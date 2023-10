A Ginosa mensa scolastica con affidamento temporaneo

Tempo al tempo, ma i piccoli delle scuole di Ginosa ( Taranto) devono poter fruire del servizio di mensa scolastica e allora, in attesa del bando pubblico per un importo di 800.000 euro, l’Amministrazione comunale ha deciso per l’affidamento diretto. Giusto il tempo necessario per predisporre le procedure. Studio e refezione. Trovata la soluzione.

GINOSA, MENSA SCOLASTICA. NOTA STAMPA

“In attesa di una nuova gara per l’affidamento del servizio, attraverso delibera di Giunta abbiamo dato atto di indirizzo al Settore Pubblica Istruzione per l’affidamento diretto del servizio di refezione scolastica”.

È quanto spiega l’Amministrazione comunale a seguito dei ritardi per l’avvio della mensa, spiegandone le cause.

