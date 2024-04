25 aprile. Lisanti: ”Impegno per la memoria”, ricordando il giovane Giacomo Ulivi

Non ha cambiato, anzi il professor Francesco Lisanti, appassionato della buona politica e della promozione della cultura del territorio, ha raddoppiato sforzi e inviti verso quanti periodicamente si occupano di pace, libertà, legalità, democrazia- tenendo ben fermo il riferimento alla Carta dei padri Costituenti. L’ultimo intervento in piazza, rivolto alle Istituzioni e ai giovani in particolare, ne è stata la conferma, tra il rammarico della mancata soluzione dei tanti conflitti che costellano il Pianeta, la preoccupazione per il restringimento degli spazi di libertà e delle forzature che la storia del Paese subisce con disegni pseudo riformisti per forzare la Costituzione. E qui Lisanti, orfano di guerra, rivolge un preciso invito a lavorare per fare fronte comune, tra scuola, istituzioni, associazioni, movimenti, perchè valori e significati del 25 aprile diventino patrimonio comune con attività informative, formative e di buone pratiche. L’esempio di un giovane partigiano, fucilato a 19 anni, nel 1944, dai fascisti è una eredità da conoscere a cui ispirarsi. Un tassello importante della lotta di Liberazione, inserito in quella pagina importante del riscatto del Paese, che portò quel 25 aprile del 1945 ad aprire una pagina importante della storia della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza. Ma cosa fu per il piccolo Francesco, oggi padre, e nonno di due vispi nipotini al quale dispensa utili consigli, per diventare bravi cittadini.



“La Liberazione – dice il professor Lisanti- fu come un soffio di primavera che inondò l’animo degli Italiani che sperarono in un Italia libera e democratica, ma innanzitutto in un futuro di pace.Mai si sarebbe pensato che nel 79° anniversario della ricorrenza de 25 aprile, come già da qualche anno, sarebbero soffiati venti di guerra che minacciano seriamente l’umanità.Non e’ certamente facile abbinare le motivazioni di una giornata di festa con l’angoscia per quanto di terribile e disumano sta avvenendo in Ucraina, nel medio Oriente e in tanti Paesi del nostro pianeta.Bisogna credere nei valori della Liberazione e della Resistenza, non parlandone in blocco, come cosa nota, bensì discernendoli, mettendoli a fuoco, proiettandoli in ciò che costruiscono.

La nostra festa nazionale parla di valori autentici, di civiltà, di riaffermazione dei diritti contro ogni prevaricazione e servitù.Nel nostro secolo, considerando gli eventi storici contemporanei, occorre riflettere su questi valori in una visione più ampia.Tutta l’umanità ha bisogno di prendere coraggio e lottare con onestà per una libertà sempre più lesa”. Lottare per la libertà è giusto, è un dovere e quando, malauguratamente la si perde, nel solco del potere per il potere o per disegni indipendenti dalla nostra volontà o, peggio, si fa finta di nulla mostrando ”Indifferenza” come ha ripetuto in più occasioni la senatrice Liliana Segre, scampata al genocidio della Shoah, e allora la si perde. Ed è difficile riconquistarla.Allora occorre seminare per tempo, cominciando dai giovani che non sanno, non è stato insegnato loro nulla del nostro passato e apprendono,in maniera distorta o ingannevole, che dittature e repressioni sono state una ”necessità” dei poteri forti e a ogni costo, anche della vita dei cittadini.



“Al centro della storia c’è l’uomo, con la sua libertà, la sua volontà, la sua ragione – continua Lisanti.Certo ci sono tanti condizionamenti.E’ possibile risalire la china con un impegno che parta certo dell’alto della politica, ma che sia praticato da tutti: insegnanti nella scuola, nella famiglia, nelle stesse comunità ecclesiastiche, attraverso verità, onestà, giustizia rispetto delle regole comuni, adesione ai valori.Un esempio luminoso ci viene dalla testimonianza dello studente Giacomo Ulivi fucilato a Modena il 10 novembre 1944, in un momento drammatico della nostra storia, il quale, prossimo alla fucilazione penso’ alla sorte delle Istituzioni, che in quel periodo erano calpestate, nella consapevolezza della loro importanza della vita di un Paese.

Così si esprimeva in una lettera : ” Se ragioniamo, il nostro interesse e quello della cosa pubblica finiscono per coincidere. Appunto per questo, dobbiamo curarla direttamente, come il nostro lavoro più delicato, perché da questo dipendono le condizioni di tutti gli altri. E se non ci appassionassimo a questo, specialmente oggi, quella ripresa che speriamo, a cui tenacemente ci attacchiamo, sarà impossibile”.Sono veramente attuali queste considerazioni e cadono a proposito in un momento un cui si registra una assenza di circa metà degli italiani alla partecipazione ad un momento democratico qual è il voto” . E ne è la conferma il preoccupante aumento degli astensionisti in una regione a forte spopolamento demografico come la Basilicata , taglio dei servizi a cominciare dalla Sanità che nel Materano, per volontà e disegni accentratori nel capoluogo di regione è ancora in corso. Servirebbe uno scatto di reni…al quale fa riferimento, ma finora invano, Papa Francesco.



