I consiglieri comunali di opposizione “Monte in Testa” di Montescaglioso (MT), nei giorni scorsi, avevano denunciato lo stato di abbandono (erba alta, foglie nei viali) nel quale versa il cimitero comunale montese: a tal proposito hanno provveduto a pubblicare alcune fotografie scattate nel luogo stesso.

Tramite una comunicazione apparsa sul profilo di Facebook del gruppo consiliare sottolineano che tale mancanza sia dovuta alla volontà, dell’Amministrazione Comunale montese, di “svenderlo [il cimitero] con un altro progetto di finanza! A vantaggio sempre di imprese non locali. Dopo la pubblica illuminazione ed il forno crematorio, ecco l’ennesima puntata che svende il nostro futuro senza alcuna attenzione per l’economia locale che vive una fase di crisi senza precedenti. Speriamo non arrivino a svendere l’Abbazia!”.

Sulla tematica, affidandosi al medesimo strumento comunicativo, è intervenuto il sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito. Ha replicato all’accusa di “svendita causata dai lavori di ampliamento” chiedendosi se dietro tale affermazione ci sia “l’eventuale perdita di business per alcuni”; ha affermato che “ad oggi non esiste più un loculo comunale per seppellire i propri cari” ed ha, inoltre, annunciato che in seguito tornerà sulla questione. In merito al taglio dell’erba riconosce che la minoranza ha agito in “buona fede”. Secondo la sua opinione non sono a conoscenza che “i lavori di sfalcio sono partiti non appena il DPCM ha consentito che tali interventi potessero realizzarsi, tenuto anche conto della disponibilità degli operatori del Reddito Minimo di Inserimento che, va detto, erano ridotti ad una sola unità per il progetto del verde (variazione dovuta a nuovi progetti regionali ex Tis). L’ Amministrazione Comunale, infatti, ha velocemente dovuto rivedere e rimodulare i progetti per inserire nuove persone nel progetto del verde ed inviare il tutto in Regione (nel mentre eravamo in fase emergenziale) per le autorizzazioni.”

A suo parere la minoranza avrebbe evitato “una figuraccia” se avesse chiesto il motivo; in considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in atto, “lo sfalcio è iniziato partendo dal Centro Storico interessando, successivamente, le vie ad alta densità pedonale. Come stabilito dai protocolli sanitari, concluse queste zone sensibili, è possibile continuare su altre aree quali, appunto, Cimitero, Parchi, Giardini.” In conclusione informa che “in piena emergenza, due operai comunali addetti alla manutenzione cimiteriale sono andati in pensione”.

Monte in Testa, nella sua comunicazione, oltre allo stato di degrado attuale del cimitero, ha fatto chiaro riferimento ad un “progetto di finanza a vantaggio di imprese non locali” che riguarderebbe la gestione del cimitero comunale. Nella replica del primo cittadino, al momento, non è stata fornita una risposta dettagliata ma solo l’impegno a “parlarne più approfonditamente in seguito”.