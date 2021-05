Le radici, le radici…come si fa a reciderle? Ma quando si avverte l’esigenza di cambiare aria perché, come si dice dalle nostre parti, si ‘gira e rigira’’ come i muli dagli occhi bendati che un tempo aiutavano a trebbiare , e allora raggiungere altri luoghi cambia gli orizzonti della propria vita. I motivi dal Novecento a oggi, gratta gratta, sono sempre gli stessi. Per lavoro, affetti, gusto di avventura, scelte inevitabili da incrostazioni di quel familismo amorale fatto di comparizi, comarizi, bande, banditi e banderuole (sì ci sono anche quelle) che impediscono ai giovani di restare e di essere considerati per quello che valgono Le riflessioni di Armando Lostaglio, che al pregio di vedere la realtà, con spirito critico da rionerese doc e con quelli del critico cinematografico, cadono a fagiolo nell’anniversario dei 50 anni della Regione Basilicata. Auguri.

Ma c’è poco da festeggiare. Certo molte cose sono cambiate, ma i problemi di degrado, emigrazione, invecchiamento, taglio di servizi, carenza di infrastrutture materiali e immateriali si sono aggravate. Un lento declino sul piano demografico, con uno spopolamento progressivo, mentre la politica con la ‘’p’’ minuscola (tranne le dovute eccezioni, naturalmente) gongola e si autocelebra – pur tra pochi ‘mea culpa’- per aver raccolto l’eredità dei padri fondatori.

Lo spessore culturale è un altro , mentre la Basilicata ( si chiama così la nostra regione, come da Statuto e da Costituzione….La Lucania non esiste come entità amministrativa) prosegue nell’inevitabile declino. La gente va via e lo slogan ‘’covid free’’ da turismo sostenibile tira avanti per gli spot dell’ottimismo? Normale e paradossale. Ma si tratta di un destino scritto 50 anni fa.



Perché questa ‘’Regione’’ è una forzatura amministrativa, economica e culturale e con una divisione amministrativa ‘’volutamente’’ sbilanciata su Potenza: 100 comuni, contro i 31 del Materano. Non c’è storia nemmeno nella logica dei due terzi e di un terzo della spesa. Serviva allora un filtro politico finanziario sulle ingenti risorse della Cassa per il Mezzogiorno e per gestire acqua e gas. E così è stato.

Con una terza provincia, e Melfi lo merita e continua a meritarlo, per bilanciare i territori e far crescere le autonomie. Invece siamo all’effetto zattera, con un accentramento di funzioni su Potenza e lo svuotamento o depotenziamento nelle aree marginali. Un errore strategico, finalizzato al potere per il potere, sulla spinta della logica dei numeri. E il futuro è dietro l’angolo. Si chiama ‘’aree metropolitane’’ di Bari e di Napoli. Del resto è nei fatti. Guardatevi intorno nelle amministrazioni pubbliche, a cominciare dalla Regione, e ne avrete la conferma. Finita? Macchè.

Lasciate perdere i trastulli e i fuochi fatui della autonomia differenziata e guardate al potere contrattuale della Basilicata su scala nazionale e in Parlamento. Con la nuova legge avremo pochi rappresentanti in sede romana. Certo, restano le radici di Matera e Potenza, che restano per dimensione e rapporti sociali ‘due paesoni’’, e dei piccoli centri : da Miglionico a Maschito, da Latronico a Policoro. Si vive bene per quanti hanno superato gli anta. Per i giovani c’è il mondo. Ma senza dimenticare i versi di Bob Dylan, che ha compiuto 80 anni, come ricorda Armando : “ Essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro’’.

Il paese natio da vivere, con nuove motivazioni

Di Armando Lostaglio

Di recente avevamo letto: “Le città in cui ci troviamo, per nascita o per scelta, sono sentimentalmente neutre”. Ma neutre, perché? Perché sarà stata una forzatura della “storia” personale e collettiva ad averci portato in quel determinato luogo, prima per noi sconosciuto. E sovviene alla memoria la grande emigrazione degli anni ’60 che spopolò interi quartieri e paesi e città: a centinaia partirono per il nord, e anche all’estero. Fenomeno che si ripeterà negli anni ’80, e a seguire ancora: centinaia di studenti nelle università da Roma in su; i 50/60enni di oggi andavano a studiare a Bari o a Napoli, in rari casi a Roma o Bologna. Molti di loro sono rimasti lì per lavoro e per adattamento.

Eppure le città non esercitano un potere assoluto su di noi, ma è ciò che proviamo per esse, inteso come amore oppure odio, orgoglio di appartenenza o voglia di fuggire: e tutto questo (che sia riscontrato oppure no), incide in maniera incancellabile nella nostra maniera di essere, nella nostra condotta, nella quotidianità e pure nei sogni sul futuro. Cosa ci rende “appartenenti” dunque a quel determinato luogo? Se è quello dove siamo nati ci lega certo la nostalgia per l’infanzia e l’adolescenza, i primi innamoramenti, e soprattutto le radici: i genitori e il loro lavoro, i nonni e i cugini. Ora che si andrà al voto per una nuova Amministrazione, ci saranno motivazioni nuove per i giovani che sono rimasti?

Pavese scriveva “…Un paese vuol dire non essere soli, / sapere che nella gente, nelle piante,/ nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando / non ci sei resta ad aspettarti.” Abitare un luogo è altra cosa: si è in quella città o paese perché è necessario, per lavoro, per i servizi che sa offrire, per la comodità. Dall’etimo abitare è come cucirsi addosso un abito (appunto). E perché in molti fuggirebbero dal posto dove sono nati? Eppure lo amano, ogni pietra evoca un ricordo remoto, un odore, un sorriso, o una guerra (come i Ragazzi della Via Pàl, le guerre francesi nei quartieri di basolati lavici). Invece stiamo bene se abitiamo in altri luoghi magari dove non siamo neppure nati? Sarà la capacità di attrazione di quel luogo non nostro che sa offrire ospitalità e magari ricchezza, regalandoci un nuovo benessere. Al sud sembra quasi che tutto rimanga immutato nel tempo, anzi, peggiora addirittura: strade sempre rovinate, bastano pochi centimetri di neve che le scuole si chiudano, i rapporti umani sempre più sfilacciati, assenza del “vicinato” di un tempo.

E la nostalgia, quindi? Quella rimane relegata come un cappotto consunto che è sempre lì, in armadio, come un cimelio prezioso che il dialetto sa rinverdire, a salvaguardia di un fortino intoccabile perché è nostro, solo nostro. Conciliare nella sintesi l’ampio spettro di umori e di sapori fra il vivere e l’abitare rimarrà sempre l’enigma che è poi la molla che fa di noi un essere diverso.

La fanciullezza e poi la giovinezza rimarranno sempre nel profondo di ciascuno, anche se gli anni avanzano, ovunque si sia deciso di abitare, perché, cantava Bob Dylan: Essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro.