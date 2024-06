100 anni di questione morale. Quella tangente nera “scoperta” da Matteotti

Coerente fino alla fine, con un discorso incentrato sui brogli elettorali del Pnf guidato da Benito Mussolini, pagato con la morte – ormai decisa da tempo- ad opera di sicari del regime fascista. Era il 10 giugno 1924. Uno spaccato di ”questione morale” al quale si aggiunge lo scandalo, ancora più grave, sulle concessioni – in esclusiva e favorite dal versamento di tangenti- per lo sfruttamento petrolifero in Sicilia ed Emilia Romagna . Una concessione, della durata di 90 anni , tra lo Stato italiano e l’americana Sinclair Oil. Ed è questo il vero motivo, quello più grave, che preoccupava Mussolini e quanti ne favorirono l’arrivo al governo del Paese. Matteotti sapeva e l’avrebbe denunciato, come emerso dalle lettere dal carcere inviate a Mussolini da uno dei sicari e da un articolo, postumo, pubblicato nel luglio 2024 sulla rivista inglese English Life ‘ Machiavelli, Mussolini e il fascismo’’. Per questo andava fermato per sempre. A parlarcene, con gli approfondimenti minuziosi che supporta il suo lavoro di ricerca , è Francesco Calculli- direttore del Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera- nell’articolo che pubblichiamo a 100 anni dalla morte di Matteotti. Un martire del fascismo e un convinto assertore di quella questione morale, che continua a minare, purtroppo, l’integrità del Paese e della Costituzione, nata dalla Resistenza. E l’appello di Enrico Berlinguer, morto il 7 giugno 1984, è rimasto finora inascoltato: una marea di scandali, di tangenti, voti di scambio favoriti anche dalla depenalizzazione o cancellazione di reati fiscali. Coincidenze? E,allora, val la pena ricordare la storia dell’esponente socialista, controcorrente anche in quel partito. Matteotti nelle sue lotte ci mise anima, corpo e vita, fedele agli ideali socialisti e a una visione della militanza, del cambiamento, di difesa e conquista dei diritti, che non prevedeva compromessi, mezze misure. La rivolta come dovere morale anche contro il capitalismo, che si deve abbattere e basta.E’ una delle tante eredità che ci ha lasciato. Leggere, rileggere quanto ha dato per la libertà del Paese è capire quanto non è stato fatto, perchè? , tra indifferenze e accondiscendenze, che hanno portato l’Italia, l’Europa, nuovamente a fare i conti con pagine di storia scritte con sangue, sacrificio, solidarietà per conquistare la libertà. Giacomo Matteotti è anche questo. Ricordiamocene quando parliamo di questione morale e di sfruttamento delle risorse, anche in Basilicata…



GIACOMO MATTEOTTI, 100 ANNI DAL DELITTO FASCISTA DI UN PROFETA DISARMATO DELLA LIBERTA’. COS’ E’ STATO E PERCHE’ LO DOBBIAMO RICORDARE.

Di Francesco Calculli

“Beato un popolo che non ha bisogno di eroi” è forse la citazione più conosciuta dell’opera teatrale di Bertolt Brecht. La prima volta che ho letto questa citazione, ho pensato che il nostro che rimane per molti versi un Paese di opportunisti dove è sempre difficile parlare della questione morale perchè si rischia di passare per retrogradi bacchettoni, avesse bisogno di un un pò di eroi veri in grado di salvarlo. Altrimenti, colpito dalla cattiva sorte, come avrebbe potuto risollevarsi da sé? Tra questi, nell’albero genealogico della democrazia, primeggia Giacomo Matteotti. Sono 3200 le vie e le piazze che nella toponomastica nazionale portano questo nome, anche nella nostra Matera una delle principali piazze a pochi passi dal centro storico è dedicata a Giacomo Matteotti, ma le giovani generazioni e l’italiano medio non sanno chi sia stato e perchè sia giusto onorarlo come martire ed eroe dell’antifascismo, dopo che la sua vita senza respiro di politico socialista riformista fu spezzata in modo brutale a soli 39 anni, il 10 giugno 1924 , da una banda di sicari agli ordini di Benito Mussolini . Quella di Matteotti è la prima di tante storie sulle quali è cresciuta la Resistenza. La lotta a ogni forma di fascismo è cominciata nel suo nome è , per chi ha a cuore la Costituzione , non scade mai , anzi è sempre viva, se vogliamo intendere l’antifascismo come valore, come scelta consapevole e