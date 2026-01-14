A difesa di Costituzione e Magistratura . Altamura presente con il Comitato per il No

Il governo Meloni ha fissato la data per il referendum, il 22 e il 23 marzo prossimi, per invitare gli italiani ad approvare una ‘riforma’ della giustizia (che tale non è, visto che i problemi non sono stati affrontati) incentrata sulla separazione delle carriere dei giudici e che, di fatto, intende portare sotto il controllo della politica l’autonomia della magistratura. Una ‘’forzatura’’ della Costituzione italiana,nata dalla Resistenza, e che si poggia sugli equilibri dei poteri. Il disegno, non nuovo, è in continuità con quanto auspicato dall’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi e che ha trovato realizzazione, al momento in Parlamento, e che attende il definitivo ‘’disco verde’’ con il voto popolare https://giornalemio.it/cronaca/mattarella-firma-il-decreto-di-indizione-del-referendum-depositato-ricorso-al-tar/ . Ad Altamura, come riporta il comitato per il NO, non ci stanno e il prossimo 21 gennaio è fissata la presentazione di un movimento che coinvolge,partiti, associazioni e cittadini. Nel frattempo l’invito a votare per la richiesta di referendum a tutela della Costituzione



Colpire l’autonomia della Magistratura?

Diciamo NO! NASCE IL COMITATO PER IL NO Altamura, Sala Consiliare, 21 gennaio 2026, ore 17:30

Colpire l’autonomia della Magistratura? Diciamo NO! NASCE IL COMITATO PER IL NO Altamura, Sala Consiliare, 21 gennaio 2026, ore 17:30 Nella prossima primavera si celebrerà un referendum in cui saremo chiamati ad approvare o respingere una legge di riforma della Giustizia (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025), che modifica alcuni articoli della Costituzione (artt. 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma 1 e 110 comma 1). Con l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura (uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, questi ultimi di fatto sottomessi al potere esecutivo), con l’estrazione a sorte dei loro componenti e con la creazione di un’Alta Corte disciplinare per i soli magistrati ordinari, la riforma intende togliere alla Magistratura la sua autonomia e indipendenza, che la nostra Costituzione sancisce in modo rigoroso. Solo se i poteri sono tre – legislativo, esecutivo, giudiziario – e autonomi, una democrazia può considerarsi non autoritaria. A chi giova una Magistratura controllata e guidata dai governi, qualunque sia il colore di turno? Giova a chi ha una concezione verticale e antidemocratica del potere, e non giova alla cittadinanza. Questa riforma infatti non assicura efficienza e tempi più veloci al sistema giudiziario italiano. Questa riforma serve solo a chi alla Magistratura vuole dare ordini. Noi cittadine e cittadini possiamo impedire fin da adesso questo scempio costituzionale, con un NO forte e chiaro a ogni attacco alle garanzie democratiche. La Magistratura ha già dato vita a un proprio autonomo Comitato referendario per il NO. Inoltre è stato fondato un Comitato referendario della società civile per il NO, espressione della ricchezza di impegno civico attivo e plurale, con lo scopo di creare e mettere in rete i Comitati territoriali. Ad Altamura i soggetti organizzati già schierati per il NO (in ordine alfabetico: Alleanza Verdi Sinistra Italiana, ANPI, AUSER, Camera del Lavoro CGIL di Altamura, Coordinamento per la Democrazia costituzionale, Giovani Democratici, Movimento 5 Stelle-Semi di Futuro, Partito Democratico, Puglia Europa Med) stanno promuovendo la formazione del Comitato Territoriale Unitario per il NO. L’appuntamento è per mercoledì 21 gennaio, a partire dalle ore 17:30, presso la Sala Consiliare per raccogliere le adesioni tra altre associazioni culturali, sindacati e partiti. L’obiettivo è di organizzare un lavoro di informazione, discussione, approfondimento in modo da raggiungere il maggior numero possibile di persone, favorendo partecipazione e consapevolezza, tanto più importanti per un referendum senza quorum e in un momento storico di astensionismo e disaffezione rispetto ai temi costituzionali della giustizia, della democrazia, dell’eguaglianza.

Per firmare la richiesta di referendum: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400034

Per adesioni al Comitato referendario di Altamura contattare il numero: 348-9014574. Le adesioni restano aperte anche dopo il 21 gennaio, fino alla data del referendum.