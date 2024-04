25 aprile in cantiere…Dal Museo un ‘a presto’ per un 25 aprile militante

Avrebbero voluto soddisfare le tante richieste, venute dall’Italia e dall’estero, per ripercorrere attraverso documenti, testimonianze, simboli della lotta liberazione e dell’impegno rivoluzionario alimentato da ideali e valori comunisti nel mondo, ma non è stato possibile a causa dei lavori di ampliamento in corso. E così il Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera dà appuntamento a breve…Il direttore Francesco Calculli, e gli altri volontari dell’associazione” Karl Marx 2018” che porta avanti il Museo, hanno affidato a un breve post pensiero e lotta per il 25 aprile, che riportiamo di seguito.



SENZA COMUNISTE E COMUNISTI NESSUNA LIBERAZIONE! Partigiani Sempre! Ieri come oggi. Per arginare i rigurgiti nazifascisti che si registrano in Italia e in tutta Europa, come proposta politica di continuità tra le generazioni per imporre una nuova stagione dei diritti, dal lavoro all’emigrazione. Per insorgere contro l’ingiustizia, l’odio, i nuovi volti del fascismo. Perché il cambiamento una volta raggiunto, non è dato per sempre. BUON 25 APRILE 2024 DA ASSOCIAZIONE “KARL MARX 2018”- MUSEO DEL COMUNISMO E DELLA RESISTENZA ANTIFASCISTA DI MATERA