prioritaria. Giacomo Matteotti nacque a Fratta Polesine, in provincia di Rovigo , il 22 maggio 1885, da una famiglia originaria del Trentino. Il padre, dapprima modesto negoziante, aveva via via accumulato qualche fortuna, che aveva investito in diversi appezzamenti di terreno, sicché il suo patrimonio alla vigilia della guerra era valutato a 800 mila lire di allora , naturalmente. Giacomo però, crebbe con la convinzione, rafforzata dalle abitudini, di essere tutt’altro che ricco. Comunque, quando si dedicò alla milizia socialista , i suoi mezzi furono sempre e tutti a disposizione della sua causa; ed egli non incontrò difficoltà a diventare il datore di lavoro che organizzava sindacalmente e politicamente i suoi stessi braccianti e contadini. Nel suo accostamento al socialismo, assai precoce , pare che già a 14 anni egli si considerasse socialista e due anni dopo si iscrisse al partito, influì l’esempio dei due fratelli maggiori, Matteo e Silvio, che entrambi lo avevano preceduto nell’adesione al partito socialista ed entrambi dovevano poi morire prematuramente, rispettivamente a 21 e a 23 anni; ma anche l’ambiente che egli trovò attorno a sé nel suo primo orientarsi in senso politico , e cioè le condizioni dei lavoratori, la loro tenace e dura lotta contro gli agrari del Polesine. Tuttavia prima di approdare alla milizia politica vera e propria si nutrì di ottimi studi di giurisprudenza, e più specificatamente nel campo del diritto del lavoro, in cui compilò un lavoro, “L’assicurazione contro la disoccupazione” , composto sotto la guida dell’ economista Salvatore Cognetti de Martiis e pubblicato dalla Casa editrice Bocca nel 1909. Nel 1907, dopo la laurea in giurisprudenza presso l’Ateneo di Bologna, seguita gli studi compiendo viaggi in Francia, in Belgio e in Inghilterra , per studiare la legislazione penale e gli istituti di pena. Ha ormai una solida cultura sia giuridica sia statistica e una profonda conoscenza anche pratica di problemi finanziari, amministrativi e contabili. Nel partito socialista egli assume subito una posizione precisa, che non subirà mai né tentennamenti né crisi. Appartiene alla corrente riformista e gradualista, e si schierò contro le posizioni degli anarco- sindacalisti abbastanza forti tra i braccianti del Polesine, ma anche contro le tendenze di destra guidate da Leonida Bissolati. In particolare, Matteotti fu un convinto oppositore del bolscevismo e incarnò l’anima più anticomunista del socialismo italiano, fino ad arrivare a dire nel 1922-23 che il comunismo è « l’interfaccia del fascismo » . Per il proprio deciso e determinato anticomunismo, Antonio Gramsci lo definì in modo sprezzante un « pellegrino del nulla » ; eppure, dopo la scoperta del cadavere di Matteotti, sarà Gramsci a scrivere sull’Unità che con quel delitto di Stato si consuma « la morte dello Stato liberale » , riconoscendo così il coraggio e l’integrità di un uomo di ingegno politico quadrato e sicuro che sapeva dare l’esempio con un ‘opposizione dura e intransigente al fascismo. Il suo riformismo era positivo, severo e senza alcuna propensione verso ogni forma di opportunismo: forzando senza dubbio la realtà, ma cogliendo un suo tratto caratteristico , Piero Gobetti scriverà all’indomani della sua morte che Giacomo Matteotti « fu forse il solo socialista ( preceduto nel decennio giolittiano da Gaetano Salvemini) per il quale il riformismo non fosse sinonimo di opportunismo » . C’era in lui una sorta di rigorismo di carattere protestante , che costituiva la religione di un uomo assolutamente laico e ateo che rifiutava ogni compromesso con il sistema capitalista, e anzi , in dissenso con la tattica moderata assunta dal PSI, egli auspicò un’opposizione dura e anche violenta, di massa, di fronte alla reazione padronale , senza farsi spaventare neppure dalla prospettiva di una guerra civile. In questo atteggiamento non vedeva alcuna contraddizione col proprio riformismo politico, che a suo giudizio non andava inteso come esclusione a priori di una tattica rivoluzionaria e d’attacco. E tanto più oggi non può essere diversamente, perché la lezione più importante che questo grande leader della sinistra italiana ci lascia in eredità è la consapevolezza pur rimanendo fedele al proprio