Valicenti: Allevamenti ”genuini” di suini? Da noi è possibile…

…E se lo dice il cibosofo Federico Valicenti che del “divin porcello” non butta nulla, ma ne canta le lodi al pascolo e in cucina, c’è da prenderlo in parola e passare dalle parole ai fatti. Una considerazione che viene fuori dopo l’ennesimo servizio di Report su ”alcune” – sottolinIamo questo aspetto, evitando generalizzazioni- sugli ”eccessi” degli allevamenti intensivi che nuocciono alla salute animale e dell’uomo. La Basilicata ( è questo il nome della nostra regione, come da Statuto e da Costituzione) ha spazi e condizioni per una produzione suinicola sostenibile, come si dice oggi. Erede di quella tradizione legata alla crescita e alla macellazione du puorc, che contribuiva all’economia famigliare. Una tradizione residuale, ormai, a causa di tutte quelle disposizioni sanitarie che obbligano alla macellazioni nei mattatoi…Ad averli. In Basilicata se ne contano sulle dita di una mano. Si’ ci sono i salumifici. Ma non basta. E allora? Se dalle chiacchiere, agli annunci ”vuoto a perdere” da campagna elettorale per le regionali si passasse ai fatti, contribuiremmo ad affrontare concretamente – sia pure in parte- i problemi dello spopolamento delle aree interne. Federico, ne siamo certi, legato come è alla nostra terra farà la sua parte. Ma datevi una mossa…il suino lucano può darci una mano a irrobustire la filiera agroalimentare e l’economia, naturalmente. Quanto a Federico sarà a Matera il 7 giugno prossimo per presentare il libro ”Lucani per sempre. viaggio emozionale nel cuore della Basilicata”. Siamo in tema…



LE RIFLESSIONI DI FEDERICO VALICENTI

Dopo la catastrofe ambientale in una parte dell’ Emilia Romagna ( e in genere della pianura padana) dopo aver visto l ultima puntata del reportage di Report su Rai3….. sono sempre di più convinto che se saputo guidare accuratamente e con competenza il futuro di una nuova, e giusta, visione potrebbe partire dalla nostra Lucania, terra abbandonata e perciò sana e pulita..fare della nostra ” arretratezza” un punto di forza, di ricchezza, di un nuovo modo di intendere la vita, di riappropriarsi del mondo contadino non in senso ideologico ma come modello culturale….” Sradicarmi?la terra mi tiene!” ( Rocco Scotellaro )..non solo uno slogan ma un tracciato per un modo diverso di intendere la vita. Se papa Francesco lo avesse letto (Rocco Scotellaro) sono sicuro che l’avrebbe menzionato nel suo Laudato Si……una visione comune oltre la brutale economia di mercato che ci sta portando alla fame non solo alimentare ma anche culturale.

