Dopo aver pubblicato le due tornate di liste elettorali presentate da partiti e movimenti, con alcune indicazioni tra quanti a livello locale e dal passato consiglio comunale sono passati da una parte all’altra (salto della quaglia) per opportunità o altro, curiosità, ritorni e via elencando sono arrivate richieste (inevitabili) su alcuni cognomi di consiglieri che non sono nati o non risiedono a Matera. E’ il campanile che suona e che risuona. Tranquilli. Possono candidarsi, come riportano l’articolo 2 del Vademecum dell’Anci e le norme Ministeriali, tutti quelli che risiedono nel territorio della Repubblica. Per cui nati a Potenza, Altamura, Pisticci, Rossano, Viggù, Torino o anche all’estero, ma residenti nel BelPaese, hanno diritto a candidarsi. Qualche nome desta sospetto circa la presunta vicinanza o appartenenza per omonimia a personaggi importanti dell’imprenditoria o politica regionale. Ma occorrerebbe verificare con certificati di nascita, stati di famiglia . I partiti, per la tutela della privacy,non hanno pubblicizzato questo aspetto. Poche eccezioni, come il M5S, che ha pubblicato certificato penale e curriculum dei candidati sul suo sito. Per il resto avremo di che parlarne e sentirne nei prossimi giorni. Ma c’e dell’altro. A scorrere le liste, aldilà dei cognomi noti, ci sono anche tanti cognomi che dicono nulla o quasi. A c’ appartin? Si dice in dialetto materano, quale è la tua famiglia di appartenenza? Mica facile. Mogli, figli, nipoti o teste di legno di personaggi ed ex esponenti della politica che non vogliono perdere il loro pacchetto di voti? Una maniera per esserci comunque e lavorare dietro le quinte. Caccia aperta. Ma è questione di poco. Come pure l’individuazione dei candidati sentinella piazzati di qua e di là e da utilizzare al momento opportuno, in consiglio, quando si tratterà di votare in maniera trasversale su temi e progetti di interesse particolare. Copione già visto…