riformismo che il capitalismo si abbatte non si cambia. Nell’ infuocato dibattito che lacerava in quegli anni il movimento operaio e socialista , Matteotti cercò di attenersi sempre a una linea di condotta unitaria, che evitasse la scissione di Livorno del ’21, soprattutto che evitasse in ogni modo il frantumarsi delle organizzazioni di classe di fronte alla minaccia fascista. Una lezione , quella di Matteotti, che ancora oggi si tenta di far dimenticare in quel verminaio d’interessi che è la cosiddetta sinistra riformista italiana e anche europea, dove certo abbondano gli opportunisti , e le cui scelte governative, spesso completamente insensate hanno ricadute nefaste sulla voglia di riscatto dei ceti popolari e costituiscono il terreno ideale per ogni sorta di estremismo di destra. Il problema al quale Matteotti si dedicò interamente era quello dell’organizzazione dei lavoratori agricoli del Polesine, preferendo sempre le leghe ai circoli, l’opera di organizzatore a quella di oratore generico, la lotta quotidiana alla propaganda dei principi. Alieno da ogni generalizzazione, Matteotti fece così la sua scuola di partito come organizzatore e animatore delle leghe di resistenza dei lavoratori e come amministratore di Comuni democratici. In genere, erano gli istituti intermedi dell’ organizzazione politica e sociale, quelli nei quali si poteva venire formando la nuova società socialista : il comune, la scuola , la cooperativa, la lega , l’ufficio di collocamento , che lo interessavano e per i quali prodigava la sua tenacia , la sua energia e la sua competenza. Fino alla guerra, Matteotti non ha collegamenti sul piano nazionale, anche se si colloca nettamente alla sinistra riformista, con un fortissimo senso dell’autonomia della classe lavoratrice rispetto ad ogni compromesso, ma senza chiusure settarie ,come dimostra nel 1914 quando chiede che sia respinta la proposta di escludere dalle liste elettorali socialiste i non iscritti al partito. Negli anni fino alla guerra, scrive Gaetano Arfè nel migliore profilo critico di Matteotti, « si impegna con sempre maggiore intensità nei problemi delle amministrazioni locali. Sindaco di Villafranca, consigliere in circa una decina di comuni, consigliere provinciale e presidente per un breve periodo dell’amministrazione provinciale di Rovigo, egli acquista in tal materia una competenza eccezionale, che gli apre la via alla notorietà in campo nazionale. Nel Congresso dei comuni socialisti del 1916, è eletto segretario della Lega dei comuni socialisti » . E Gobetti : « Nel 1916 al Congresso dei comuni socialisti che lo rivelò a tutto il socialismo italiano, stupì per la sua completa mancanza del senso dell’opportunità così indispensabile per i mediocri e per le furbizie piccolo-borghesi. Matteotti in una deliberazione che riguardava i comuni di tutta Italia portava l’esperienza del piccolo comune, i bisogni sorpresi nella sua opera di amministratore di almeno dieci piccoli comuni del Polesine: era la rivoluzione federalista contro il pericolo dell’accentramento! ». Riprende Arfè: « In questo periodo egli va preparando il piano di un grande consorzio dei comuni rossi polesani, per fare di quella campagna senza fine, di quelle sparse case, qualcosa come una grande città di tipo nuovo , con una sua coscienza unitaria , una sua autonomia , una sua vita collettiva: una rivoluzione silenziosa , insomma , negli istituti , nella mentalità, nel costume, una prefigurazione nei fatti del mondo avvenire che egli vagheggia e per il quale lavora ». Allo scoppio della guerra Matteotti si distacca nettamente da quei riformisti che ondeggiano: prende posizione contro la guerra, respinge ogni lusinga dell’interventismo democratico in cui pure militano compagni di fede come Cesare Battisti e Gaetano Salvemini, inizia una predicazione non priva di pericoli personali. Il 10 ottobre 1914, in un articolo pubblicato nella “Lotta” , si spinge fino a prospettare l’ipotesi dell’insurrezione contro la guerra. Questa posizione è alimentata da quella stessa fiamma che dopo la guerra ne farà un martire dell’antifascismo: la convinzione che contro il male la rivolta è un dovere morale, che anche la testimonianza personale s’impone come un imperativo categorico.



