I quaderni dal carcere sono lì, insieme a lettere, ricordi e a una iconografia in bianco e nero con gli occhialini tondi e lo sguardo ”attivo”, a testimoniare pensiero e sofferenza della lotta del fondatore del partito comunista Antonio ”Nino” Gramsci. A ricordarlo a 83 anni dalla morte nelle carceri del Ventennio fascista è una poesia di Bertold Brecht ” A chi esita”, scelta da Francesco Calculli, direttore del Museo della Resistenza Italiana e del Comunismo. Una poesia intensa, che non gira intorno alle parole, di stretta attualità nel solco di una coerenza e di una militanza che appartiene ai pochi ”fedeli alla linea” e a quanti hanno memoria di opportunità perse per i tradimenti, le incoerenze e le ipocrisie di opportunisti, venditori di fumo e affaristi della porta accanto. Ci vorrebbe Unità, anche il quotidiano affossato definitivamente da Matteo Rezzi, e una rilettura del pensiero gramsciano e non solo da Sinistra, passata negli anni da una involuzione all’altra. E il Museo è uno scrigno di saperi da riscoprire e leggere lungo il filo rosso dei protagonisti, delle esperienze, di canti e bandiere finiti nello scaffale di una storia che continua e che aiuta a capire fallimenti e prospettive.



LOTTARE, RESISTERE, PENSARE, PARLARE, SCRIVERE. UNA VITA ESEMPLARE, UN UOMO STRAORDINARIO, UN GRANDE RIVOLUZIONARIO, IL GIGANTE DEL COMUNISMO: ANTONIO GRAMSCI. A 83 DALLA SUA MORTE NELLE BRUTALI PRIGIONI FASCISTE, NOI DELLA “CASA MUSEO STORIA DEL COMUNISMO E DELLA RESISTENZA” LO VOGLIAMO OMAGGIARE CON QUESTA BELLISSIMA POESIA DI UN ALTRO GRANDE SCRITTORE COMUNISTA BERTOLT BRECHT, E LA DEDICHIAMO A TUTTI COLORO CHE COME “NINO” NON SI RASSEGNANO ALL’INDIFFERENZA , ALLA BANALITA’ DEL QUOTIDIANO, MA CHE PRETENDONO UN MONDO MIGLIORE! “

A chi esita… (Una poesia di Bertolt Brecht)

“Dici:

per noi va male. Il buio

cresce. Le forze scemano.

Dopo che si è lavorato tanti anni

noi siamo ora in una condizione

più difficile di quando

si era appena cominciato.

E il nemico ci sta innanzi

più potente che mai.

Sembra gli siano cresciute le forze, ha preso

una apparenza invincibile.

E noi abbiamo commesso degli errori,

non si può più mentire.

Siamo sempre di meno. Le nostre

parole d’ordine sono confuse. Una parte

delle nostre parole le ha stravolte il nemico fino a renderle

irriconoscibili.

Che cosa è ora falso di quel che abbiamo detto?

Qualcosa o tutto? Su chi contiamo ancora?

Siamo dei sopravvissuti, respinti via dalla corrente? Resteremo indietro, senza comprendere più nessuno e da nessuno compresi? O dobbiamo sperare soltanto in un colpo di fortuna? Questo tu chiedi. Non aspettarti nessuna risposta oltre la tua.”