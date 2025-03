9 giovani azzurri al congresso nazionale di Roma

Fa piacere che giovani si cimentino in politica, perché senza ricambio generazionale, impegno, confronto e progettualità la democrazia, la partecipazione vengono meno, a cominciare dalla disaffezione al voto, alimentata da una leggere elettorale che non consente di ‘scegliere’’ e da esempi molto discutibili (usiamo un eufemismo) quanto a moralità e rispetto della legalità. L’elezione di 9 giovani, sei dalla provincia di Potenza e tre da quella di Matera, per il congresso delle nuove leve di Forza Italia è un segnale incoraggiante. Buon lavoro e impegnatevi. La politica ha bisogno di voi, e questo vale anche per coetanei che vengono da altre esperienze o che non hanno mai pensato di metterci testa e cuore.



Assemblee congressuali FIG Basilicata: eletti i delegati al Congresso nazionale.

Un vero successo a livello di partecipazione sono state le assemblee congressuali di Forza Italia Giovani Basilicata che si sono tenute domenica 30 marzo nelle due province lucane per eleggere i delegati che parteciperanno al Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani nel mese di maggio a Roma.

Per la provincia di Potenza i delegati eletti sono: Domenico Palermo, Vincenzo Petrocelli, Rocco Arno, Valentino Romaniello e Gianluca Franco.

Per la provincia di Matera: Vito Gabriele Motta, Cosimo Stigliano e Giuseppe Giagni.

A completare la delegazione lucana che avrà il piacere di rappresentare il movimento giovanile lucano a Roma, saranno il Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata Simone Pierro, il Responsabile del Sud di Forza Italia Giovani Nicola Padula e i membri del coordinamento regionale Roberta Taddei, Michele Nobile e Antonio Cupparo.

In occasione di questo momento significativo, sono intervenuti dirigenti locali di partito, quadri ed eletti, e infine, telefonicamente, ha portato il saluto il Segretario Regionale di Forza Italia Basilicata, nonché Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, la quale ha ribadito la centralità che il movimento giovanile assume nel progetto politico di Forza Italia.

Di seguito le parole del Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata Simone Pierro: “Le assemblee provinciali di Forza Italia Giovani Basilicata hanno visto l’elezione per acclamazione dei delegati che rappresenteranno le relative province a Roma al Congresso Nazionale, dove si eleggerà il nuovo Segretario Nazionale del movimento giovanile.

Sia l’assemblea tenuta a Potenza che quella tenuta a Policoro hanno rappresentato un momento proficuo di dibattito interno e di confronto con la classe dirigente del partito, per rinsaldare la sinergia verso obiettivi comuni che garantiscano ai giovani una sempre più ampia partecipazione ai lavori politici e regionali.

Il futuro di Forza Italia Giovani Basilicata parte da qui, da un movimento ampiamente partecipato composto da ragazze e ragazzi sempre pronti a crescere in un partito che consente di farlo sia a livello politico che umano.”