Il 5 maggio 1914 Matteotti pronuncia nel Consiglio provinciale di Rovigo un discorso contro l’intervento ( ormai imminente) che gli vale una denuncia all’autorità giudiziaria per disfattismo : ne uscirà assolto in Cassazione dopo ripetute condanne, avendo imposto ai suoi avvocati di sostenere la tesi dell’ immunità dell’oratore in sede di Consiglio provinciale, senza rinnegare e neppure attenuare nulla delle sue affermazioni. Chiamato alle armi prima che il comando militare abbia ottenuto il suo richiesto allontanamento dalla regione, dimesso per i suoi precedenti dal corso per allievi ufficiali, tenuto per le stesse ragioni lontano dal fronte, relegato in Sicilia, nell’ottobre 1917 Matteotti torna in licenza nel Polesine, donde viene nuovamente allontanato d’autorità per aver ripreso a girare tra i lavoratori nelle campagne. Nelle lettere alla moglie Velia Titta che sposò nel gennaio 1916, continua a dimostrarsi severo verso quei socialisti che, come Turati e Prampolini dopo Caporetto, attenuano la loro intransigenza contro la guerra. Nel marzo 1919, congedato, torna nel suo Polesine. Cominciano le lotte sociali più aspre. Matteotti è in prima fila come organizzatore. La stipulazione di un nuovo patto agrario nel 1920 conferma e perfeziona due conquiste fondamentali dei lavoratori: il riconoscimento delle leghe, con l’obbligo che ne deriva di rivolgersi ad esse per ottenere la mano d’opera ; l’imponibilità di mano d’opera. Nell’ottobre 1919 al Congresso socialista di Bologna Matteotti pronuncia il suo primo discorso nazionale schierandosi per la corrente massimalista unitaria capeggiata da Lazzari, contro quella massimalista elezionista di Serrati e quella comunista astensionista di Bordiga. Poco dopo, nel novembre dello stesso anno, è eletto deputato. Nell’attività parlamentare Matteotti esercita la stessa intensa attività che aveva dispiegato come organizzatore e amministratore, emergendo come uno dei maggiori competenti nelle questioni economiche, finanziarie e amministrative. Partecipa alla riunione di Reggio Emilia dell’ottobre 1920 in cui i riformisti si costituiscono in frazione organizzata del partito socialista; non al Congresso di Livorno nel gennaio 1921 che si conclude con la fondazione del partito comunista, perché chiamato a sedare una drammatica situazione determinatasi a Ferrara a danno dei socialisti. Nel marzo 1921 Matteotti, diventato la bestia nera degli agrari e quindi dei fascisti, subisce la prima violenta aggressione da parte degli squadristi: recatosi solo – dopo aver incitato la lega di Castelguglielmino alla resistenza – nella sede degli agrari , risponde a chi, armato, pretende da lui una ritrattazione e l’impegno a lasciare la regione : « Ho una sola dichiarazione da farvi: che non vi faccio dichiarazioni » . Bastonato, sputacchiato, non aggiunge sillaba, ostinato alla resistenza, lo spingono a viva forza in un camion; sparando in alto tengono lontani i proletari accorsi in suo aiuto: I carabinieri rimangono chiusi in caserma. Lo portano in giro per la campagna con la rivoltella spianata e tenendogli il ginocchio sul petto, sempre minacciandolo di morte se non promette di ritirarsi dalla vita politica. Visto inutile ogni sforzo, finalmente si decidono a buttarlo dal camion per strada. Ma per continuare a dirigere la lotta proletaria sarà costretto a lasciare il Polesine, dove rimetterà piede soltanto di nascosto e travestito, e a costituire una specie di organizzazione clandestina , che egli seguirà da Padova o da Venezia. Da questo momento il problema del fascismo diventa per lui il problema principale. Già alla vigilia del Congresso di Livorno , nel suo antifascismo, Matteotti non solo rafforza la sua opposizione a Giolitti e Bonomi, ma torna a distaccarsi da Turati, che egli considera non sufficientemente fermo contro le tentazioni collaborazioniste dei dirigenti riformisti