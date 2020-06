Soluzione interna, come era logico che accadesse, per l’incarico di segretario generale al Comune di Matera, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la dott.ssa Angela Maria Ettore, nuovo segretario presso l’Amministrazione provinciale. Il sindaco, Raffaello De Ruggieri, ha conferito con ordinanza del 10 giugno scorso – e con decorrenza immediata – l’incarico ad interim per la direzione dell’Ufficio di Segreteria Generale alla dott.ssa Delia Maria Tommaselli, attuale Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie,Fino-è scritto nella ordinanza- a successiva disposizione dello scrivente. Ci sarà un concorso, una manifestazione di interesse tra gli iscritti all’albo nazionale dei segretari generali per la scelta del nuovo funzionario che dovrà sovrintendere alla gestione degli atti amministrativi del Comune. Concorsi. Al Comune servono eccome. Questa Amministrazione ne ha fatti alcuni, 25 negli ultimi mesi tra agenti di polizia locale e impiegati in vari ruoli. Ne abbiamo parlato in altri servizi https://giornalemio.it/politica/questione-personale-mina-vagante-al-comune-di-matera/ e se ne parlerà ancora.

Porta chiusa per le professionalità il cui contratto è scaduto il 31 dicembre 2019, in occasione dell’anno da capitale europea della cultura. Niente stralci per un numero limitato di assunzioni e nemmeno convocazioni di commissioni per valutare se ‘’quando, quanti e come?’’ eventualmente assumere o stabilizzare. Il confronto a distanza tra alcuni consiglieri e amministrazione comunale resta, da quanto rimbalza da Radio Municipio, a livello di missive. Ma mai dire mai. E del resto gli organici comunali, sul piano qualitativo e quantitativo, restano carenti per l’attuale consiliatura. Figuriamoci per i prossimi amministratori, che subentreranno in autunno. Auguri.