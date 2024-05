A Cirigliano, comunque vada, vincerà il Sindaco Marco Delorenzo…

Certo perchè a contendersi quella carica saranno due cugini, nati nello stesso anno e che portano lo stesso nome e cognome. Così a Cirigliano, piccolissimo paese con circa 280 abitanti, in provincia di Matera, alle prese con i problemi e tutti i disagi dello spopolamento, comune ad altri centri della Basilicata, i due candidati alla carica di sindaco hanno stesso nome, stesso cognome -si chiamano Marco Delorenzo- e stesso anno di nascita (il 1966): uno nato a marzo e l’altro a ottobre. Tra l’alto sono cugini, figli di due fratelli , Carmine e Vincenzo, e portano il nome del nonno Marco. Marco Delorenzo (Uniti per Cirigliano) e MarcoDelorenzo (Costruire la rinascita) sono in lizza per le Comunali dell’8 e 9 giugno. Il primo è direttore dell’Ente Parco di Gallipoli Cognato, l’altro è in pensione ed è un ex carabiniere. Entrambi sono consapevoli che non possono risolvere da soli il problema dello spopolamento, ma sono preoccupati per il taglio dei servizi, la carenza di esercizi commerciali, le carenze di organico del piccolo Comune. La speranza è nel turismo. Ci sono le potenzialità, ma le risorse sono limitate. C’è da lavorare facendo rete. Buon lavoro ai candidati sindaci e alle loro liste, composte da 10 candidati consiglieri e tra questi alcune donne.Nelle precedenti amministrative, nel 2019 furono quattro i candidati sindaco, tra cui uno dei due Marco Delorenzo, e vinse Franco Galluzzi che ottenne 127 voti su 236 votanti