della Confederazione generale del lavoro. Contemporaneamente, però, pronuncia al Congresso socialista di Milano nell’ottobre 1921 un discorso polemico verso i massimalisti, che a suo,parere espongono i lavoratori a tutti i rischi e a tutti i colpi della reazione senza provvedere in alcun modo alla loro reale difesa. Nel dicembre promuove a Roma una riunione di socialisti rappresentanti delle « province invase » dallo squadrismo fascista. Per tutto il 1922 Matteotti prosegue la sua coraggiosa opera di resistenza, avvertendo però come pochi altri la gravità e l’imminenza del pericolo. Quando nell’ottobre 1922 avviene la nuova scissione socialista, Matteotti si trova alla testa del nuovo partito socialista unitario, di cui è eletto segretario , e si adopera per demolire il mito di un fascismo che, salito al potere in quello stesso ottobre 1922, stesse salvando l’Italia dalla rivoluzione comunista e dalla rovina economica. Matteotti si impegna , in quest’opera condotta come scrive efficacemente Arfè « con le armi dei fatti e delle cifre », nel tentativo di interessare l’ Europa democratica al problema del fascismo. Risultato di questa azione di propaganda, è “Un anno di dominazione fascista”, un’ampia documentazione, tratta da fonti fasciste, della demagogia e delle bugie del movimento mussoliniano. L’opera di Matteotti è tanto più difficile in quanto il partito tende a sfaldarsi , né il suo organo, “La Giustizia” , è all’altezza della situazione. Matteotti minaccia di dare le dimissioni da segretario del partito , poi comincia a ventilare la prospettiva di una riunificazione con il partito socialista massimalista e di un abbandono della tattica legalitaria verso il fascismo.



Egli scrive a Turati : « E’ inutile proclamarsi legalitari finchè ci continuano a rompere la testa ». Sono sempre più frequenti nel suo epistolario ed anche nei suoi articoli spunti di sapore gobettiano e gramsciano: « Tutti sono pervasi dallo spirito negativo. Io non intendo più oltre assistere a simile mortorio. Cerco la vita ,voglio la lotta contro il fascismo. Per vincerla bisogna inacerbirla. Anzitutto è necessario prendere rispetto alla dittatura fascista , un atteggiamento diverso da quello tenuto fin qui, la nostra resistenza al regime dell’arbitrio deve essere più attiva; non cedere su nessun punto; non abbandonare nessuna posizione senza le più precise, alte proteste. Tutti i diritti cittadini devono essere rivendicati; lo stesso codice riconosce la legittima difesa ». Nel gennaio 1924, nel corso di una conferenza tenuta da Turati a Torino, un antifascista veneto gli chiede: « Non ti aspetti una qualche spedizione punitiva da qualche Farinacci? ». Matteotti risponde: « Se devo subire ancora una volta delle violenze, saranno i sicari degli agrari del Polesine o la banda romana della Presidenza ». E fu la banda romana della Presidenza, formata da sicari degli agrari, a finirlo. Il 30 maggio 1924 Matteotti pronuncia alla Camera un discorso che è una dura requisitoria contro le sanguinose violenze che hanno caratterizzato le elezioni bandite dal governo fascista : un discorso che sarebbe durato un’ora a causa del coro di minacciose interruzioni da parte dei deputati fascisti. Mussolini in persona imprecò contro il temerario oratore, chiedendo che glielo togliessero di mezzo. Il 10 giugno Matteotti fu rapito sul Lungotevere a bordo di un’automobile di proprietà di F. Filippelli , direttore del “Corriere Italiano”. Il suo cadavere fu nascosto in una macchia della Quartarella, nei dintorni di Roma, da una banda composta da Amerigo Dumini, Albino Volpi, Augusto Malacria , Amleto Poveromo e Giuseppe Viola. Per più settimane Mussolini continuò a recitare la sua cinica e macabra commedia, dichiarando che tutte le autorità avevano ricevuto istruzioni di cercarlo, fino a quando, il 15 agosto, il corpo di Matteotti fu ritrovato a Riano Flaminio.

