastellati. Se le cose stanno così a Matera partiti e candidati devono andare a sintesi in tempi brevi. Tutto un alto mare, per ora. Evitiamo di ripetere quanto scritto, sentito e detto finora. Matera ha bisogno di un cambio di passo… Siamo perplessi, visto che l’usato garantito è dietro l’angolo. Per cui.. .Attendiamo il voto per Sant’Eustachio. Chissà che il Santo coPatrono, con la Madonna della Bruna, non faccia la grazia. Se c’è un candidato sindaco che si chiama Eustachio (anche con due C), Stacchio o Uccio che si faccia avanti….Avrà una marcia in più rispetto ad altri.