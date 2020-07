Il decreto semplificazioni “è il trampolino di lancio di cui l’Italia ha bisogno in questo momento“, ha detto il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte nella conferenza stampa di oggi in cui ha illustrato i principali contenuti del provvedimento, che ha vissuto un lungo travaglio prima di essere licenziato “salvo intese“, questa notte.

Ciò significa che non c’è ancora un testo definitivo, che sarà, probabilmente, disponibile fra qualche giorno. Per cui al momento i contenuti sono quelli resi noti in questa comunicazione.

“Ieri in Consiglio dei ministri abbiamo approvato l’elenco di 130 opere strategiche “Italia veloce” individuate specificamente dal Mit, a queste aggiungiamo quelle per Cortina e quelle di competenza di altri ministeri, sanità, carceri, polizia“, ha sottolineato Conte. Tra le opere strategiche ci sono “la Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania-Messina, la Pescara-Roma, la Pescara-Bari, la Venezia-Trieste, la Gronda, la Ionica, l’ampliamento della Salaria, la Pontina”.

Circa l’intervento su bandi e appalti, Conte ha spiegato che “gli appalti saranno più veloci: niente gara sotto i 150 mila euro, la soglia per l’affidamento diretto passa da 40 mila a 150: da oggi le Pubbliche amministrazioni saranno in grado di far partire le opere. Fino a 5 milioni non ci sarà il bando e la gara sarà negoziata. E ancora sopra i 5 milioni la regola resta la gara ma con un’abbreviazione dei termini salvo ci sia causale Covid e in questo caso si procede con la procedura negoziata e gli inviti“.

Conte ha parlato anche sulle persone con disabilità: “Abbiamo un sogno come governo: fare in modo che le persone con disabilità possano accedere alle zone a traffico limitato delle grandi città con un unico permesso“.

Ricordando che “Su abuso d’ufficio e responsabilità erariale abbiamo registrato larghissima convergenza e condivisione” agli Stati generali, il presidente del Consiglio ha detto che: “interveniamo circoscrivendo il reato di abuso d’ufficio, non lo aboliamo affatto, pretendiamo che ci siano violazione a specifiche regole di condotta perché scatti la fattispecie criminosa, non più di norme o principi generali”.

“Basta paura: conviene sbloccare. Arriva una piccola rivoluzione per i funzionari pubblici” ha annunciato Conte, aggiungendo che: “Con la nuova normativa ci saranno più rischi per il funzionario che tiene ferme le opere, non per quello che li sblocca: siamo arrivati a una situazione perversa per cui fa carriera chi non firma e chi si assume responsabilità rischia di esporsi a un soverchio danno. Dobbiamo fermare la paura della firma”. Pertanto, ha annunciato: “Fino al 31 luglio 2021 la responsabilità per danno erariale sarà limitata a solo dolo. Resterà la responsabilità per colpa, per omissioni e quindi inerzie, ritardi. È un incentivo a operare. Colpiamo chi non fa“.

Ma ecco una sintesi delle novità contenute nell’intervento di Conte e a seguire il video integrale della conferenza stampa:

-semplificare appalti e affidamenti per velocizzare i cantieri;

-implementare l’alta velocità al Sud;

-affidamento dei lavori diretto alle ditte fino a 150.000 euro;

-rafforzamento dei controlli di legalità sulle procedure;

-poteri regolatori a tutte le stazioni appalti con possibilità di nomina di commissari in caso di problemi tecnici;

-elenco di opere importanti – 130 – individuate dal Mit;

-revisione abuso d’ufficio e responsabilità erariale (prevista solo in caso di dolo);

-rigenerazione urbana, demolizione e ricostruzioni più semplici e veloci;

-procedura urgente per il rilascio della certificazione antimafia

-accesso alle zone a traffico limitato per disabili.