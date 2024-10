A.A.A Per Matera Cercasi Sindaco , squadra e consiglieri di larghe vedute

Archiviata ,anticipatamente, l’esperienza del sindaco Domenico Bennardi(M5S) con la inevitabile coda di polemiche da ‘senno di poi’ su quello che si sarebbe potuto ancora fare se…e l’arrivo del commissario prefettizio, che rappresenta una sconfitta per la politica in generale, non resta che lavorare alle prossime elezioni di primavera 2025 immaginiamo. Coalizioni da costruire sia nel centro sinistra ( la spaccatura tra M5s e Pd è lì) che nel centro destra, dopo gli errori palesi della sconfitta del 2020. Nulla tra le indiscrezioni tutte da ufficializzare che passano, a sentire Radio Corso, dagli ex sindaci Francesco Saverio Acito, Salvatore Adduce al ”giovane” si fa per dire presidente di Cna Leonardo Montemurro a una ridda di nomi tutti da verificare. E c’è Giovanni Angelino, con Matera nel cuore, che si sta dando da fare da tempo. Ma è presto. Se ne parlerà più avanti anche in relazione agli ”striscianti’ cambi di casacca di consiglieri che stanno fiutando il vento (le pale eoliche non c’entrano) per vedere dove e con chi collocarsi. Non dimentichiamo Antonio Serravezza, tirato a lucido, come mostra la foto con barba imprenditoriale alla ”Flavio Briatore”, che chiede si lavori per ”un sindaco e una consigliatura di ampie vedute e di coraggiosi ,altrimenti come si dice cadremmo dalla padella alla brace” . Conclude chiedendo di finirla con i ” gruppi di carbonari ”,esaltando chi ”ha professionalità e disponibilità per dedicarsi alla città”. Carbonari che hanno abilità e malvezzo di lavorare nel sommerso, con piedi in più scarpe, per fare la scelta giusta e magari orientare con il sondaggio giusto o farlocco, ad arte, su cosa fare per conquistare il Palazzo di città. Mediatori della politica e degli affari per cantieri, progetti, incarichi che restano sul tavolo della politica del ‘do ut des’. E, purtroppo, Matera paga gli effetti di una piega, presa con la perdita di autonomia decisionale. Non meravigliamoci, pertanto, se spunta il campanile e la richiesta di consultazione popolare referendaria per Matera in Puglia. Flavio Briatore candidato sindaco? Chissà



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

