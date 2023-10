233’000 euro di tagli a indennità consiglieri regionali per monitoraggio ex esposti all’amianto

“Finalmente una bella notizia, una vittoria del M5S Basilicata frutto di un’azione perseguita con costanza durante il corso di questa legislatura: oggi il Consiglio Regionale della Basilicata ha autorizzato il trasferimento fondi all’ASM per il finanziamento del programma di sorveglianza ex esposti all’amianto con una somma pari a € 233.332,50.” E’ il commento a margine della decisione in questione del consigliere regionale del M5S Gianni Perrino che aggiunge “I fondi sono quelli rivenienti dalla L.R. n. 37 del 21/12/2017 avente ad oggetto “Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti consiglieri regionali della Basilicata. Con un nostro emendamento al collegato 2021 avevamo previsto, per l’anno 2022, che le risorse provenienti dal taglio delle indennità dei consiglieri regionali venissero, in parte, destinate all’attività di sorveglianza della platea degli ex esposti all’amianto ormai abbandonata a se stessa nel post pandemia. Sono 2500 i pazienti interessati da questo delicato e fondamentale percorso di prevenzione e le campagne effettuate negli anni scorsi hanno aiutato a diagnosticare precocemente l’insorgere di tumori, permettendo la sopravvivenza dei soggetti colpiti e contribuendo a migliorarne le condizioni di vita. Ora l’ASM riprenda il percorso senza indugi per recuperare quanto prima il tempo perso seguendo attentamente questi 2500 pazienti. Un risultato ottenuto dall’opposizione, in barba a tutti quei teorici della politica nostrana che ne denigrano il ruolo. Una risposta alle alchimie e accozzaglie politiche di ogni colore che troppo spesso si dedicano a mere logiche spartitorie tralasciando le reali necessità dei cittadini e della loro vita quotidiana.”

