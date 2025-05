2° round tra Chiorazzo e Pittella che si “picchiano” a Potenza e si abbracciano a Matera

Sta rasentando il ridicolo, se non fosse che accade sulla pelle dei lucani, offendendone l’intelligenza il ping pong tra Basilicata Casa Comune e Azione Basilicata che a Potenza si picchiano (virtualmente) e a Matera vanno a braccetto. Come se nulla fosse. E così dopo che Marcello Pittella aveva sferrato un attacco frontale sulla sanità all’assessore regionale Carmine Latronico e all’intera politica sanitaria della maggioranza al governo di cui lui è azionista con golden share, Angelo Chiorazzo di Basilicata Casa Comune gli chiedeva di passare dalle parole ai fatti e di staccare la spina a Bardi. In un clima sempre più surreale, il secondo round è passato ora in mano alle seconde file delle due forze politiche. Con Nicola Morea che risponde a Chiorazzo che se la scordasse la coerenza tra il dire e il fare reclamato a Pittella perchè Azione spiega, da abile apprendista stregone nell’arrampicata sugli specchi, è “sempre dalla parte di ciò che la politica detta“. Qualunque cosa voglia dire, ma per carità, sempre con doppio scappellamento a destra a Potenza e in qualche modo a sinistra (si fa per dire) a Matera. Arrivando ad insinuare oscuri progetti proprio a BCC. Ma ecco che Gianpiero Iudicello, replicare affermando indignato che “Basilicata Casa Comune non soffre né di strabismo politico né di opportunismo trasformista“. E che “Continuiamo a lavorare con determinazione per unire tutte le forze politiche che si riconoscono nei valori autentici del centrosinistra, in nome della responsabilità e della coerenza.” Esattamente l’opposto di quanto stanno facendo a Matera. Insomma, siamo al delirio, ad una spudoratezza irriguardosa nei confronti degli elettori lucani e di quelli di Matera in particolare, in questo frangente. Roberto Cifarelli, pensaci tu, perchè come 55 anni fa: Huston, abbiamo un problema! A seguire i due comunicati integrali.

Con Nicola Morea (capogruppo di Azione in Consiglio regionale) che ha rimbrottato Chiorazzo scrivendo che “Pur apprezzando molto il piglio moraleggiante del Consigliere Chiorazzo, lo invitiamo a guardare fatti e dati con maggiore attenzione e meno rincorsa ad una battuta politica che rischia solo di confondere. Ricordiamo a Chiorazzo che l’accordo di programma siglato con il presidente Bardi, prevedeva al primo punto proprio il rilancio della sanità lucana che per noi necessita di maggiore attenzione e programmazione. Lo pensavamo un anno fa e continuiamo a pensarlo oggi, invitando l’assessore Latronico all’ascolto del Consiglio che è l’organo deputato, come dovrebbe sapere, alla programmazione strategica. Il nostro pungolo è sempre costruttivo e mai distruttivo; le storture, laddove ci sono vanno corrette con puntualità ed è esattamente quello che abbiamo chiesto con il solito punto di merito che ci contraddistingue e mai con la spocchia del veto personale che appartiene a certa politica. Il consigliere Chiorazzo commette un grave errore di valutazione nel mischiare il merito con l’asservimento, le lealtà (indiscussa da parte nostra) con il voltarsi dall’altro lato. Noi staremo sempre dalla parte del primo e sempre dalla parte di quello che la politica detta: non contro ma a favore. E per questo ci vuole il coraggio della pazienza, dell’attesa e del silenzio. O si potrebbe immaginare che BCC sia pronta ad altro”, conclude il capogruppo di Azione.

E la risposta di Basilicata Casa Comune, affidata al Presidente del Gruppo Consiliare “BCC del Comune di Potenza”, Gianpiero Iudicello con il titolo “Sanità e coerenza politica. Basilicata Casa Comune è il centro del centrosinistra, non un centro opportunista”. E in cui si legge: “Vogliamo rassicurare il Consigliere Morea sul fatto che Basilicata Casa Comune non soffre né di strabismo politico né di opportunismo trasformista.

La nostra è stata, sin dall’inizio, una scelta chiara: essere il centro del centrosinistra, non un centro strabico e opportunista. Continuiamo a lavorare con determinazione per unire tutte le forze politiche che si riconoscono nei valori autentici del centrosinistra, in nome della responsabilità e della coerenza. Ciò che oggi ci preoccupa più di ogni altra cosa è la salute dei lucani. A oltre un anno dall’insediamento del governo regionale Bardi-bis, nulla di concreto è stato fatto per migliorare la situazione della sanità lucana. I cittadini di Potenza, e non solo, se ne fanno conto ogni giorno, sperimentando sulla propria pelle le inefficienze del sistema sanitario.

Non è per noi tollerabile che, su un tema così delicato come quello della salute pubblica, si continua ad assistere a giochi politicisti e rinvii. Serve decisione, serve coerenza e soprattutto serve una terapia d’urto che rimetta al centro il diritto alla cura.

Riteniamo infine che la dialettica politica, quando si fonda sulla chiarezza e sulla coerenza tra il dire e il fare, sia non solo legittima ma auspicabile. Speriamo che in tutte le comunità dalle più grandi alle più piccole, possano emergere sempre più forze politiche pronte a contendersi, con serietà, l’onore e l’onere di amministrare”.