I vari personaggi fascisti implicati nel vile assassinio quasi subito catturati, furono altrettanto in fretta liberati grazie a un processo farsa guidato dal regime, che pagherà profumatamente il loro silenzio. E se ancora oggi, per minimizzare, o cancellare, il ruolo di mandante di Mussolini, in molti casi cercando di scaricare le più alte responsabilità dell’omicidio solo su « schegge impazzite » dello squadrismo, Gobetti osservò che l’assassinio di Matteotti doveva far parte di un piano raffinato che non poteva non esser stato dettato dall’alto. Egli scrisse: « Il gregario furioso, il fascista esaltato avrebbe potuto colpire Turati, Maffi, Lazzari; ma ci voleva un’intelligenza fredda e calcolatrice per scoprire l’avversario vero in Matteotti, l’ oppositore più intelligente e più irriducibile tra i socialisti unitari ». Gioverà aggiungere che a condannarlo a morte non furono però solo le parole di fuoco del discorso del 30 maggio, in cui contestava il voto elettorale. Come emerso successivamente, a Matteotti fu impedito di rivelare la maxi-tangente dietro alla convenzione tra lo Stato italiano e la compagnia petrolifera americana Sinclair Oil. Il governo italiano, in effetti, poche settimane prima della fine di Matteotti, aveva concesso alla Sinclair Oil un’esclusiva, della durata di 90 anni, per la ricerca e lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi presenti nel territorio italiano, in Emilia e in Sicilia. Una « tangentopoli in camicia nera » , in cui erano coinvolti Benito Mussolini, il fratello Arnaldo e alcuni dei gerarchi. Una caso di corruzione che avrebbe messo in grave difficoltà il regime. La vicenda, come tanti misteri della successiva storia repubblicana, non verrà mai chiarita del tutto. Anche in questo caso sparirà la borsa di Matteotti, che avrebbe contenuto le prove della tangente. Nel processo a Amerigo Dumini, uno dei sicari del deputato socialista, verrà fuori la storia: « Lo abbiamo ucciso per ordine di Mussolini, perché non rivelasse la storia della tangente ».



Eppure nel centenario dell’assassinio proprio nel Lazio e in particolare a Roma, dove Matteotti fu rapito e ucciso, sono state annullate su indicazione della Regione, guidata dal centrodestra, tutte le iniziative e le manifestazioni culturali a lui dedicate. Anche per opera di questo revisionismo interessato a tutelare l’immagine di Mussolini « buon dittatore », il mito di Matteotti si è offuscato nella narrazione del suo sacrificio. Com’egli aveva più volte dichiarato « i sacrifici inutili non servono, non aiutano a nulla », se non acquistano il senso simbolico della ineluttabile incompatibilità morale tra il fascismo e tutte le altre forze politiche e civili. In questo senso, vorrei citare una lettera di un lavoratore ferrarese, scritta nell’estate del 1924 a Piero Gobetti: « Come puoi figurarti qui non si parla di altro e i giornali non fanno in tempo ad arrivare in piazza perché sono strappati ai rivenditori e letti avidamente. La deplorazione è unanime e il risveglio non più nascosto. Pare che l’incantesimo della paura sia infranto e la gente parla senza titubanze. La perdita però porterà i suoi frutti di libertà e di civiltà che renderanno allo spirito eletto del nostro Grande la pace e la gioia per il sacrificio compiuto. Matteotti era un uomo da affrontare la morte volontariamente se questo gli fosse sembrato il mezzo adatto per ridare al proletariato la libertà perduta » . Non si può immaginare una commemorazione più spontanea e più generosa. Come se tutto il popolo italiano avesse sentito in lui la parola d’ordine. Perché la generazione che noi dobbiamo creare è proprio questa, incoraggiando i membri delle nostre comunità a diventare loro stessi artigiani di pace, promotori di giustizia sociale che è misura della qualità di una società democratica e criterio di legittimazione del potere.Solo così il nome di Giacomo Matteotti assume il valore di simbolo dell’etica dell’antifascismo che si identifica con la religione della libertà. In una situazione di assoluta gravità che vede ormai il neofascismo al governo in Italia e alle soglie del potere negli Stati Uniti e in altri Paesi occidentali europei, e insieme al riconoscimento implicito del fallimento di una politica riformista attuata da una parte della sinistra , perché questi cent’anni non siano trascorsi invano e non si debba ancora una volta affermare che nelle nostre società si consuma la morte dello Stato liberale, servirà tornare a lui, Matteotti Giacomo.



