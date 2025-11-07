A Ginosa 15 milioni di euro? Parisi all’on. De Palma: ”Siamo seri…”

Va bene che a Ginosa e alla Marina si vota per le comunali ma tirare fuori dal cilindro delle promesse 15 milioni di euro senza che ci sia un progetto significa prendere in giro l’elettorato. Su questo non ha dubbi il sindaco uscente della cittadina del Tarantino Vito Parisi( M5s) che ha replicato all’annuncio dell’on. Vito De Palma Forza Italia), che ha annunciato quella somma esorbitante da investire nel Comune. Contano i fatti e i progetti che la passata Amministrazione ha previsto per un una struttura polifunzionale per giovani e associazioni sportive. A dimostrarlo progetto e foto.



IL COMUNICATO STAMPA

15 milioni €: una trovata elettorale? Al Comune di Ginosa nessuna traccia dei fondi annunciati

“Ginosa merita serietà, non slogan. Verità, non propaganda. Noi crediamo nei fatti, non nelle promesse. Parlare di milioni senza un progetto, senza un CUP, senza un atto di approvazione o un parere tecnico significa fare propaganda, non programmazione. Noi siamo abituati a lavorare sui fatti”.

Così il Sindaco di Ginosa, Vito Parisi, alla luce delle recenti dichiarazioni dell’On. Vito De Palma riguardo a 15 milioni di euro destinati a Ginosa e Marina di Ginosa.

<<Il Comune di Ginosa – prosegue Parisi – ha già in corso la progettazione di una nuova struttura sportiva a Marina di Ginosa, moderna e polifunzionale, pensata per i giovani e le associazioni sportive.

Nelle prossime settimane infatti porteremo in Consiglio Comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) da 4,5 milioni di euro, per chiederne il finanziamento al Credito Sportivo. Abbiamo già avviato l’istruttoria tecnica con il CONI e stiamo predisponendo tutti gli atti.



Un progetto reale, finanziabile, concreto, con la possibilità di estinzione anticipata del mutuo qualora dovessero giungere in futuro fondi pubblici. E questi sono fatti. Non speranze.

Il dubbio sorto dopo le parole dell’On. De Palma, fosse solo per la tempistica, sembra più che legittimo: si tratta forse di annunci da campagna elettorale? Chiaramente ci auguriamo che questi e tanti altri fondi arrivino per finanziare opere fondamentali per il nostro territorio, ma al momento dei 15 milioni annunciati, al Comune di Ginosa, non c’è traccia.



Dall’analisi degli atti disponibili, infatti, emerge che il cosiddetto Polo Sportivo di Ginosa compare unicamente in un atto di indirizzo – una scheda preliminare contenuta nell’Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio e il Ministero degli Affari Esteri – che riporta la somma di 15 milioni di euro, ma senza risorse effettivamente assegnate e senza alcun progetto concreto.



Il relativo documento tecnico, l’Allegato A1 “Programma di interventi con cronoprogramma procedurale”, prevede inoltre che:

-la programmazione parta nel secondo semestre 2025 (di cui resterebbe solo dicembre) e si concluda nel primo semestre 2026;

-la progettazione venga svolta tra il secondo semestre 2026 e il primo semestre 2027;

l’esecuzione dei lavori inizi non prima del secondo semestre 2027, con termine nel 2029.

Tradotto – aggiunge il sindaco – significa che siamo di fronte a un atto programmatico, non a un progetto finanziato né tantomeno cantierabile. Mancano il decreto attuativo nazionale, i bandi, i CUP, le milestone, e soprattutto qualsiasi copertura giuridicamente vincolante. Per questo invieremo una nota ai Ministeri competenti, chiedendo chiarimenti riguardo alle somme annunciate.

Parlare di milioni senza progetti, senza atti e senza tempi certi – conclude Parisi – significa fare propaganda, non programmazione. Noi, invece, continuiamo a lavorare sui fatti. Accogliamo con favore ogni opportunità, ma pretendiamo trasparenza, responsabilità e serietà amministrativa. Ginosa merita verità, non slogan. Merita realtà, non promesse>>.