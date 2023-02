42 mln euro per Facoltà di Medicina a numero chiuso.E per la Sanità materana?

L’istituzione di quella facoltà, in una fase di forte migrazione sanitaria e dell’assenza di un credibile Piano sanitario regionale,non era la priorità per risolvere le tante carenze della Sanità di Basilicata e, soprattutto, di quella materana che ha subito negli anni -soprattutto negli Ospedali di Matera e Policoro e della medicina del territorio-il depotenziamento di funzioni e di organici . E né tantomeno gli investimenti infrastrutturali e organizzativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza inverteranno la tendenza, visto che il problema degli organici resta tutto. Ma per “altre logiche e desiderata localistici” quella facoltà è stata finanziata, con risorse per 42 milioni di euro in un triennio, come riporta il servizio di Nino Sangerardi.Quanto ai risultati ci auguriamo che arrivino. Restano le perplessità dette prima e le scelte che faranno gli studenti e le loro famiglie, per assicurarne continuità anche in relazione a realtà che vantano una tradizione consolidata e che continuano ad attrarre studenti del Mezzogiorno.



Regione Basilicata, 42 mln euro all’ Ateneo lucano per triennio 2022-2024

Nino Sangerardi

La giunta regionale lucana ha ratificato definitivamente l’Accordo di Programma triennale 2022-2024 con l’Università degli Studi della Basilicata.

In attuazione del Piano dodicennale 2013-2024 di sostegno all’Università lucana nonché dell’Accordo di Programma per l’istituzione del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia stipulato il 5 agosto 2020, la Regione s’impegna a trasferire all’Ateneo lucano

“ un importo annuo di euro 14.000.000,00, di cui 10 milioni per gli obiettivi strategici e 4 milioni riguardanti impegni di cui all’Accordo di Programma per istituire Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e declinati nelle attività previste nel Piano, per ognuna delle annualità 2022-2023-2024, per una somma complessiva nel triennio 2022-2024 pari a 42.000.000,00 euro”.

La convenzione è a rinforzo del sistema universitario lucano ed elevare qualità e competitività, prestigio e visibilità a livello nazionale, accrescere la sua capacità di attrazione.

Tra gli obiettivi strategici prefissati si punta all’incremento delle attività dell’Ateneo e della didattica e servizi agli studenti, rafforzamento della ricerca, potenziamento e qualificazione della dotazione di personale docente ricercatore e tecnico-amministrativo, miglioramento della qualità dei processi manageriali.

I risultati attesi dall’Accordo sono i seguenti : aumento del numero degli studenti con competenze trasversali certificate, aumento del numero di studenti iscritti al primo anno provenienti da altre regioni, aumento del tasso di occupazione dei laureati a tre anni dal conseguimento del titolo con specifico riferimento al territorio della Basilicata, aumento della produttività scientifica di rilevanza internazionale, successo nei bandi predisposti nell’ambito del PNRR(piano nazionale di ripresa e resilienza), partecipazione a dottorati nazionali, aumento del tasso di laureandi complessivamente soddisfatti del percorso di studio, aumento del numero di professori e ricercatori non già in servizio presso l’Ateneo.

Verrà creato il Comitato tecnico paritetico tra i due Enti firmatari per il controllo dello stato di avanzamento annuale dell’intesa, misurato sulla base di indicatori previsti.

I sottoscrittori dell’Accordo di Programma 2022-2024 sono il presidente della Giunta regionale Vito

Bardi e il Rettore dell’Università degli Studi di Basilicata Prof. Ignazio Marcello Mancini.