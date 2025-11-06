A cinquant’anni dall’omicidio Pasolini. Lucarelli

RICCIONE – Quella storia sbagliata. Anzi, una delle tante. Ma anche quella che ci fa più male. “PPP. Un segreto italiano” racconta l’omicidio rappresentativo dell’Italia che che viveva, come inventarono i francesi, gli anni di piombo. E che lungi ad essere svelato; almeno dalla cosidetta verità giudiziaria, quella che con tre sentenze ha messo, nonostante altre indagini – vedi quelle del pm Calia (che indagando sull’altroe segreto italiano, l’omicidio Mattei, incrociava l’assassioni di Pasolini) – metterà con i fatidici tre gradi di giudizio la falsa verità sul caso in peso di ulteriore pietra tombale.

Con le interpretazioni di canzoni dedicate di De Gregori, Gabriella Ferri, Faber e altri, Elena Pau, accompagnata dal pianista Alessandro Nidi ha commosso insieme all’autore e narratore principale dello spettacolo dedicato alla figura del poeta, scrittore, saggista, registra e pittore, Pier Paolo Pasolini. A cinquant’anni dalla esecuzione che ci privò di altre sue opere. E a cento dalla nascita, dello stesso autore.

Attraverso un intreccio di ricostruzione storica e riflessioni personali, con la sua chiarezza e il suo stile inconfondibile, il giallista e conduttore televisivo Lucarelli indaga l’assassinio di Pasolini come un vero e proprio “mistero italiano”, sospeso tra cronaca e mito; epperò, come spiegherà lo stesso scrittore che vive fra Emilia e Romagna, in quel paese, a Mordano, “il trattino di Emilia-Romagna”, che non si deve definire mistero: ma appunto “segreto”.

Prodotto da La Fabbrica Illuminata – Il Crogiuolo, lo spettacolo “PPP. Un segreto italiano” fa seguito all’incontro “Caro Pier Paolo, stan otte ti ho sognato”, conversazione “pasoliniana” tra Dacia Maraini e Lorenzo Pavolini ospitata lo scorso 3 ottobre al Cocoricò, nell’ambito del 58° Premio Riccione per il Teatro.

L’iniziativa fa parte del progetto speciale Pensione Kelly, promosso quest’anno da Riccione Teatro per celebrare gli anniversari di due grandi protagonisti della cultura italiana: i settant’anni dalla nascita di Pier Vittorio Tondelli (1955) e i cinquant’anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini (1975).

Il progetto immagina un simbolico incontro tra i due scrittori, uniti idealmente da un luogo condiviso: la spiaggia di Riccione. Fu lo stesso Tondelli, nel saggio Cabine! Cabine! — pubblicato 35 anni fa nel catalogo della mostra Ricordando Fascinosa Riccione (1990) — a costruire questo legame. Attraverso le lettere dei genitori di Pasolini, rievoca l’immagine di un giovane Pier Paolo in vacanza a Riccione con la madre nel 1930, “perso nei giochi di sabbia”.

Non è un caso che lo spettacolo di Lucarelli si sia tenuto proprio al Palazzo del Turismo, lo stesso luogo che ospitò la mostra “Ricordando Fascinosa Riccione”, dove Tondelli presentò documenti inediti sul Pasolini bambino. Ora quello spazio diventa il palcoscenico ideale per l’omaggio a cinquant’anni dalla scomparsa.

Il progetto è realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura e con la collaborazione di Comune di Riccione, Comune di Gabicce Mare e Centro di documentazione Tondelli. Nel mese di dicembre, oltre alla riapertura dello Spazio Tondelli, sono in programma ulteriori iniziative dedicate all’immaginario e alla visione di Pier Vittorio Tondelli con installazioni sonore, mostre e concerti.

L’opera di Carlo Lucarelli è commozione pura. Provoca gli occhi lucidi. Oltre alla rabbia di sapere ancoa meglio, oltre che di nuovo ricordare, come in realtà si faccia di tutto per cancellare Pasolini. Ché eliminare la figura di Pasolini passa attraverso una ricostruzione falsa del suo omicidio come della necessità del suo assassinio. Oltre, certo, a una narrazione, diremmo ora, tossica della vita, dell’opera e della statura di Pasolini. Intellettuale e artista che da sempre è considerato soltanto in due modi distinti e separati, opposti ovviamente: amore verso il suo pensiero, creazioni e analisi e odio – anche camuffato ma profondo – verso tutta quella grandezza. Inutile qui ricodare, per esempio, i fiumi di inchiostro, ma ovviamente Lucarelli lo fa (e deve) che da subito e per sempre gli sono stati garantiti e gli saranno riservati contro. Fra spregio e offese.

Lo spettacolo del 2 novembre al Granturismo di Riccione è stato importante, più che per il suo lascito di sentimento che mai nessun soggetto potrà levarci da dentro, per il bisogno che ci riconsegna di cercare di nuovo le parole di Pier Pasolo Pasolini, a partire dalla sua poesia. E, sia ben chiaro, che dobbiamo ancora dirci del dovere di svelare il segreto della sua prematura morte.

NUNZIO FESTA