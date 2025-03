Zucca, zucchina Slow Food si avvicina…Elena riconfermata a capotavola

E le spetta di diritto perchè Elena Baldassarre, riconfermata alla guida di Slow Food Matera, ha fatto di impegno, simpatia e altruismo gli ingredienti del suo mandato per far conoscere, valorizzate e, naturalmente, gustare produzioni e piatti tipici da tramandare alle nuove generazioni. Troppo spesso tentate da alimenti ”succulenti” all’apparenza lontani dalla genuinità della dieta mediterranea, ma che riservano tutti i limiti e le conseguenze ( a cominciare dall’obesità) di un mangiare per essere alla moda e ai modelli commerciali a stelle e a strisce. E così Elena e soci, dopo aver sistemato l’antipasto del rinnovo delle cariche social hanno dato dimostrazione del loro attaccamento alla terra della buona tavola con un menù alla zucca e all’arancia, à la citrouille e à l’orange per dirla in francese, mandate giù con vino della Tenuta…E i giurati hanno tirato dritto fino all’ultima forchettata per gustare i piatti preparati dai cuochi, utilizziamo termini italiani, Elena e Francesco. Non è finita ancora…come amava dire Peppino ” U’ matnet” Persia, che deliziava il carnevale materano della Prima Repubblica con brindisi in rima e vorticose vibrazioni di cupa cupa. Slow Food si prepara, durante la Quaresima, alla Pasqua. Quanto al menù sarà, naturalmente, materano, murgiano e con venature mediterranee da gustare lentamente…come è nella traduzione italiana di slow food.



L’ASSEMBLEA DI SLOW FOOD

Lo scorso venerdì sera, presso i locali accoglienti di Opera Luce, in via La Martella a Matera, si è tenuta l’Assemblea Annuale dei Soci SLOW FOOD Matera APS. Durante l’incontro sono state illustrate le attività svolte durante l’anno passato ed i progetti cui si lavorerà nell’anno a venire. Sono state rinnovate le cariche sociali che vedono riconfermate Elena Baldassare come Presidente, nel ruolo di Tesoriera Rosa Nicoletti e Fabiola Masciandaro in veste di addetta social e comunicazione. Il decano Francesco Linzalone conserva il suo ruolo di ambasciatore tra la Condotta di Matera ed il Nazionale. Componenti del Direttivo sono ancora Emanuele Frascella e le new entry Francesco Paolicelli e Michela Di Lena. A tutti i migliori auguri di buon lavoro.



L’assemblea si è conclusa brindando con l’ottimo vino delle Tenute Zagarella che ha accompagnato i piatti forti. Si è infatti svolta una piccola gara culinaria sul tema dei ripieni. Sono state preparate due diverse ricette di zucche ripiene e due diverse versioni di arance ripiene. Partendo dalla freschezza delle materie prime messe a disposizione dall’azienda agricola Naturalmonte tutti i partecipanti – che hanno svolto la funzione di giurati – si sono espressi sui piatti preparati da Elena e Francesco. La lotta è stata dura e combattuta fino all’ultima forchettatta!