A Bruxelles per il Sud mandiamo gente capace e motivata

Perchè , al Parlamento Europeo, dove spesso abbiamo brillato per assenza e inconcludenza, si prendono decisioni sulla nostra testa, vuoi perché hanno peso i Paesi frugali- come vengono definiti i Paesi del Nord Europa- che credono poco alla affidabilità del BelPaese, soprattutto quando deve restituire prestiti o controllare il debito. Del resto non amano che facciano sacrifici per gli altri. E il BelPaese, diciamola tutta, aldilà di medaglie e medagliette, di mezzi punti e sputi sul Pil e altro siglario statistico, che la dice tutta sullo stato di salute della nostra economia, si mantiene su equilibri instabili. La Basilicata? Lo abbiamo visto alle regionali: è priva di autonomia decisionale anche nella scelta dei candidati presidenti e sulla gestione di risorse energetiche e idriche. Antonio Serravezza cita i nostri problemi, ultrascontati. Ma se non si hanno capacità gestionali e di programmazione non si va da nessuna parte. Il nostro concittadino, ma non è i solo, dimentica gli effetti dell’autonomia differenziata con le penalizzazioni ai blocchi di partenza del Sud. Una conferma anche dalla Zes unica. Non siamo competitivi… E allora, auspicando che un nostro rappresentante ce la faccia, magari a ruota di candidati nazionali, teniamo conto delle alleanze che si creeranno a Bruxelles. Unione europea con poco potere decisionali come visto per la pandemia, le guerre in Ucraina e nella striscia di Gaza. Attenderemo i risultati tra via delle Nazioni Unite e viale Europa.



VOTA EUROPA….

Oggi è tempo di sollevare un punto molto interessante. Le elezioni europee possono sembrare distanti dalla vita quotidiana dei cittadini, ma in realtà hanno un impatto significativo sulle politiche regionali. A Bruxelles vengono presi accordi e decisioni che influenzano direttamente le regioni italiane, dalla distribuzione dei fondi europei alle normative su commercio, ambiente e molti altri settori.

È importante che i cittadini siano informati e coinvolti nelle elezioni europee, proprio perché i rappresentanti eletti lavoreranno su questioni che possono cambiare il volto delle loro regioni. La consapevolezza e la partecipazione attiva possono fare la differenza nel garantire che le esigenze e le priorità locali siano adeguatamente rappresentate a livello europeo.

Parlando delle elezioni europee di giugno molti miei amici capiscono il mio senso di lealtà verso la mia regione. Molte persone sentono un forte legame con la loro terra d’origine e desiderano supportare candidati locali che possano rappresentare al meglio gli interessi della loro comunità a livello europeo. Votare per un candidato lucano alle elezioni europee può essere un modo per assicurarsi che le questioni specifiche della Basilicata siano prese in considerazione nelle politiche e nelle decisioni dell’Unione Europea.

È importante ricordare che i rappresentanti eletti al Parlamento Europeo lavorano per l’interesse comune europeo, ma allo stesso tempo possono portare avanti tematiche e progetti importanti per le loro regioni. Quindi, il tuo voto può contribuire a dare voce alla Basilicata in Europa, influenzando decisioni che avranno effetti diretti sulla vita quotidiana dei lucani.