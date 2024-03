Un artista in cucina…il maestro Nunzio ”Pappajoll” Paolicelli

Basta un cesto di frutta, una scamorza, due uova, una tortiera di carne e patate che il maestro Nunzio Paolicelli, fondatore della Banda musicale ”Francesco Paolicelli”, compositore, devoto ai Santi Patroni di Matera , legato alle tradizioni e a una fede ‘fino alla fine’ per la Juve, che si trasforma in un artista della cucina da osservare e mangiare. Così scolpisce, con cucchiaio e coltello, togliendo bucce, incidendo, modificando e armonizzando fette di limone, di formaggio, frutta di stagione , con forme che riproducono volti di persone o di animali, che strappano un sorriso. Creazioni da osservare, che meriterebbero una mostra da degustare…Il maestro ”Pappajoll” come lo conoscono in tanti per il soprannome di famiglia è un vulcano di idee, che si prepara alle sculture e ai quadri con frutta che strappa un sorriso e fare un carico di fibre e vitamine. E’ tutta salute. Vero ”Maestro”?