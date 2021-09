Non sappiamo se in settimana, dopo il periodico incontro di maggioranza, ci sarà una fumata bianca, grigia, nera o a arcobaleno sul confronto in corso tra il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e le diverse anime dell’esecutivo che tra nuovi gruppi, distinguo e prese di posizione, vogliono rivedere equilibri, posizioni. Ma la situazione,a causa delle fibrillazioni in corso e che – piaccia o no-sono destinate a durare, rischia di avere ripercussioni negative sul futuro della città. Dalle opposizioni, giustamente, chiedono che il primo cittadino venga a riferire in consiglio e faccia il punto su ”come stanno le cose”.



A chiederlo i consiglieri comunali di Centrodestra Augusto Toto, Mario Morelli, Nicola Casino, Adriana Violetto, Angelo Lapolla, Rocco Sassone e Francesco Lisurici hanno sollecitato , ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il presidente del Consiglio comunale Antonio Materdomini e il segretario generale Angela Ettore alla convocazione dell’assemblea. Affinchè il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, possa riferire in aula “gli sviluppi della crisi amministrativa che sta bloccando da mesi l’attività di politica e di governo della città di Matera”. Attendiamo sviluppi…