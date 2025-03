A Destra s’ode una eco…Fi a Fdi: Tanto rumore per nulla

Canta Napoli…e in via Anzio l’annuncio della crisi nella giunta regionale guidata da Vito Bardi, citando quello che si consuma nella coalizione a Potenza e per le comunali a Matera ,dove Fratelli d’Italia conta sull’investitura ufficiale dal tavolo nazionale di Piergiorgio Quarto a candidato sindaco, non poteva che destare la risposta piccata della segreteria cittadina di Forza Italia. La nota intitolata ”tanto rumore per nulla” ribadisce quanto ripetuto in altre occasione: gli azzurri sono fedeli e coerenti con le scelte della coalizione con Forza Italia che farà la sua parte nella campagna elettorale. Precisato anche la scelta dell’ex consigliere comunale azzurro, e tale resta, avv Nicola Casino di confrontarsi con la città partecipando alle primarie libere con la lista Matera 2030. Coerenza per coerenza e un invito, si legge in coda al comunicato, a mettere da pare gossip e rumors.



TANTO RUMORE PER NULLA

Sorprendono alcune dichiarazioni rilanciate da alcuni esponenti locali e regionali di FDI nella giornata di ieri rispetto alle elezioni comunali in programma a Matera.

Per amore del vero e libertà di coscienza, la segreteria cittadina ci tiene a rimarcare con chiarezza alcuni concetti.

La direzione cittadina di FI Matera che ha partecipato agli incontri per la costruzione di una coalizione cittadina che di fatto riprendesse la compagine di governo regionale unita non ha mai assunto posizioni divergenti rispetto alle scelte ( ci sembra di capire ancora tutte da compiere) della coalizione stessa visto e considerato che l’ultimo incontro ufficiale dei segretari cittadini del cdx materano si è svolta Sabato 01 Febbraio 2025 e da allora attendiamo con trepidazione una nuova convocazione da parte del partito leader.

Attendiamo inoltre il programma da presentare alle elezioni che, come da accordi della prima riunione di Sabato 18 gennaio 2025 (a margine della quale Forza Italia ha sottoscritto insieme agli alleati un comunicato stampa chiaro) e su proposta dell’On Aldo Mattia (che ha presenziato e coordinato entrambi gli incontri) sarebbe stato redatto da Fratelli d’Italia e consegnato agli alleati per essere emendato.

Proprio il valore dell’unità della coalizione era stato rimarcato in una nota aperta alla città dello scorso gennaio, dove Forza Italia sottolineava il valore della condivisione delle scelte a tutti i livelli.



In quel momento si chiedeva rispetto del territorio ed unità di intenti.

Quanto alle mistificazioni emerse nelle ultime ore, la segreteria cittadina di Matera sottolinea come la scelta di Nicola Casino di correre alle primarie aperte e civiche lanciate da 100 giovani materani, rappresenta una valutazione personale maturata autonomamente e senza utilizzare Forza Italia.

Come rimarcato in tutti gli appuntamenti, pubblici e non, intercorsi Forza Italia Matera è un alleato leale del Centro Destra e sosterrà il candidato scelto dalla coalizione. Siamo interessati a parlare di Matera occupandoci dei problemi che riguardano la nostra comunità erede della peggiore amministrazione della storia e che merita, pertanto, tutto l’impegno possibile per rimettere insieme i pezzi.

Serve pace, armonia ed un Governo cittadino serio e responsabile che immediatamente dopo le elezioni si metta a lavoro per sistemare il presente e guardare al futuro.



Auspichiamo dunque che questa ennesima dichiarazione ufficiale della nostra segreteria serva a fare chiarezza ed a riportare nel alveo della serenità i lavori del Consiglio Regionale che, stando alle dichiarazioni del Capo Gruppo di Fratelli d’Italia in Regione, rischiano di subire rallentamenti a causa della confusione generata da rumors e gossip piuttosto che da atti ufficiali.

Ci dispiace concludere dovendo dare spiegazioni per la personale partecipazione del segretario cittadino Damiano Laterza ad un evento pubblico apartitico aperto all’intera città ed organizzato da giovani che avevano solo desiderio di ascolto e che pare aver urtato la sensibilità di alcuni alleati di governo, i quali invitiamo in maniera umile ad una maggior sensibilità partendo dal presupposto per cui quando qualcuno (a prescindere dal colore politico) avverte l’esigenza di essere ascoltato nessuno dovrebbe mai girare l’orecchio dall’altra parte.

La partecipazione a dibattiti piuttosto che incontri di ascolto o tavoli di co-working rappresentano sempre un momento di crescita a prescindere da chi li abbia convocati e democraticamente aperti.

Partecipare ed ascoltare non vuol dire accettare o sottoscrivere patti ma ci rendiamo conto che nella società moderna siamo tutti vittime di quello che lo scrittore inglese George Orwell nel 1948 definì BIG BROTHER (Grande Fratello) e purtroppo si sa che Orwell alla destra non è mai piaciuto.