“L’occasione della celebrazione della Liberazione -auspica Lisanti- ci fa sperare che possa emergere la ferma volontà di concorrere, ognuno con il suo impegno personale, a costruire un arcobaleno di pace, cercando di colmare le grandi differenze tra chi respira l’aria della Libertà e della Pace e chi questo traguardo deve ancora raggiungerlo.Gravi situazioni conflittuali , di ” non pace” ,sono presenti nel mondo.Le logiche di guerra imperversano ancora, la corsa alle armi non accenna a fermarsi, la violazione dei diritti umani, espressa spesso su popoli interi continua a turbarci.Questa ricorrenza non deve essere soltanto una parentesi commemorativa, ma una tappa significativa-conclude”- del nostro cammino di uomini liberi tesi ad interpretare nel quotidiano i valori che questa data ci indica” . Attendiamo i fatti: informazione, formazione, progetti, come portare in concreto la Costituzione tra la gente, applicandola, non ignorandola e devastandola. Per buona parte della Prima Repubblica si è fatto o si è potuto fare poco sotto questo aspetto, anche a causa delle tante stragi e attentati,gran parte delle quali senza responsabili o sulle quali vige il ‘Segreto Stato”. Vi proponiamo di seguito la lettera del giovane Giacomo Ulivi



IL TESTO INTEGRALE DELLA LETTERA DI GIACOMO ULIVI

dal sito https://www.anpi.it/libri/lettera-agli-amici-giacomo-ulivi

Lettera agli amici, Giacomo Ulivi

‹ Mussolini stava tentando di fuggire in Spagna Su

Giacomo Ulivi (29.10.1925-10.11.1944), antifascista, partigiano, viene fucilato a Modena dai fascisti. Sua ultima testimonianza, questa “Lettera agli amici”, pubblicata nel database online curato dall’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia (G. Ulivi – Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza italiana)

Cari Amici,

Vi vorrei confessare innanzi tutto, che tre volte ho strappato e scritto questa lettera. L’avevo iniziata con uno sguardo in giro, con un sincero rimpianto per le rovine che ci circondano, ma, nel passare da questo argomento di cui desidero parlarvi, temevo di apparire “falso”, di inzuccherare con un patetico preambolo una pillola propagandistica. E questa parola temo come un’offesa immeritata: non si tratta di propaganda ma di un esame che vorrei fare con voi. Invece dobbiamo guardare ed esaminare insieme: che cosa? Noi stessi. Per abituarci a vedere in noi la parte di responsabilità che abbiamo dei nostri mali. Per riconoscere quanto da parte nostra si è fatto, per giungere ove siamo giunti. Non voglio sembrarvi un Savonarola che richiami il flagello. Vorrei che con me conveniste quanto ci sentiamo impreparati, e gravati di recenti errori, e pensassimo al fatto che tutto noi dobbiamo rifare. Tutto dalle case alle ferrovie, dai porti alle centrali elettriche, dall’industria ai campi di grano. Ma soprattutto, vedete, dobbiamo fare noi stessi: è la premessa per tutto il resto. Mi chiederete: perché rifare noi stessi, in che senso? Ecco per esempio, quanti di noi sperano nella fine di questi casi tremendi, per iniziare una laboriosa e quieta vita, dedicata alla famiglia e al lavoro? Benissimo: è un sentimento generale, diffuso e soddisfacente. Ma, credo, lavorare non basterà; e nel desiderio invincibile di “quiete”, anche se laboriosa è il segno dell’errore. Perché in questo bisogno di quiete è il tentativo di allontanarsi il più possibile da ogni manifestazione politica. È il tremendo, il più terribile, credetemi, risultato di un’opera di diseducazione ventennale, di diseducazione o di educazione negativa, che martellando per vent’anni da ogni lato è riuscita ad inchiodare in molti di noi dei pregiudizi. Fondamentale quello della “sporcizia” della politica, che mi sembra sia stato ispirato per due vie. Tutti i giorni ci hanno detto che la politica è un lavoro di “specialisti”. Duro lavoro, che ha le sue esigenze: e queste esigenze, come ogni giorno si vedeva, erano stranamente consimili a quelle che stanno alla base dell’opera di qualunque ladro e grassatore. Teoria e pratica concorsero a distoglierci e ad allontanarci da ogni attività politica. Comodo, eh? Lasciate fare a chi può e deve; voi lavorate e credete, questo dicevano: e quello che facevano lo vediamo ora, che nella vita politica – se vita politica vuol dire soprattutto diretta partecipazione ai casi nostri – ci siamo stati scaraventati dagli eventi. Qui sta la nostra colpa, io credo: come mai, noi italiani, con tanti secoli di esperienza, usciti da un meraviglioso processo di liberazione, in cui non altri che i nostri nonni dettero prova di qualità uniche in Europa, di un attaccamento alla cosa pubblica, il che vuol dire a sé stessi, senza esempio forse, abbiamo abdicato, lasciato ogni diritto, di fronte a qualche vacua, rimbombante parola? Che cosa abbiamo creduto? Creduto grazie al cielo niente ma in ogni modo ci siamo lasciati strappare di mano tutto, da una minoranza inadeguata, moralmente e intellettualmente.

