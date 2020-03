“Il Premier Giuseppe Conte ieri sera ha assicurato che il Governo metterà a disposizione 4 miliardi e 300 milioni a favore dei comuni italiani per poter affrontare prontamente l’emergenza Coronavirus. Altri 400 milioni saranno distribuiti tramite la Protezione civile per poter erogare immediatamente un aiuto alle persone più in difficoltà, con buoni spesa o tramite la distribuzione diretta di generi alimentari di prima necessità.”

Inizia così un comunicato stampa del M5S di Matera con cui si dichiara la propria disponibilità “per affrontare insieme l’emergenza COVID19 e chiede un coordinamento a livello comunale”,”

“Il Movimento 5 stelle di Matera, consapevole del momento molto delicato-si legge ancora nella nota– che stanno vivendo molti cittadini, commercianti e imprese, informa il sindaco e la Giunta che intende porsi a completa disposizione per collaborare con l’amministrazione comunale, con tutti i propri mezzi, spazi e competenze; l’obiettivo è quello di non lasciare nessuno indietro e soprattutto fare in modo che il sostegno arrivi nel modo più celere e trasparente possibile a chi ne ha bisogno.

La situazione è difficile, ne siamo consapevoli, ma grazie al grande spirito di comunità e solidarietà dei cittadini materani, già autonomamente attivati con varie iniziative, insieme al senso di responsabilità che la politica deve esprimere in questo momento, la città sarà in grado di risolvere questa emergenza.

L’auspicio è che l’amministrazione possa mettere in campo un solido coordinamento a livello comunale in grado di coinvolgere tutte le associazioni di volontariato, le onlus, le cooperative sociali, per far si che gli aiuti arrivino a tutti, nessuno escluso.”