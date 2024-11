600 domande per 50 incarichi in enti regionali e altro. Avanti con le selezioni…

…non tra qualche mal di pancia e osservazioni d’obbligo su criteri di scelta, profili, che potrebbero portare a inevitabili ricorsi, come accade e da sempre in questi casi. Del resto la ‘’politica’’ ci mette di suo e ogni governo propende per i fedelissimi. Appello, come da prassi, per obiettività e rispetto delle norme. Pre esame,intanto, nella prima commissione regionale presieduta da Francesco Fanelli ( Lega). Corecom, Asm, Asp, Ater, Inps, Ente parco delle dolomiti lucane tra gli enti più che dovranno designare amministratori o componenti. Altro discorso e altre attese per Apt e Fondazione Matera -Basilicata 2019 dove potrebbero esserci spostamenti e sorprese, ma da valutare con le pinze.



In I Ccp le nomine di competenza del Consiglio regionale

L’organismo consiliare ha esaminato e preso atto della preistruttoria delle circa 600 domande pervenute

All’attenzione della prima Commissione, presieduta dal consigliere Fanelli (Lega), gli avvisi pubblici relativi alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, con l’esame delle proposte e loro presa d’atto. L’organismo consiliare ha preso atto della preistruttoria complessiva a maggioranza. Hanno votato favorevolmente oltre al presidente Fanelli (Lega), i consiglieri Galella (Fd), Picerno (FI), Morea (Azione), Lacorazza (Pd), Marrese (Bd). La consigliera Araneo (M5s) si è astenuta. Il presidente Fanelli prendendo la parola ha affermato che gli uffici hanno svolto la preistruttoria su quasi 600 domande pervenute per valutare i requisiti formali previsti dal bando e anche quelli sostanziali che sono stati più stringenti per gli organismi con requisiti ben definiti. Il dirigente Gianfranceschi ha ricordato che secondo l’art.5 della Legge regionale 32 (Nuove norme per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale), le istanze vengono verificate singolarmente e la Commissione deve esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla richiesta e non oltre 42 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

In particolare le nomine e le designazioni riguardano: Comitato Regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM. (Elezione 5 componenti, tra cui il Presidente); Comitato consultivo regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali. (Nomina tre rappresentanti); Comitato misto paritetico sulla regolamentazione delle servitù militari (Designazione 7 rappresentanti effettivi e 7 supplenti); Azienda Territoriale per l‘Edilizia Residenziale (ATER) di Potenza (Elezione dell’Amministratore Unico, su designazione della G.R.); Azienda Territoriale per l‘Edilizia Residenziale (ATER) – Matera (Elezione dell’amministratore Unico, su designazione della G.R.); Comitato Provinciale di Indirizzo per l’Edilizia Residenziale Pubblica di Potenza (Elezione 3 rappresentanti regionali); Comitato Provinciale di Indirizzo per l‘Edilizia Residenziale Pubblica di Matera (Elezione 3 rappresentanti regionali); Commissioni Provinciali Espropri. (Nomina esperti: 3 PZ – 3 MT); Consigli di aiuto sociale presso i capoluoghi di ciascun circondario dei Tribunali regionali (Designazione 3 rappresentanti); Comitato consultivo per la programmazione culturale. (Elezione 4 esperti); Ente Parco Naturale Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane (Nomina Presidente); Comitato Paritetico di Amministrazione (Designazione 3 rappresentanti regionali, di cui uno con funzioni di Presidente); Carta dei Servizi Pubblici Sanitari – Commissione Mista Conciliativa la A.S.P. Potenza (Designazione rappresentante regionale); Carta dei Servizi Pubblici Sanitari – Commissione Mista Conciliativa presso la A.S.M. Matera. (Designazione rappresentante regionale); Comitato regionale INPS Basilicata (Designazione rappresentante regionale); Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Basilicata (Designazione di un componente); Consiglio di amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (Designazione di un membro in rappresentanza della Regione); Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico (sei componenti); elezione dei tre componenti della Consulta di garanzia statutaria della Regione Basilicata; designazione delle componenti della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

Per l’Ente Parco Naturale Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane la Commissione attende la presa d’atto dell’elenco delle istanze da parte dell’Ente in quanto le domande andavano inviate direttamente a quest’ultimo. Il presidente Fanelli invierà una nota per richiedere che l’elenco sia trasmesso in tempi congrui rispetto alle scadenze previste dall’avviso.

I consiglieri Lacorazza e Marrese sono usciti dall’aula sulla presa d’atto relativa alla designazione di un componente della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Basilicata, sollevando una questione giuridica relativa a precedenti sentenze del Tar e del Consiglio di Stato. La consigliera Araneo si è astenuta sul provvedimento generale ritenendo che la messa in discussione del caso singolo avrebbe comportato la necessaria revisione dell’istruttoria per ogni nomina.

Hanno partecipato ai lavori, oltre al Presidente Fanelli (Lega), Lacorazza (Pd), Marrese (Bd), Picerno (Fi), Bochicchio (Avs-Psi-LBp), Galella (FdI), Polese (Ol), Araneo (M5s), Morea (Azione), Chiorazzo (Bcc).

Potenza, 25 novembre 2024