Manca un mese al referendum sul taglio dei parlamentari e il Comitato per il ”No” ha illustrato a Matera i motivi di netta opposizione a un provvedimento, che viene valutato come ”inopportuno” e ” per nulla conveniente” per la democrazia, la spesa e le comunità locale. A spiegarlo, visto che se ne parla poco, i parlamentari Saverio De Bonis e Gregorio De Falco,la docente universitaria in diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Bari, Marina Calamo Specchia e il coordinatore del Circolo “Libertà e Giustizia” di Bari, Guglielmo Rosato.



E in cinque punti, come riporta, un volantino da taglio preciso, viene spiegato perchè votare ” No” tanto più che aree a forte e progressivo spopolamento come la Basilicata sono a rischio di rappresentanza parlamentare. Alla Camera il taglio dei deputati subirebbe un taglio del 33,33 %, passando da 6 a 4 deputati, mentre quelli del Senato subirebbero un taglio del 57,14%, passando da 7 a 3 senatori. E Matera? Fatevi i conti su un dito della mano. Forse. Intanto leggete i motivi del ”NO” incentrati su ” problema serio di rappresentanza”, ” taglio della democrazia”, ”rischio che si costituisca una nuova casta” , ” i risparmi dei costi della politica sono irrisori”e poi ”il falso mito dell’efficienza parlamentare”. Servirebbe e serve una riforma complessiva del funzionamento delle istituzioni, altrimenti si corre il rischio dell’anatra zoppa. Il riferimento a quanto accaduto tre anni con la riforma renziana che ha lasciato -per esempio-le “Province” in mezzo al guado è evidente. E poi conta la qualità e la preparazione dei rappresentanti che fa il paio (ahinoi) la malapianta dei ”trasformismi” e degli opportunismi descritti nel libro ” I moribondi di palazzo Carignano00 dallo scrittore, parlamentare e giornalista lucano Ferdinando Petruccelli della Gattina. Dal Regno d’Italia alla Terza Repubblica sembra non sia cambiato nulla…Attendiamo Riforma.

