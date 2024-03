A Gaza come alle Fosse Ardeatine. Il papa è solo; ma un esercito c’è: deve solo mobilitarsi

Ho preso visione, su WhatsApp, di un filmato sulle stragi perpetrate da Netanyahu sulla folla indifesa dei palestinesi. Non è facile reggere allo spettacolo di sangue, di feriti, di morti giovani, bambini, vecchi, donne piangenti come in una tragedia greca. Non se ne può più. Ogni telegiornale ed ogni giornale-radio è, ormai, uno spettacolo orribile su Gaza, cioè su una popolazione di civili, innocente. Si bombarda alla cieca, alla ricerca di un probabile o improbabile terrorista Hamas. Si distrugge un pagliaio – mi diceva un contadino di Miglionico – per cercare l’ago. Pazzesco. Sinceramente non vedo alcuna differenza fra Netanyahu e il maggiore nazista che ordinò il massacro delle fosse Ardeatine. Fu più che vendetta; fu azione cinica, barbara; fu ferocia bestiale. Furono fatti dieci morti per ogni tedesco ucciso. A Gaza siamo a 30 palestinesi uccisi contro un ebreo ucciso. Quello di Netanyahu va giudicato, ormai, genocidio dichiarato. E’ palese, infatti, l’obiettivo di fare terra bruciata su Gaza e su tutto il popolo palestinese, costringendo i disperati abitanti di essa, uomini, donne, vecchi e bambini, giovani, tutti, a cercare la via di salvezza in altra terra, tra altro popolo, cessando di esistere come identità ed etnia.

Netanyahu, in questa logica, finisce con l’essere un criminale di guerra che, per tale, va giudicato. La sua crudeltà grida vendetta al cospetto di Dio, se un Dio ha. Assolutamente non merita obbedienza e comprensione. Al pari con lui sono colpevoli tutti coloro che, a livello nazionale e internazionale, incoraggiano, sostengono o semplicemente tollerano la sua carneficina. Mi riferisco soprattutto ai cattolici. Essi, dovunque si trovino, nei partiti di destra e di sinistra, attraverso le loro associazioni e organizzazioni, nelle parrocchie, hanno il dovere di far sentire forte la loro voce, la loro fede antibellicista.

A volte sento di politici che si professano cattolici. Serve per raccogliere voti. Una volta eletti, però, con strano uso di parole, si qualificano cattolici “laici”, a copertura dei loro silenzi o delle loro operazioni che ignorano i comandamenti e la dottrina. che dicono di professare e che ha sancito non esistere guerra giusta. Si dicono cattolici “laici”, in inaccettabile e contraddittoria autodefinizione, rivendicando una morale diversa da quella professata per fede. Rivendicano, insomma, il diritto infausto ad una doppia morale.

Viene da ricordare che, nella storia, i più grandi persecutori degli ebrei, chiusi ed emarginati nei ghetti, furono, purtroppo, i cattolici, guidati da famosi e potenti papi che degli ebrei, in quanto assassini di Cristo, dicevano meritassero la diaspora. Ora hanno un papa di opposta collocazione, quella giusta, che, non intendendo risarcire gli ebrei per le persecuzioni storicamente subite, non concede loro il diritto di accanimento bellico contro altro popolo, ingiustamente perseguitato, debole, cacciato dalla propria terra. In nome della vita e della retta morale cristiana e cattolica, che dice di non uccidere, papa Francesco ogni giorno invita a sospendere l’uso delle armi, questa volta in mano ad Israele. Ma è solo, con un esercito grande quanto sordo o ammutinato. Bisogna che suoni finalmente la sveglia e si ricordi che né la guerra né la vendetta rientrano nella morale cristiana e cattolica. Ai tedeschi delle Fosse Ardeatine, semplici soldati, si rinfaccia e si rimprovera di aver obbedito. Non li si giustifica. Don Milani riteneva giusta la disobbedienza, sostenendo il diritto alla obiezione di coscienza, cioè a non uccidere. Viene da dire: ”Cattolici, di tutto il mondo unitevi. Gridate, ovunque voi siate; dite che è delitto spianare il fucile e lanciare bombe. Sempre, anche quando si indossa una divisa. Siete milioni. C’è Francesco che vi guida. Non lasciatelo solo”.