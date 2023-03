A breve un accordo tra Puglia e Basilicata. Ma fuori le priorità…

La firma tra i presidenti Michele Emiliano e Vito Bardi – come riporta il servizio di Nino Sangerardi- ancora non c’è sullo schema di accordo, ma i contenuti partono da buone intenzioni. Quelle di favorire collaborazioni e progetti comuni, a cominciare dalla programmazione europea, su temi come infrastrutture, trasporti, tutela del territorio, rigenerazione urbana e via elencando che hanno tanto in comune, visti i riflessi negativi soprattutto in Basilicata, per la rete idrica. Buone intenzioni, dicevamo, ma se non si lavorerà sulle priorità si lavorerà su progetti di corto respiro o di campanile. Ricordiamo bene cosa accaduto per Matera 2019, con il Governo di centrosinistra che chiedeva alla Regione Basilicata di indicare le priorità e da Potenza insistevano con un elenco di infrastrutture che annoverano la Potenza-Bari. Sappiamo come è andata a finire. E dobbiamo ringraziare la Regione Puglia, a cominciare dall’Anas Puglia, che cantierizzò l’adeguamento della statale 96 per Bari e per l’aeroporto. Un’opera progettata dall’ingegner Antonio De Caro e attuale sindaco di Bari. Ci furono gli investimenti per la linea delle Fal, per la quale attendiamo adeguamenti. E attendiamo che ci siano ‘’chiarimenti’’ sul prolungamento della Rfi dalla stazione di La Martella alla dorsale Adriatica e per la transcollinare stradale, la Murgia Pollino che da Gioia del Colle raggiunga le fondovalli di Basilicata e il tratto meridionale dell’autostrada tirrenica. L’elenco delle possibilità di collaborazione sono tante, ricordando i ritardi sulle Zes… e le diverse capacità progettuali e di cultura d’impresa delle due regioni. Ma la Basilicata sconta le peculiarità delle sue origini e delle spaccature interne, logiche e scontate, con gran parte della provincia di Potenza che guarda inevitabilmente alla Campania e quella di Matera (per secoli Terra d’Otranto) alla Puglia. Rapporti continui e frequenti dal Materano con Bari, per la sanità, i trasporti, il commercio, l’istruzione. Attendiamo fatti. Ma siamo come San Tommaso…





Regione Puglia ratifica accordo di sviluppo con Regione Basilicata

Nino Sangerardi

Presidente e assessori regionali ha approvato lo schema di accordo tra Regione Puglia e Regione Basilicata.

Si prospetta l’attuazione dei “processi efficienti di progettazione esecuzione e gestione delle opere pubbliche per lo sviluppo e valorizzazione dei territori pugliesi e lucani”.

Le due entità regionali hanno molte infrastrutture interessi e attività in comune, antica storia di scambi economici e culturali che intendono rafforzare tramite un’intesa che consenta l’utilizzo di risorse umane e strutture tecnico-amministrative per programmi e azioni di reciprocità.

La collaborazione potrà operare relativamente alle politiche di trasporto e mobilità sostenibile riguardo interventi di tutela del territorio e rigenerazione urbana, operazioni paesaggistiche e ambientali riferite ai georischidrogeologici e sismici nonché agli effetti dei condizionamenti climatici, all’inquinamento naturistico, allo smaltimento dei rifiuti e iniziative di economia circolare.

Il protocollo contempla la possibilità di essere esteso ai comparti del turismo e dell’economia culturale, della ricerca nel campo dell’energia e delle tecnologie innovative.

Si impegnano le due Regioni a concorrere alla più celere e efficace realizzazione dei progetti. A seguito di una specifica richiesta tra le Parti sarà trasmessa una “ nota informativa” con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle eventuali spese da ristorare.

Nel caso di progettazioni complesse Regione Puglia e Regione Basilicata si riservano di predisporre un disciplinare attuativo, inclusa la possibilità di azionare collaborazioni e incarichi esterni.

Le due Regioni metteranno in opera il Gruppo di lavoro designando personale delle rispettive strutture che abbia le competenze utili allo svolgimento congiunto delle mansioni prefissate.

Per quanto riguarda i finanziamenti vengono indicati quelli previsti nei quadri economici di progetto : ovvero le poste monetarie derivanti da specifici Fondi nazionali e dell’Unione Europea destinati alla programmazione concordata.

Il concordato , che verrà sottoscritto dal Dott. Michele Emiliano presidente della Regione Puglia e dal Dott. Vito Bardi della Regione Basilicata, ha una durata di tre anni e può essere prorogato anche attraverso la stipula di documenti aggiuntivi.

Gli ultimi pensionati braccianti agricoli che si aggirano nei pressi delle panchine ubicate in Piazza Matteotti(Matera) appresa la notizia dell’accordo tra Regione Puglia e Regione Basilicata osano considerare : ”Sarà la volta buona che da Matera a Bari, in treno, si impiegherà meno dell’attuale 1h e 47 minuti per fare 54 chilometri?”.

Domanda interessante.