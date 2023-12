Vigilia dell’Immacolata con trippa e patate

Al ” Casino del Diavolo” tradizione della vigilia dell’Immacolata con un fumante piatto di trippa e patate. E Franco ”Francolino” Ritella non rinuncia a preparare e a portare in tavola, per la gioia di tanti buongustai, un piatto povero ma saporito della cucina materana. L’amico Damiano è tra questi. Naturalmente la trippa con patate, e con una ricetta di semplici ingredienti, si accompagna con il pane e con l’immancabile pezzo di ”ficc(i)latidd”, quel tortanello di pane biscottato al seme di finocchio che è consuetudine consumare l’8 dicembre. Annotate e rispettate la tradizione e sapete dove la fanno rispettare. Buon appetito.