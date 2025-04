25 APRILE . Altamura sempre in Rete

Bella iniziativa. La memoria non ci cancella e fare rete con altre realtà significa rafforzare un percorso, confrontarsi, attivare iniziative in diversi contesti e tutto l’anno: a cominciare dai giovani, che devono essere consapevoli da dove viene questa lunga stagione di democrazia. 80 anni frutto delle lotte di Liberazione con la nascita della Repubblica e con una Costituzione, nata dalla Resistenza, che va applicata, conosciuta e difesa dai tentativi ricorrenti di metterla da parte per disegni autoritari che vogliono ignorare la ‘’sovranità’’ popolare. Altamura su questo tema fa rete con ANPI Altamura – Alleanza Verdi e Sinistra – Altamura 1799 – ArciStandBy Santeramo – Associazione Alteriamoci – Associazione Donne in… – Associazione Link – Associazione Orme Bike – Associazione Le Tracce – Auser Altamura – Centro Studi Torre di Nebbia – CGIL – Cineclub Formiche Verdi – Campo 65 – Caravan-Comitato Altamura per la pace – Comitato Fiore 50 – Cobas – -Coordinamento per la Democrazia Costituzionale – Fidapa – Il Vagabondo – LiberFestival – Giovani Democratici Altamura – Movimento 5 stelle – Murgia Futura – Partito Democratico. Un presidio stabile di democrazia che ha programmato, tra le iniziative del 25 aprile, anche la proiezione di un film simbolo della Resistenza e del cinema neorealista ‘’ Roma città aperta’’. Proiezione gratuita al Cinema Mangiatordi, dalle 19.00. “Sarà l’ultimo atto – scrivono gli organizzatori nella nota che segue- di una giornata che si aprirà alle ore 10 con un momento commemorativo presso il Comune di Altamura e proseguirà alle 15:30 con la presentazione del progetto “Radici di Resistenza e Libertà: un albero, un murales, un impegno” in Via Selva angolo Via Bresso.



RETE “25 APRILE SEMPRE” -Altamura – 2025

80° Anniversario della Liberazione d’Italia: una memoria viva, un impegno quotidiano

Quest’anno celebriamo l’80° Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, un momento fondamentale della nostra storia che incarna la lotta per la libertà, la giustizia, la pace, i diritti e la dignità umana.

Il 25 Aprile, in tutte le città italiane, si svolgeranno iniziative per la Festa della Liberazione, un’occasione non solo per commemorare il passato, ma anche per raccontare la Storia e rinnovare il valore della Resistenza contro le oppressioni di ieri e di oggi.

Ad Altamura, per celebrare questo importante anniversario, è nata la rete “25 Aprile Sempre”, composta da Associazioni, Partiti, Gruppi organizzati, Sindacati e cittadini che condividono i valori tramandati dai partigiani e sanciti nella nostra Costituzione. Quei principi hanno dato vita alla Repubblica democratica e oggi abbiamo il dovere di attuarli e custodirli.

L’impegno per la libertà e la giustizia, però, non può limitarsi al solo giorno del 25 Aprile. Partecipare alle commemorazioni istituzionali è fondamentale per rendere omaggio a chi ha lottato, anche sacrificando la propria vita, per la Resistenza. Ma l’impegno deve tradursi ogni giorno in un vivere civico ispirato ai valori della dignità umana, della libertà, della pace, del lavoro e della democrazia.



La rete “25 Aprile Sempre” è aperta a tutti coloro che vogliono sentirsi parte di questo percorso, proprio come accadde con la Resistenza. Alcune iniziative si sono già svolte, altre si concentreranno nella giornata della Festa della Liberazione, e molte continueranno per tutto l’anno e oltre, affinché la memoria diventi azione e la Storia ci guidi nel presente.

Le associazioni della rete in continuo aggiornamento (ordine alfabetico)

-ANPI Altamura – Alleanza Verdi e Sinistra – Altamura 1799 – ArciStandBy Santeramo – Associazione Alteriamoci – Associazione Donne in… – Associazione Link – Associazione Orme Bike – Associazione Le Tracce – Auser Altamura – Centro Studi Torre di Nebbia – CGIL – Cineclub Formiche Verdi – Campo 65 – Caravan

-Comitato Altamura per la pace – Comitato Fiore 50 – Cobas – -Coordinamento per la Democrazia Costituzionale – Fidapa – Il Vagabondo – LiberFestival – Giovani Democratici Altamura – Movimento 5 stelle – Murgia Futura – Partito Democratico



E AL CINEMA ‘’ ROMA CITTA’ APERTA’’

Esistono film che hanno raccontato la storia e film che la hanno fatta. Vi invitiamo a festeggiare insieme a noi il 25 Aprile, celebrando gli 80 anni dalla Liberazione dal Nazismo e dal Fascismo, con la proiezione in sala della versione restaurata di “Roma città aperta” di Roberto Rossellini. Film spartiacque e momento decisivo per la nascita del cinema moderno, il capolavoro di Rossellini non smette di interrogarci sui valori fondanti della nostra Repubblica e sulle sue radici storiche. Siamo felici e onorati di poterlo proporre alla città nel luogo ideale per apprezzarne la grandezza, la sala cinematografica. Grazie ad ANPI Altamura – Ba che ha coinvolto il Cineclub Formiche Verdi nella ideazione di questa serata, alla rete di associazioni “25 Aprile Sempre”, al Comune di Altamura e al Multicinema Teatro Mangiatordi che ne hanno supportato e sostenuto l’organizzazione. La proiezione, con inizio alle ore 19 e ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, sarà l’ultimo atto di una giornata che si aprirà alle ore 10 con un momento commemorativo presso il Comune di Altamura e proseguirà alle 15:30 con la presentazione del progetto “Radici di Resistenza e Libertà: un albero, un murales, un impegno” in Via Selva angolo Via Bresso. Vi aspettiamo!