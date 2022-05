…la dignità e il diritto al lavoro, in sicurezza, fossero garantiti e perseguiti con decisione, rimuovendo le tante irresponsabilità e omissioni che ogni giorno purtroppo ci ricordano le tante vite spezzate come quelle di Luana,giovane e madre, finita sotto un ingranaggio. E poi i tanti nomi dei ”senza volto” e diritti del precariato e del sommerso, del subappalto della logistica del commercio elettronico, nei campi e dei contratti a scadenza che si susseguono tra licenziamenti, riassunzioni che finora nessun governo è riuscito o voluto contrastare fino in fondo. Un ”mea culpa” che deve coinvolgere tutti : dalla politica, alle associazioni imprenditoriali , di tutela dei lavoratori. L’Italia ha le sue croniche ”peculiarità” di sistema Paese che ha rinunciato alla presenza dello Stato nell’economia, che ha svenduto tanti pezzi del sistema produttivo, secondo logiche di opportunismo e di libero mercato, che ha alimentato precarietà e licenziamenti. Logica del profitto, dabbenaggine, scelleratezza? E la Costituzione fondata sul lavoro? Non meravigliamoci se i giovani emigrano e il calo demografico è una triste realtà. Francesco Calculli,direttore del Museo della Resistenza italiana e del comunismo che tira fuori periodicamente, la storia del movimento operaio e le contraddizioni palesi di capitalismo, liberismo e globalizzazione, spazia a 360 gradi sulle pagine grigie del 1 maggio, che non può dimenticare cosa non va. Una situazione che rischia di sfuggire di mano con le nuove forme di lavoro a distanza, che è il preludio verso nuove forme di sfruttamento sottili e di dipendenza, aggravate con il biennio pandemico da confinamento domiciliare. La Basilicata della festa del lavoro si ritrova a Scanzano Jonico, paese simbolo di tante libertà minacciate da illegalità e sfruttamento, Taranto lo fa con tutte le contraddizioni dell’ex Ilva tra inquinamento, malattie e tumori e necessità di non perdere posti di lavoro e Roma con il concertone di piazza San Giovanni. Nella prima Repubblica, quando c’erano i partiti, sopratutto a Sinistra, e con l’apporto del sindacato, la ricorrenza del 1 maggio era caratterizzata nei centri, grandi e piccoli, da comizi, cortei, striscioni,dalle note dell’ inno dei lavoratori,dalla diffusione dei giornali e, laddove possibile, anche da un pizzico di goliardia con il palo della cuccagna. Altri tempi, altra spinta ideale e memoria delle conquiste del lavoro. Pace, lavoro, libertà. Ma servono fatti e coerenza.



OGGI PRIMO MAGGIO NON C’E’ PROPRIO NIENTE DA FESTEGGIARE

di Francesco Calculli

Non è proprio possibile parlare di festa del Primo Maggio. Il primo pensiero è rivolto a Luana D’Orazio uccisa sul lavoro a 22 anni schiacciata in un macchinario: era mamma di una bambina. Un pensiero particolare è infatti rivolto a tutte le vittime strappate alla vita dalla violenza dello sfruttamento capitalista, morti inutili stritolate dall’ingranaggio del capitale.



E’ trascorso oltre un secolo da quel lontano 20 luglio del 1889 quando la data della Festa dei lavoratori, il Primo maggio, fu ufficialmente stabilita a Parigi; e da allora le cose non sono poi cambiate di molto, la repressione e il controllo si sono ancor più inaspriti facilitati dalle nuove tecnologie su chi lotta contro le ingiustizie sociali. Lo sfruttamento umano è la logica del profitto, tutti contro tutti, è stata creata una vera guerra tra poveri, nessuno si senta escluso da questo gioco al massacro, il tutto nel nome di una democrazia legittimata col consenso del voto, quella democrazia con la quale i politici sanno solo riempirsi le bocche la quale consente solo di dissentire sulla carta, ma poi è subito pronta a brandire il bastone non appena si scende in piazza per rivendicare i propri diritti. Ma noi viviamo in una democrazia o in un illusione? La democrazia sin dalle sue origini che risalgono all’antica Grecia è mai davvero esistita come sistema politico? E’ tremendo, ma anche questa domanda dobbiamo farci. Lenin nel 1917 aveva detto che solo una Repubblica dei soviet dei deputati degli operai, dei soldati, e dei contadini era una forma di istituzione democratica di tipo più elevato delle “barbarie morbide” dei falsi regimi democratici della Francia e dell’Inghilterra che avevano obbligato milioni di giovani uomini a farsi massacrare inutilmente nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. E il grande economista britannico Keynes aveva scritto che è difficile definire democratici quei Paesi che hanno un tasso di disoccupazione superiore a quello che viene chiamato tasso di disoccupazione naturale, che dovrebbe aggirarsi tra il 5 e il 6% (anche se questo livello è soggetto a diverse oscillazioni).