Questa ci ha depredato, buttato in un’avventura senza fine; e questo è il lato più “roseo”, io credo: Il brutto è che le parole e gli atti di quella minoranza hanno intaccato la posizione morale; la mentalità di molti di noi. Credetemi, la “cosa pubblica” è noi stessi: ciò che ci lega ad essa non è un luogo comune, una parola grossa e vuota, come “patriottismo” o amore per la madre in lacrime e in catene vi chiama, visioni barocche, anche se lievito meraviglioso di altre generazioni. Noi siamo falsi con noi stessi, ma non dimentichiamo noi stessi, in una leggerezza tremenda. Al di là di ogni retorica, constatiamo come la cosa pubblica sia noi stessi, la nostra famiglia, il nostro lavoro, il nostro mondo, insomma, che ogni sua sciagura è sciagura nostra, come ora soffriamo per l’estrema miseria in cui il nostro paese è caduto: se lo avessimo sempre tenuto presente, come sarebbe successo questo? L’egoismo – ci dispiace sentire questa parola – è come una doccia fredda, vero?

Sempre tutte le pillole ci sono state propinate col dolce intorno; tutto è stato ammantato di rettorica; Facciamoci forza, impariamo a sentire l’amaro; non dobbiamo celarlo con un paravento ideale, perché nell’ombra si dilati indisturbato. È meglio metterlo alla luce del sole, confessarlo, nudo scoperto, esposto agli sguardi: vedrete che sarà meno prepotente. L’egoismo, dicevamo, l’interesse, ha tanta parte in quello che facciamo: tante volte si confonde con l’ideale. Ma diventa dannoso, condannabile, maledetto, proprio quando è cieco, inintelligente. Soprattutto quando è celato. E, se ragioniamo, il nostro interesse e quello della “cosa pubblica”, insomma, finiscono per coincidere.

Appunto per questo dobbiamo curarla direttamente, personalmente, come il nostro lavoro più delicato e importante. Perché da questo dipendono tutti gli altri, le condizioni di tutti gli altri. Se non ci appassionassimo a questo, se noi non lo trattiamo a fondo, specialmente oggi, quella ripresa che speriamo, a cui tenacemente ci attacchiamo, sarà impossibile. Per questo dobbiamo prepararci. Può anche bastare, sapete, che con calma, cominciamo a guardare in noi, e ad esprimere desideri. Come vorremmo vivere, domani? No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avete più voluto sapere! Ricordate, siete uomini, avete il dovere se il vostro istinto non vi spinge ad esercitare il diritto, di badare ai vostri interessi, di badare a quelli dei vostri figli, dei vostri cari. Avete mai pensato che nei prossimi mesi si deciderà il destino del nostro Paese, di noi stessi: quale peso decisivo avrà la nostra volontà se sapremo farla valere; che nostra sarà la responsabilità, se andremo incontro ad un pericolo negativo? Bisognerà fare molto. Provate a chiedevi in giorno, quale stato, per l’idea che avete voi stessi della vera vita, vi pare ben ordinato: per questo informatevi a giudizi obbiettivi. Se credete nella libertà democratica, in cui nei limiti della costituzione, voi stessi potreste indirizzare la cosa pubblica, oppure aspettare una nuova concezione, più egualitaria della vita e della proprietà. E se accettate la prima soluzione, desiderate che la facoltà di eleggere, per esempio sia di tutti, in modo che il corpo eletto sia espressione diretta e genuina del nostro Paese, o restringerla ai più preparati oggi, per giungere ad un progressivo allargamento? Questo ed altro dovete chiedervi. Dovete convincervi, e prepararvi a convincere, non a sopraffare gli altri, ma neppure a rinunciare.

Oggi bisogna combattere contro l’oppressore. Questo è il primo dovere per noi tutti: ma è bene prepararsi a risolvere quei problemi in modo duraturo, e che eviti il risorgere di essi ed il ripetersi di tutto quanto si è abbattuto su di noi.

Termino questa lunga lettera un po’ confusa, lo so, ma spontanea, scusandomi ed augurandoci buon lavoro.

Giacomo Ulivi