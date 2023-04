25 aprile? Basta divisioni. Seguiamo esempio di Mandela

Per la Liberazione, e per quello che rappresenta per la Costituzione Repubblicana, non sarebbe male smetterla con polemiche, strumentalizzazioni e capriole ‘spot’ per dire, poi ritrarre la mano, e far finta che nulla sia accaduto. Eppure chi siede in Parlamento ha giurato sulla Carta Costituzionale e non può far finta di nulla. Il caso del presidente del Senato , Ignazio Larussa ( Fdi), continua a destare polemiche nonostante tardive e parziali passi indietro. E le dichiarazioni dell’ex segretario di An, Gianfrano Fini, che aveva tagliato con il fascismo, come ha dichiarato nella trasmissione di Lucia Annunziata ”In Mezz’ora”, invitano la presidente del consiglio dei ministri e leader di Fdi, Giorgia Meloni, a uscire fuori dall’equivoco una volta per tutte. E del resto la storia ha sconfitto sul campo il fascismo, con gli alleati e i partigiani. Ma nel BelPaese, nonostante, le amnistie e l’avvento della Repubblica e i divieti di far riferimento al Fascismo o di ricostituirlo, si ritorna a quella pagina. I conti non tornano. E allora, storia alla mano, Leonardo Pinto, avvocato, che alla coerenza e alla concretezza ci tiene, insieme al rispetto della legalità e della Costituzione, cita l’esempio del leader sudafricano Nelson Mandela, che ha combattuto una vita (finendo in carcere) contro l’apartheid. Italia altro contesto ma il l’esigenza è la stessa: basta strumentalizzazioni e difesa a pieno titolo della Costituzione, che subisce periodicamente attacchi nei principi e nelle norme che ne difendono unità nazionale e diritti dei cittadini. Buona lettura e che il 25 aprile 2023 segni una svolta nella celebrazione di questa data, guardando alla storia. E’ auspicabile.



25 APRILE, ANCORA DIVISIONI E INAMMISSIBILI CONTRAPPOSIZIONI

SEGUIAMO L’ESEMPIO DI NELSON MANDELA

Se La Russa, presidente del Senato, seconda carica dello Stato, smettesse con le sue esternazioni inopportune, che ignorano storia ed esigenza di porre fine ad inammissibili contrapposizioni politiche, renderebbe un vero servizio alla Nazione.

Il 25 aprile 1945 rappresenta formalmente la data in cui finì la guerra; come in tutte le guerre, ci furono vincitori e vinti a prescindere dalle motivazioni. Brenno, capo dei Galli, quando sconfisse i Romani e conquistò Roma, gridò “guai ai vinti” (vae victis); e non può essere diversamente quando a vincere è uno straniero che, per la sua supremazia militare, costringe il vinto a pagare il tributo di guerra stabilendo entità e modalità. Nel ’45, però, non andò proprio così.

Per evitare malevoli distorsioni strumentali, preciso che quella segue è una ricostruzione storica che esula da valutazioni ideologiche e politiche.

I nuovi alleati anglo-americani sconfissero i tedeschi, che da alleati si trovarono ad essere nostri nemici non per loro scelta; gli italiani aderenti al Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia sconfissero gli italiani che avevano aderiti alla Repubblica Sociale Italiana (RSI). Nel ’46 ci fu il referendum per scegliere tra monarchia e repubblica; molti degli ex aderenti alla RSI votarono per la repubblica, cioè per chi li aveva sconfitti.

Anche in altre parti del mondo vi sono stati sanguinosi conflitti fratricidi i cui motivi ed effetti sono stati superati guardando avanti, senza torcicolli, nel superiore interesse della Nazione.

Solo qualche esempio: la rivoluzione francese provocò fiumi di sangue di francesi contro altri francesi, poi sempre tutti insieme a difendere la “patrie” ; la sanguinosa guerra civile di americani contro altri americani, poi sempre tutti a difendere la Nazione americana; nel Sudafrica, Nelson Mandela, diventato Presidente dopo 27 anni di carcere, è stato l’uomo di governo della riconciliazione e pacificazione nazionale insignito del premio Nobel per la pace.



Non si comprende perché in Italia non debba accadere la stessa cosa. Forse perché le contrapposizioni tra fascisti e antifascisti sono più gravi dell’apartheid sudafricana imposta dai Boeri a neri e a meticci mediante discriminazioni e segregazioni indicibili con negazione di diritti civili e politici? Ritengo proprio di no; né è possibile sostenere il contrario.

In Italia, purtroppo, anche nella ricorrenza del 25 aprile, che dovrebbe indurre tutti a meditare, si fa propaganda politica fine a se stessa anziché far prevalere sulle antiche divisioni -per una pacificazione definitiva- l’idea di Nazione nata nel XIX secolo dopo la rivoluzione francese, oltre quella di Patria usata per la prima volta da Machiavelli in accezione moderna nel 1527.

Le feste civili e religiose uniscono e non dividono; la ricorrenza del 25 aprile, invece, dopo ben 75 anni, continua a dividere.

E’ innegabile il dato storico: la vittoria delle armate anglo-americane sui nazi-fascisti con il contributo di partigiani azionisti, cattolici, comunisti e di quel che rimase dell’esercito italiano dello stato monarchico dopo l’8 settembre del ’43.

Gianpaolo Pansa, grande giornalista di sinistra, che teneva sinceramente alla pacificazione nazionale, non si stancava di ripetere che la storia scritta esclusivamente con la penna dei vincitori non è mai rispettosa di tutta la verità.

La ns. Costituzione, che ha tenuto conto anche dei vinti, non è stata pensata ed attuata in maniera ideologica, ma per affermare principi e diritti a prescindere dalle appartenenze politiche passate, attuali e future. Questa impostazione fu voluta anche da uomini di sinistra come Togliatti di cui non fa male rileggere i suoi interventi all’assemblea costituente.

Il 25 aprile dev’essere festa nazionale, festa di tutti gli italiani e non di una sola parte. E perché diventi tale è necessario che tutti, ma proprio tutti, devono considerare il 25 aprile occasione di profonda riflessione e meditazione affinché mai più si ripetano gli errori commessi in passato guardando avanti senza continuare ad alimentare divisioni sulla qualità e sul numero dei morti. Sbaglia chi non condanna chiaramente e seccamente le aberrazioni del fascismo (leggi razziali, difetto di democrazia ecc.) e, per controbilanciare, contrappone alle stesse le aberrazioni del comunismo fatte di genocidi, limitazioni di libertà ecc.. Le une e le altre, unitamente agli stermini nazisti, rappresentano crimini contro l’umanità.

Dunque, seguiamo l’esempio di Nelson Mandela; privilegiamo l’interesse supremo della Nazione abiurando fanatismi anacronistici neppure utili a chi li pratica. Solo così la festa del 25 aprile diventerà la festa di tutti gli Italiani. E’ il mio auspicio nel quale credo fermamente.