Oggi per “salvare” la democrazia, seppur timidamente qualche illuminato asserisce che dovremmo togliere il diritto di voto a chi non possiede i mezzi per decidere, perché evidentemente queste persone votano partiti che mettono in discussione il pensiero dominante, essa è largamente difesa da tutte le parti, specialmente dalle forze di minoranza. Tuttavia la democrazia presenta più di un difetto. Elemento fondamentale per un regolare funzionamento di uno stato democratico è la corretta informazione. Questo è il più grande ostacolo alla realizzazione di una democrazia compiuta. Prendiamo come esempio la Rai. La tv di stato, insieme con i principali quotidiani italiani, sin dal primo giorno della guerra in Ucraina, continua con una martellante e assillante propaganda in difesa del presidente Zelensky e della cosiddetta “eroica resistenza” degli ucraini all’esercito di Putin, cui fa da contraltare un’esasperazione della propaganda antirussa, spesso e volentieri atta a nascondere le vere cause dello scoppio della guerra, e i gravi errori delle decisioni politiche anticrisi bellica come gli insuccessi militari del Governo ucraino e del suo presidente da fiction televisiva; tale situazione tende a esaltare una sorta di isteria russofoba soprattutto nella parte delle classi più povere e meno istruite del nostro Paese , in modo da convincerle che i russi sono un popolo di stupratori e assassini manipolati dal feroce dittatore Putin e la sua ristretta cerchia di oligarchi senza scrupoli. Gli “invasati” della difesa ucraina arrivano addirittura al punto di mettere sullo stesso piano i nostri partigiani e partigiane della Resistenza antifascista, – quando va bene – con i soldati arruolati nell’Esercito ufficiale ucraino, ma in molti casi con brigate paramilitari filonaziste come il battaglione Azov estremamente violente e spesso criminali, e che quindi per il nostro governo come per una larga maggioranza dei Paesi membri dell’Unione europea che fanno anche parte della Nato, sarebbe “cosa buona e giusta” aiutare militarmente con l’invio di armi “difensive” di distruzione di massa sempre più micidiali. Di fronte a tutto ciò ci si deve interrogare su come fronteggiare tali meccanismi asfissianti di controllo mediatico e questa nuova filosofia della sicurezza mediante una delirante corsa agli armamenti internazionale che calpesta anche i più basilari principi del diritto “democratico” al dissenso.



E se “Al lavoro per la pace” è lo slogan scelto dai principali sindacati Cgil,Cisl e Uil che tornano a celebrare la festa del Primo Maggio nelle piazze, dopo 2 anni drammatici segnati dalla pandemia, in realtà oggi in Italia sono ritenuti ininfluenti, al massimo erogatori di servizi, percepiti più come difensori di privilegi di casta che di diritti, perché i sindacati non rappresentano (quasi) più i lavoratori, soprattutto si disinteressano di fatto dei milioni di precari e di disoccupati, e hanno anche scelto di non prendere posizione in difesa del reddito di cittadinanza che è una misura fondamentale di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Inoltre i principali sindacati in Italia hanno un orientamento concertativo con la controparte padronale e con il governo, e spesso non riescono ad opporsi in modo efficace ai ricatti e agli sfruttamenti delle multinazionali. Pertanto questo Primo Maggio invitiamo tutti ad una seria riflessione affinché i termini pace, giustizia sociale, e libertà possano quanto prima concretizzarsi e poter trovare i loro giusti significati e la loro giusta applicazione. Tenendo bene a mente queste parole di Pier Paolo Pasolini

« Io so questo: che chi pretende la libertà, poi non sa cosa farsene »



