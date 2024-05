1 Maggio festa dei lavoratori. Una memoria che non va cancellata

Lo diciamo dopo aver incontrato in piazza un anziano operaio, abituato alla festa in piazza della 1 Repubblica, con la distribuzione dei giornali di partito, il comizio dei segretari dei sindacati e con il confronto sui tanti temi del territorio. E poi, in serata, un momento musicale e nei centri della provincia la conquista di un premio in natura scalando il ”palo della cuccagna”’, ricoperto di grasso fino all’inverosimile. Altri tempi, oggi in Basilicata, manifestazione unica a Villa d’Agri, preceduta dalle riflessioni di sindacati e partiti. Tutto questo con una partecipazione ridotta all’osso in una regione a forte spopolamento, con sindacati e partiti che hanno avuto il polso di come vanno le cose alle elezioni regionali, con il dimezzamento del numero dei votanti.Se aggiungiamo il lavoro che non c’è, il precariato, lo sfruttamento, gli incidenti e l’emigrazione abbiamo un quadro che induce a guardare a valori del passato, quanto mai attuali. A ricordarceli è Francesco Calculli con le citazioni di due esponenti comunisti del ‘900 :Lenin e Berlinguer. Il primo cita senza giri di parole la lotta contro il Capitale, che oggi si è consolidato con le lobby finanziarie che hanno interessi ovunque dalle guerre, alla sanità all’intelligenza artificiale oltre che sull’economia. Berlinguer parla del 1 maggio come una ”festa civile” che spinge uomini e donne a scendere in piazza.”… Lavoratori e lavoratrici -scrisse .”… Lavoratori e lavoratrici -scrisse nella ‘Democrazia compiuta’’ per edizioni L’Unità l’ex segretario del Pci -che lottano per una società che rispetti tutte le libertà, meno una: quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani, perché questa libertà tutte le altre distrugge e rende vane”. Buon 1 maggio e riflettiamo su quanto si è perso e su quanto si deve fare per difendere diritti, che rischiano di essere cancellati- insieme a spazi di democrazia- con i continui attacchi alla Costituzione, nata dalla Resistenza.



LA FESTA DEI LAVORATORI NELLE PAROLE DI LENIN E BERLINGUER

di Francesco Calculli

In occasione del Primo Maggio, per celebrare la Festa dei lavoratori ho scelto due citazioni di Vladimir Ilic Lenin e di Enrico Berlinguer, che ribadiscono l’importanza e il significato storico della ricorrenza. BUON PRIMO MAGGIO 2024 AI LAVORATORI E ALLE LAVORATRICI DELLA NOSTRA CITTÀ!



“Oggi è il giorno del Primo Maggio, nel quale gli operai di tutti i Paesi celebrano il loro risveglio alla vita cosciente, celebrano la loro unione nella lotta contro ogni sorta di violenza e di oppressione dell’uomo sull’uomo, nella lotta per la liberazione di milioni di lavoratori dalla fame, dalla miseria e dall’umiliazione. Due mondi sono l’uno contro l’altro in questa grande lotta: il mondo del capitale e il mondo del lavoro, il mondo dello sfruttamento e della schiavitù e il mondo della fratellanza e della libertà. Si levi più coraggiosa l’agitazione per le rivendicazioni operaie! Sia il Primo Maggio una festa che raddoppi le nostre forze, nella grande lotta per la libertà di tutto il popolo, per l’emancipazione di tutti i lavoratori dal giogo del capitale!” (Vladimir Ilic Lenin -“Il Primo Maggio” – aprile 1904 – Opere scelte, vol. VII)



“C’è una sola festa civile che spinge gli uomini a uscire dai loro tenaci particolarismi, che supera i confini di tutte le patrie: è la festa del Primo Maggio.Centinaia di milioni di uomini e di donne, in ogni angolo della Terra, si ritrovano per rinnovare l’impegno di fare del lavoro il fondamento della dignità umana, la pietra di paragone di una reale giustizia, la condizione per una libertà vera, che è liberazione dal bisogno, dallo sfruttamento, dall’ oppressione.Lavoratori e lavoratrici che lottano per una società che rispetti tutte le libertà, meno una: quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani, perché questa libertà tutte le altre distrugge e rende vane.”

( Enrico Berlinguer – “La democrazia compiuta”- edizione l’Unità 2004 )