Viaggio alle origini del Blackjack: da Siviglia a Sanremo

C’è un gioco che ha saputo attraversare secoli, nazioni e rivoluzioni tecnologiche restando sempre fedele a sé stesso. Nato in Europa, cresciuto nelle sale fumose dell’America proibizionista, raffinato nei casinò italiani e oggi disponibile in streaming ovunque tu sia: il blackjack è molto più di un semplice passatempo. È un viaggio culturale, una sfida tra mente e destino, capace di rinnovarsi di continuo fino all’esperienza immersiva del blackjack live, che oggi permette di giocare con veri croupier in tempo reale, comodamente da casa.

In questo articolo, ti porteremo a spasso nel tempo e nello spazio per scoprire dove nasce il blackjack, come arriva in Italia e quali sono i luoghi dove ha messo radici più profonde, fino alla sua evoluzione digitale. Un racconto che parte dalla Spagna del Seicento e arriva… al tuo schermo.

Siviglia, Spagna: le origini del “21”

Il nostro viaggio comincia in una Spagna ancora dominata dall’Impero Asburgico. È il XVII secolo e nelle taverne andaluse, tra un bicchiere di vino e l’altro, si gioca a “Veintiuna”, un gioco di carte il cui scopo è – guarda caso – arrivare il più vicino possibile a 21 punti senza sballare.

Non si conoscono con esattezza le regole originarie, ma già all’epoca si trattava di una sfida tra giocatore e banco. La prima testimonianza scritta di questo gioco arriva da Miguel de Cervantes, il celebre autore del Don Chisciotte. In una sua novella, due giocatori di Siviglia, Rinconete e Cortadillo, passano il tempo truffando al gioco del “ventiuno”. Un gioco semplice, ma già capace di scatenare passione e ingegno.

Parigi, Francia: l’eleganza del “Vingt-et-un”

Il vento caldo dell’Andalusia soffia verso nord e porta il “Veintiuna” fino alle corti francesi, dove prende il nome di “Vingt-et-un”. Siamo nel XVIII secolo, e qui il gioco si affina, si codifica, diventa intrattenimento da salotto aristocratico. Si gioca nei circoli esclusivi di Parigi, nelle sale delle nobili dimore dove nascono le prime strategie: la gestione del rischio, l’importanza della memoria, l’osservazione attenta del banco. Ed è proprio grazie ai coloni francesi che il gioco prende il mare e attraversa l’Atlantico, pronto a reinventarsi ancora una volta.

Stati Uniti: nasce il Blackjack tra bonus e rivoluzioni

Sbarcati nel Nuovo Mondo, ci ritroviamo tra le polverose strade dell’America del XIX secolo, dove i saloon sono pieni di cercatori d’oro, cowboys e avventurieri. Il “Vingt-et-un” si diffonde nei territori di frontiera, ma fatica a emergere tra poker e dadi. I casinò cercano allora un espediente per renderlo più appetibile: nasce una promozione che premia chi ottiene un asso di picche e un jack di picche o di fiori. Quel bonus si chiama Blackjack, e il nome prende piede così velocemente che finirà per identificare il gioco stesso.

Il grande salto avviene con la legalizzazione del gioco in Nevada nel 1931. I casinò di Las Vegas cominciano a offrire il blackjack nei loro tavoli verdi, dando al gioco una nuova dignità. Negli anni ‘50, la matematica entra nella partita grazie al leggendario libro Beat the Dealer di Edward Thorp, che introduce il concetto di conteggio delle carte, rivoluzionando la percezione del blackjack come “gioco battibile”. Da qui in poi, il blackjack diventa leggenda. Entra nei film di Hollywood, finisce nei casinò di tutto il mondo e si trasforma in un simbolo di sfida tra intelligenza e fortuna.

Sanremo e Venezia: l’arrivo in Italia

Siamo pronti a rientrare in Europa, direzione Italia, dove il blackjack sbarca ufficialmente nei primi casinò legali. Il Casinò di Sanremo, aperto nel 1905, è uno dei pionieri nell’introdurre i giochi da tavolo importati dall’estero, tra cui il blackjack.

Ma è con l’apertura di casinò iconici come Campione d’Italia (oggi riaperto), Venezia (il casinò più antico del mondo, attivo sin dal Seicento) e Saint-Vincent che il blackjack comincia a radicarsi anche tra i giocatori italiani. Pur non raggiungendo mai la popolarità della roulette o del baccarat, il blackjack riesce ad attirare un pubblico affezionato, soprattutto tra chi ama applicare strategie, ragionamenti matematici e autocontrollo.

In questi luoghi, tra tappeti rossi e saloni dorati, si gioca al blackjack con eleganza. La sfida è discreta, il croupier sorride dietro il banco, e ogni carta girata ha il potere di cambiare l’esito della mano.

Il Blackjack Live e l’era digitale

Con l’arrivo del nuovo millennio e lo sviluppo dei casinò online, il blackjack cambia ancora pelle. Le prime versioni digitali offrono esperienze automatiche, ma è con l’evoluzione del Blackjack Live che si compie l’ultima, definitiva trasformazione.

In studi appositamente creati a Riga (Lettonia), Malta, Bucarest, ma anche in studi italiani, vengono allestiti veri tavoli con croupier in carne e ossa, ripresi in alta definizione e trasmessi in streaming h24. Puoi collegarti da casa, fare la tua puntata e parlare con il dealer, tutto in diretta. In pratica, è come essere al casinò… senza esserci davvero.

La possibilità di accedere a tavoli dedicati in lingua italiana, con varianti che includono side bets, tavoli VIP e limiti diversi, ha reso il blackjack live uno dei giochi preferiti dagli utenti online. Il confine tra reale e virtuale si assottiglia: oggi puoi giocare una mano tra una fermata della metro e una pausa pranzo.

Il blackjack continua il suo viaggio

Dalle strade polverose di Siviglia alle luci al neon di Las Vegas, passando per le raffinate sale del Casinò di Venezia e le piattaforme online visibili in tutto il mondo, il blackjack non ha mai smesso di evolversi.

In Italia, il gioco continua a guadagnare spazio, soprattutto grazie al boom delle piattaforme legali con licenza ADM che offrono versioni sempre più fedeli all’esperienza reale. E mentre il blackjack live si perfeziona, nuovi formati si affacciano all’orizzonte: versioni mobile ottimizzate, tavoli in realtà aumentata e persino l’introduzione dell’intelligenza artificiale per personalizzare l’esperienza del giocatore.

Non solo un gioco, ma un viaggio continuo

Il blackjack non è solo un gioco di carte. È una storia, un simbolo, un viaggio che continua a sorprendere chi decide di salire a bordo. La sua evoluzione è il perfetto esempio di come tradizione e innovazione possano convivere, cambiando forma ma non essenza. Quindi, che tu giochi dal vivo in un casinò affacciato sul Lago di Como o in pigiama dal divano, ricorda: ogni mano di blackjack è una nuova tappa di questo lungo viaggio. E tu, in che punto del cammino ti trovi?

