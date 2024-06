21/25 giugno sedute CC di Matera (surroga Iosca, cittadinanza Assange, encomi, nuovo presidente)

Faranno gli straordinari prima della Festa della Bruna i consiglieri comunali della Città dei Sassi. Infatti il consesso è stato convocato per due sedute da tenersi, sempre nella Sala Paolini di Via Sallustio, nel giro di pochi giorni. La prima è prevista per venerdì 21 giugno e all’ordine del giorno sono stati iscritti i seguenti argomenti: Al primo punto la presa d’atto della cessazione dalla carica del consigliere Biagio Iosca per dimissioni, quindi la sua surroga con la prima dei non eletti, Mariella Scarangella, con la convalida di quest’ultima alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell’art. 38, co. 8, del d.lgs. 267/2000. La seduta consiliare, per il secondo e terzo punto, proseguirà in modalità “aperta”, per il conferimento dell’encomio solenne alla fotografa Cristina Garzone, al professore Filippo Gravina e allo scrittore Dante Maffia (tutti, ovviamente, invitati a presenziare). Infine, il consiglio comunale conferirà meritoriamente la cittadinanza onoraria al giornalista australiano Julian Assange, da anni detenuto in un carcere di massima sicurezza britannico senza che sia mai stato condannato e perseguitato solamente per aver effettuato (nel cosiddetto liberissimo Occidente) il proprio mestiere e pubblicato documenti che hanno provato crimini di guerra americani. Con l’assurdo che chi ha commesso quei crimini (che avrebbe voluto che rimanessero nascosti) non solo è libero, ma perseguita per giunta chi ha ne ha informato l’opinione pubblica, costringendolo alla galera. E’ la famosa libertà di stampa dei paesi democratici….fino a quando te lo consente il potere.

Come dicevamo all’inizio, il consiglio comunale di Matera tornerà a riunirsi in seduta straordinaria alle ore 16 di martedì 25 giugno, nella medesima sede, per la trattazione di un unico punto all’ordine del giorno, ovvero la “elezione del presidente del Consiglio e dei suoi due vice presidenti, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello Statuto comunale“. Operazione necessaria a seguito delle dimissioni presentate il 10 giugno scorso dal pentastellato Francesco Salvatore in ossequio ad un accordo che prevederebbe (salvo sorprese sempre in agguato, tra consiglieri comunali sempre più propensi a giocare in proprio più che nelle squadre di elezione) la staffetta con Maria Visaggi eletta nella lista di “Campo democratico“. Staffetta che sarebbe propedeutica anche al sofferto varo della quarta giunta del Sindaco Domenico Bennardi, sempre che la quadra nel frattempo sia stata trovata la quadra.

Le due riunioni, si annuncia che “si svolgerà esclusivamente in presenza. È garantita la pubblicità della seduta consiliare, mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://www.comune.matera.it/dal-comune/item/5789-nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera “