100° morte di Matteotti? Eredità raccolta dall’Anpi di Altamura

E ne abbiamo avuto conferma recandoci all’ex monastero di Santa Croce di Altamura (Bari) dove era in programma una iniziativa per i 100 anni dall’omicidio per mano di sicari fascisti del deputato socialista Giacomo Matteotti, che avevamo annunciato nel servizio https://giornalemio.it/politica/matteotti-e-di-vagno-una-mostra-ed-eventi-di-resistenza-nella-tappa-di-altamura/. Tanta gente in sala e in strada, con le sedie – procurate dall’infaticabile presidente dell’Anpi territoriale Lucia Perrone-che si aggiungevano all’arrivo dei ritardatari.



L’aspetto senz’altro interessante e che lascia ben sperare per preservare la memoria di quanto accaduto 100 anni fa e di quello che ne è seguito con la Resistenza e con la nascita della Repubblica è stata la presenza di tanti giovani, con i-pad e block notes. Del resto gli spunti offerti dai relatori al tavolo sulla vita e sulle vicende di Matteotti ha portato a riflettere su temi come coerenza, partecipazione, denuncia, verità. E quell’interrogativo ” Che abbiamo a che fare con gli schiavi? sul parlamentare socialista riletto da Piero Gobetti, attraverso la relazione di Gemma Adesso, ricercatrice di filosofia teoretica all’Università di Bari,ha toccato anche la dimensione intima, familiare di quel martire della libertà e del suo legame con Tommaso Fiore. Il resto lo ha aggiunto la proiezione del film ” Il delitto Matteotti” di Florestano Vancini del 1973, introdotto da Stefano Lorusso, presidente del circolo di cultura cinematografica “ Formìche verdi. E un contributo al tavolo, dopo la presentazione della presidente dell’Anpi Lucia Perrone, lo ha dato nel ruolo di coordinatore della serata anche Giovanni Bruno, docente dell’Istituto tecnico statale Nervi- Galilei di Altamura. Tra gli ospiti, a conferma del collaborazione tra associazioni impegnate nei valori della Resistenza e della Costituzione, il presidente dell’Anpi di Matera Carmela Lapadula.