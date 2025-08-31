A canzoni si fan rivoluzioni …con Popoli d’Italia

E la conferma è venuta dopo aver assistito allo spettacolo (da mordersi il gomito per quanti se lo sono perso) ”Popoli d’Italia” con Dina Caprara e Leonardo Treccosta, che hanno tenuto un interessante e partecipato concerto a Matera sulla terrazza della Fondazione le Monacelle. Con un repertorio che è una parte del lavoro di ricerca portato avanti dall’Ensemble ”Sempre a Sud’‘, emblema di un Sud più vasto che spazia sulle diverse latitudini, nel solco dell’impegno sociale, dello sfruttamento e del diritto dei popoli a esserci, a non abbassare la testa e a far garrire la bandiera delle libertà. E cosi, parafrasando un noto passo de ”L’Avvelenata” di Francesco Guccini, a canzoni si fan rivoluzioni eccome… attraverso un ”Canzoniere” che passa da una stagione all’altra della storia, sulle barricate di Parigi a quelle di Roma, Venezia, Napoli, Reggio Calabria ai soprusi e alle discriminazioni sui posti di lavoro, passando per i problemi e il riscatto delle donne, degli ultimi. Canzoni note: da ‘La Marsigliese all’Internazionale, da Contessa, ai Treni di Reggio Calabria a Bella Ciao, canta all’unisono dal pubblico. E tra questi, anche giovani provenienti da fuori regione, che possono raccogliere la memoria del nostro Paese (e non solo) ascoltando e leggendo il testo di canti di lotta, protesta, che si intrecciano con il desiderio di libertà, contrassegnato da sofferenze, lutti, silenzi, sangue.

Lo spettacolo, con Dina Caprara e Leonardo Treccosta, che hanno ringraziato il Museo del Comunismo e della Resistenza, per aver organizzato l’iniziativa, preceduta da un dibattitto presso l’istituzione culturale (https://giornalemio.it/cronaca/dina-con-il-bagaglio-di-una-grande-storia-e-lo-sguardo-verso-il-futuro/) ha offerto lo spunto per ritornare su fatti di cronaca che hanno segnato la storia del Paese: dal Risorgimento alla Resistenza, dall’emigrazione all’attualità. Tra questi la canzone di Marinella che hanno ispirato cantautori come Fabrizio ”Faber ” De Andrè, ma che i battaglieri Dina e Leonardo hanno legato all’ipocrisia dei rappresentanti di governo in occasione del luttuoso evento dei migranti morti al largo di Cutro.



E poi la rivoluzione della ragazza di Alcamo, Franca Viola, che si rifiutò di ripiegare sul matrimonio riparatore dopo essere stata rapita e abusata. Divenne la ”Regina senza re” che decise di scegliere, a chi dare il suo amore. Una scelta rivoluzionaria, contro prassi consolidate e in una Sicilia fortemente radicata a certi usi e costumi. E potremmo continuare con i tanti approfondimenti, illustrati dall’affiatato duo, su ogni canzone, che ha riscosso applausi e l’entusiasmo del direttore del Museo Francesco Calculli, con un ”Ora e sempre Resistenza” sul canto della Liberazione. E Calculli, nel ricordare le due iniziative con Dina Caprara, ha ricordato Pino Siggillino, comunista di proposta e di lotta, che non ha mai smesso di impegnarsi per la partecipazione e i diritti di libertà. Si tratta di continuare con le iniziative di confronto e di recupero della politica, come formazione e impegno per cambiare. Magari alla Fondazione Le Monacelle, con la disponibilità che non mancherà (ne siamo certi) di Antonella Ambrosecchia e di quanti credono che i cambiamenti, le ”rivoluzioni” si possono fare attraverso confronto e partecipazione, cominciando con il difendere la Costituzione nata dalla Resistenza. Un appello a impegnarsi, a incontrarsi, e magari con un ritorno a Matera per un altro concerto con Dina e Leonardo insieme all’Ensemble ”Sempre a Sud” con le bandiere della libertà, della pace e della Palestina. Come è accaduto durante il concerto sulla terrazza de ”Le Monacelle, con il vento che ha soffiato sugli spartiti…Fischia il vento, come ricorda la nota canzone partigiana. Un segno, chissà, che qualcosa- ma con l’impegno di tanti- possa cambiare.





POPOLI D’ITALIA – PRESENTAZIONE

Un racconto musicale dalla parte dei popoli

C’è storia e storia, quella del potere o dei vincitori e quella dalla parte dei popoli. Noi abbiamo scelto quella che dà voce agli sfruttati ed emarginati. Una storia di soprusi e repressioni ma anche di ribellione e di riscatto.

Nel nostro spettacolo raccontiamo e cantiamo l’Italia divisa, occupata dallo straniero, ma anche la ricerca dell’unità, contraddittoria e difficile, dalle idee della rivoluzione francese a quelle della rivoluzione d’ottobre.

DURATA 1 ora e mezza con letture e canti

La Rivoluzione Francese apre il percorso di questo spettacolo: la storia dei popoli d’Italia, dalle rivolte contro l’oppressione straniera, ad oggi con la ribellione dei giovani che cercano un futuro diverso.

Tra racconti e canti cerchiamo di portare alla luce le sofferenze e la povertà di donne e uomini, dal Sud al Nord, ma anche le ribellioni e le lotte per il riscatto, per fare dell’Italia un paese unito contro il “Dividi e impera” delle classi dominanti .

Sono le storie che ci vengono tramandate dai canti popolari, i cui protagonisti sono contadini, operai, ribelli e giovani che sono sempre stati, sul campo, i protagonisti del cambiamento.

Percorriamo le strade dei momenti storici dell’unità d’Italia, che, tra illusioni e delusioni, cerca ancora oggi la strada per superare disparità e ingiustizie sociali.

Dallo sbarco di Marsala, alle migrazioni, le due guerre mondiali, il fascismo e la lotta di resistenza, i movimenti degli anni ‘70 degli operai, degli studenti e delle donne, i diritti civili, le proteste dei giovani contro il cambiamento globale.

chi siamo

Ogni persona e ogni situazione hanno il proprio sud. Un sud culturale, sociale, economico e di ogni area geografica del mondo.

Coi nostri canti cerchiamo di guardare il mondo da questa prospettiva: da chi sta sotto, da chi col proprio disagio dà la misura del grado di civiltà.

Interpreti dello spettacolo: Dina Caprara voce e chitarra, Leonardo Treccosta voce e chitarra



LO SPETTACOLO

Ogni canto è accompagnato da una breve lettura

“La Marsigliese / l’Internazionale”

“Procurade ‘e moderare”

“Maremma amara”

“Oh Venezia tu sei la più bella”

“La Repubblica Romana”

“Il canto dei carbonari”

“Va pensiero ”

“Vinni cû vinni e c’è lu triculuri”

“Arrivaru i cammisi”

“Il naufragio della nave Sirio”

“Briganti se more”

“Se Chanto”

“Il feroce monarchico Bava”

“La rileggenda del Piave”

“Canto allo scugnizzu”

“Bella ciao”

“Bella Giuditta”

Midley anni ‘70 “Contessa, cara moglie, 8 ore, reparti della Fiat”

“I treni per Reggio Calabria”

“Sebben che siamo donne”

“Eppure soffia”

FOTO AL MUSEO DEL COMUNISMO E DELLA RESISTENZA

