Venerdì, degustazione di oli novelli materani, racconti e foto di MUV Matera

In occasione della stagione olearia 2023 la Condotta Slow Food Matera, l’associazione MUV Matera e il Frantoio F.lli Quarto – Tenute Zagarella rendono noto di aver “organizzato per venerdì 17 novembre una degustazione di oli novelli materani accompagnata dal racconto delle lavorazioni dell’oliva e dell’olio secondo le tecniche di ieri, da rivivere anche attraverso gli scatti del gruppo fotografi del MUV Matera che illustrano e documentano l’antica vocazione del nostro territorio. Presso l’azienda AZIENDA AGRICOLA F.LLI QUARTO in C.da Due Gravine Matera si visiterà il moderno stabilimento e saranno illustrate le attuali tecniche produttive. Degusteremo il nuovo olio e cercheremo di recepire le particolarità del prodotto per apprezzarne la qualità. Per info e prenotazione tel. 3208443640.” Le associazioni Muv Matera- Museo Virtuale della Memoria Collettiva – e la Condotta Slow Food Matera ricordano, inoltre, “di essere sempre disponibili a collaborare con comitati di quartiere e scuole per organizzare eventi atti alla valorizzazione del territorio per arricchire il calendario di manifestazioni del periodo natalizio, che tra breve verrà reso noto”.

