A babbo morto…anche Bardi avanza critiche tardive allo spacca Italia.

Se qualcuno avesse avuto ancora dubbi sulle ragioni di fondo per cui si sia fortissimamente voluta la norma (oramai divenuta legge dello Stato questa notte) della autonomia differenziata, le immagini dell’aula sono state più eloquenti di un disegnino per bambini. Ovvero le bandiere delle regioni del Nord sventolate orgogliosamente dai leghisti che vedono così coronare una loro battaglia storica meglio definita da uno slogan: la secessione delle regioni ricche. Un successo leghista spianata dalla scellerata decisione di modifica al Titolo V della Costituzione (infatti quella ora approvata è una semplice legge ordinaria) figlia del centrosinistra e della sostanziale condivisione del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, come un Zaia qualunque. Bene fa ora il PD ad opporsi, ma la credibilità richiederebbe la riproposizione di una vecchia e seria pratica, quella dell’autocritica. Di cui però non si vede traccia. Non meravigliamoci se “poi la gente“, non solo come dice Totò si “butta a destra“, ma peggio ancora nello sconforto e nell’astensione.

Nell’attesa, si registra la ovvia soddisfazione dei governatori Luca Zaia (Veneto) e Attilio Fontana (Lombardia). “L’autonomia è legge! Oggi si è fatta la storia di questo paese! è l’alba di un giorno storico!”, scrive su facebook Zaia che -dopo aver ringraziato il ministro Roberto Calderoli “che ha lavorato davvero molto“, Giorgia Meloni “che ha mantenuto la parola” e il vicepremier Matteo Salvini “per aver sostenuto politicamente il progetto fin dai primordi“- ribadisce che “Con l’approvazione dell’autonomia, e la sua successiva pubblicazione, inizia un percorso che vedrà ognuno di noi impegnato alla stesura delle singole intese. Mettendo a frutto la reale efficacia dell’autonomia differenziata, con gli accordi tra lo Stato e le Regioni che vorranno chiedere, con responsabilità, l’autonomia.” Sempre sui social, per Fontana è “una notizia eccezionale per la Lombardia e per i lombardi che, sette anni fa, con un referendum, avevano espresso in maniera chiara e netta la volontà di andare in quella direzione. Con l’autonomia avremo più competenze in diverse materie e potremo confermare la nostra capacità amministrativa rendendo ancora più forte la nostra regione. Appena sarà promulgata la legge siamo pronti a inviare le richieste al governo. Sicuramente per due materie importanti: sanità e ambiente.”

Di segno opposto il commento di un governatore del Sud del centro destra, quello della Calabria, Roberto Occhiuto che ha detto: “Non so se i minimi vantaggi elettorali che il centrodestra avrà al Nord, compenseranno la contrarietà e le preoccupazioni che gli elettori di centrodestra hanno al Sud. Questa norma andava maggiormente approfondita e la discussione doveva svolgersi in modo sereno: comprendo le ragioni dei deputati calabresi di Forza Italia – Francesco Cannizzaro, Giuseppe Mangialavori e Giovanni Arruzzolo – che hanno deciso di non votare questa legge. È stata una loro scelta, che ho condiviso. Temo che il centrodestra nazionale abbia commesso un errore, del quale presto se ne renderà conto“. Persino il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, molto più timidamente del suo collega anche di partito Occhiuto, sebbene a babbo morto, esprime le sue timide riserve sull’autonomia differenziata rispetto a cui scrive “Continuiamo a sostenere non possa non avere come fattore di riequilibrio dei territori un intervento sulla riduzione dei divari infrastrutturali. Condividiamo inoltre le perplessità già espresse da alcuni esponenti di Forza Italia, come il governatore calabrese, Occhiuto, in ordine all’accelerazione che si è voluto imprimere al processo legislativo, quando si sarebbe potuto migliorare ulteriormente il provvedimento“. E mica può bastare questo a far dimenticare il fatto che non abbia mai portato l’argomento in consiglio regionale e non si sia mai opposto al provvedimento. Certo, può consentirgli di mettere una foglia di fico per non creare troppo disagio al suo incomodo alleato Pittella, ma non a cancellare la sua complicità intorno a questa norma contro il Sud. E non si ricorra alla pezza dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) che non potranno essere messi in campo senza risorse. Nel mentre su tutta una serie di materie (che non prevedono i LEA) l’Italia si dividerà già da subito in tante piccole repubbliche autonome. Brandelli d’Italia, come è stato detto efficacemente in queste ore, che volano in aria sull’altare della mercificazione del Paese avvenuta con lo scambio tra i tre partiti al governo: l’autonomia differenziata alla Lega, il premierato a Fratelli d’Italia e la riforma sulla giustizia a Forza Italia. “Ed io pago” sempre per dirla alla De Curtis.